Betelt a pohár Németországban: Orbán példáját követve állítanák meg a szélsőbaloldalt

Németországban, Giessen városában több mint 25 ezer tüntető próbálta megakadályozni az AfD új ifjúsági szervezetének, a Generation Deutschlandnak alakuló kongresszusát – írja a Hungarian Conservative.

Az Antifa csoportok erőszakos összecsapásokat provokáltak a rendőrséggel;

köveket és üvegeket dobáltak, újságírókat és egy AfD-képviselőt is megtámadtak. Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint ezek a jelenetek mélyen antidemokratikusak voltak, és bírálta a német média kettős mércéjét. Naomi Seibt politikai kommentátor felszólította Friedrich Merz kancellárt: nyilvánítsa terrorszervezetnek az Antifát – ahogy azt Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök már megtette. A kongresszust végül kétórás késéssel tartották meg; Jean-Pascal Hohm lett az új szervezet vezetője.