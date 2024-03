Mellár Tamás egyszerre politizál a Párbeszédben és Márki-Zay Péter mellett

2024. március 19. 19:48

A korábban a Fideszt is megjárt Mellár Tamás a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, ehhez képest most Márki-Zay Péter EP-listáján is felbukkant. Ő azt mondta: segít, ahol tud.

2024. március 19. 19:48 6 p 0 4 21 Mentés

Nehéz követni Mellár Tamás politikai pályáját. 1989-ben a Magyar Demokrata Fórumba lépett be, a 2006-os önkormányzati választásokon Fidesz-jelöltként bejutott a pécsi közgyűlésbe, egy évvel később azonban lemondott mandátumáról. 2018-ban, függetlenként, de a balliberális pártok támogatásával lett parlamenti képviselő, Pécsett nyert egyéni választókerületben, négy évvel később már ugyaninnen a szivárványkoalíció színeiben jutott be az országgyűlésbe. 2022 áprilisában a Párbeszéd frakciójába ült be, de tavaly év végén erősen gondolkodott azon, hogy kilép onnan, mert szerinte sok ellenzéki társa megélhetési politikusként ténykedik. Azt is mondta, hogy itt lenne az ideje, hogy az ellenzéknek megjöjjön az esze, és belássa, összefogás nélkül nem lehet legyőzni a Fideszt. Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd Még január közepén is erősen gondolkodott, mitévő legyen, végül február elején úgy határozott, marad. Ebben a döntésében közrejátszhatott az is, hogy frakcióvezető-helyettes lett. Akkor azt mondta, az új vezetéssel lát esélyt arra, hogy a számára megfelelő irányba menjen a Párbeszéd képviselőcsoportjának a munkája.

Ezt is ajánljuk a témában Mellár Tamás eldöntötte, marad-e a Párbeszéd-frakcióban A független képviselőt meggyőzték a társai, arra jutott, nem hagyja ott őket.

Ezt is ajánljuk a témában Mellár elárulta, mi a kedvenc karácsonyi étele, de azt nem, kilép-e a Párbeszéd frakciójából A parlamenti képviselő azt mondta, időt kell adnia a Párbeszéd-frakciónak, hátha elindulnak komoly változások, ő ugyanis elégedetlen a mostani működéssel.

Ehhez képest nem kis meglepetéssel lehetett olvasni Márki-Zay Péter Facebook-oldalán, hogy a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMNP) EP-listájának ötödik helyén szerepel. Bár a politikában minden, sőt még annál is több elképzelhető, arra azonban nagyon sokan feltennék az összes vagyonukat, hogy erről a pozícióról nem lehet Brüsszelbe jutni; még úgy sem, ha a volt miniszterelnök-jelölt nem venné fel a mandátumát. Ugyanis már az is nagy csoda lenne, ha az MMNP elérné az öt százalékot. Mellár Tamás a Mandinernek azt mondta, Márki-Zay Péter kérte meg arra – bár nem tagja az MMNP-nek –, hogy szerepeltethesse a pártja listáján, adja hozzá a nevét, ezzel ugyanis még jobban lehet jelezni az uniós választás fontosságát. Mellár ezt elvállalta, mert semmi kivetnivalót nem lát benne, hiszen nem tagja a Párbeszédnek sem. Egyébként a párt frakciója sem emelt ez ellen kifogást, s azzal is tisztában van, hogy nem lesz uniós képviselő. A politikus kijelentette, mérlegelés alapján ott próbál segíteni az ellenzéknek, ahol tud. Mellár Tamás szerint a mai kétosztatú világban – ahol az egyik oldalon ott van a kormánypárt a másikon az ellenzék – szükség lenne valamilyen független harmadik erőre, és a Márki-Zayékban azt látja, hogy mindkét oldaltól próbál független lenni – fogalmazott. Mellár úgy véli, az ellenzéki pártok egy részéről egyre világosabban kiderül, ők nem biztos, hogy azon ügyködnek, hogy váltópárt lehessenek. Inkább azért dolgoznak szerinte, hogy a kormánypárt tudjon arra hivatkozni, hogy van neki ellenzéke. A politikus azonban a kérdésünkre nem volt hajlandó megnevezni egyetlen ilyen pártot sem, majd úgy korrigált, hogy nem feltétlenül komplett politikai erőkről, sokkal inkább egyes vezetőkről van szó, de őket sem akarta nevén nevezni. Azt mondta, ha valaki végignézte az elmúlt több mint egy évtized történéseit, akkor annak azért nyilvánvalónak kell lennie, hogy kire gondolt. „Vagy ennyire tehetségtelenek az ellenzéki pártok, vagy lehet, hogy nem is azt a játékot játsszák, amit játszaniuk kellene” – fejezte be a beszélgetést Mellár.

6 p 0 4 21 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.

Összesen 21 komment Kommentek frissítése Sorrend: Legújabb hozzászólások elöl Legrégebbi hozzászólások elöl Legtöbbet kedveltek elöl Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon! Regisztráció Bejelentkezés