Mellár elárulta, mi a kedvenc karácsonyi étele, de azt nem, kilép-e a Párbeszéd frakciójából

„az ellenzéki oldalon sajnálatos módon nagyon sok megélhetési politikus van”.

Mellár úgy fogalmazott: „Azt látom, és ebből az én frakcióm se kivétel, hogy úgy jól megvannak ebben a dologban, úgy jól elvannak, hiszen a legjobb biznisz az a politika. Most szinte nem kell csinálni semmit és egy csomó pénz jön”. S azzal zárta mondandóját, hogy amennyiben az ellenzék nem tudja átlépni ezt az erkölcsi küszöböt, akkor marad az, ami van.

De hogy miként sikerült megtudnunk, hogy nem fogunk semmit lényegeset megtudni, az az alábbiakból kiderül; bár ez sem igaz így ebben a formában, az, hogy nagy híve a bajai halászlénak, az igenis fontos információ. Az egyébként általában készségesen nyilatkozó Mellár most csupán annyit mondott a Mandinernek, hogy a frakciójának és másnak is azt ígérte, február elsejével hozza meg a döntését. S amikor megkérdeztük tőle, elárulná-e, hol tart a gondolkodásban, határozott és lakonikus „nem” volt a válasza, ellenkező esetben ugyanis – érvelt logikusan – kiderülne, mire készül. Arra is hivatkozott, hogy

időt kell adnia a Párbeszéd-frakciónak, hátha elindulnak valamilyen komoly változások, ő ugyanis elégedetlen a mostani működésével.

Miután csak három hét van február elsejéig – faggattuk tovább –, elképzelhetőnek tartja-e, hogy ez idő alatt történhetnek jelentős változások? „Meglátjuk” – felelte. Ám nem hagytuk magunkat lerázni, ezért arról kérdeztük, hogy a beigli majszolása és a halászlé kanalazása közben is azon töprengett-e, mitévő legyen. A politikus ezt hallva sokkal jobb kedvre derült, és kijelentette, nem csak hogy ette, ő is főzte a halászlét. S amikor abban is megállapodtunk, hogy mindketten a bajai módi hívei vagyunk, megörült és elmondta, a Bajától 18 kilométerre található Alsónyékről származik, így ő nem is készíthet másfajta halászlét, a hozzá nélkülözhetetlen gyufatésztát pedig a felesége gyúrta.

Majd lelkesen elmesélte, ő ugyan nem számít a konyha ördögének, de

az édesanyja erőszakolta ki, hogy tanulja meg a halászléfőzés tudományát, mondván, az komoly dolog, azt a férfiaknak kell csinálni.

Ezért a szentesték elképzelhetetlenek a Mellár-féle bajai halászlé nélkül, amelybe sok hagyma és kétféle – erős és édes – paprika kell, így lesz jó az íze és szép a színe. S higgyem el – közölte –, hogy a legutóbbi is nagyon finom volt.

Nem volt okunk, hogy kételkedjünk az állításában, de továbbra is érdekelt volna, miként morfondírozik egy politikus az ilyen kérdésekről az év végi szünetben, amikor egy normális, halandó embert egészen más dolgok foglalkoztatják. Mellár Tamás azt mondta,

az ember ilyenkor hordozza magával ezt a kérdést, többször eszébe jut, tehát időt kell adni az egész történetnek

– vázolta a fejében lezajló folyamatokat, és már egyre izgalmasabb lett volna ez a fejtegetés, de közben megérkezett valahova, és közölte, neki most le kell tennie a telefont, de majd visszahív, hogy folytathassuk. Erre azonban nem került sor, de ez a fentiek tükrében egyáltalán nem okozott meglepetést.

