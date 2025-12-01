Ft
Németország Magyarország AfD Friedrich Merz Donald Trump Orbán Viktor Antifa Egyesült Államok terrorszervezet

Betelt a pohár Németországban: Orbán példáját követve állítanák meg a szélsőbaloldalt

2025. december 01. 15:48

Azonnal felszólították a kancellárt.

2025. december 01. 15:48
null

Németországban, Giessen városában több mint 25 ezer tüntető próbálta megakadályozni az AfD új ifjúsági szervezetének, a Generation Deutschlandnak alakuló kongresszusát – írja a Hungarian Conservative.

Az Antifa csoportok erőszakos összecsapásokat provokáltak a rendőrséggel;

köveket és üvegeket dobáltak, újságírókat és egy AfD-képviselőt is megtámadtak. Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint ezek a jelenetek mélyen antidemokratikusak voltak, és bírálta a német média kettős mércéjét. Naomi Seibt politikai kommentátor felszólította Friedrich Merz kancellárt: nyilvánítsa terrorszervezetnek az Antifát – ahogy azt Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök már megtette. A kongresszust végül kétórás késéssel tartották meg; Jean-Pascal Hohm lett az új szervezet vezetője.

Nyitókép: Matthias Rietschel / POOL / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

