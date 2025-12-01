„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég” – 225 éve született Vörösmarty Mihály

A TikTok-versek lennének a költészet jövője?
A magyar költészet egyik legkülönlegesebb alakja pesszimista volt, alkoholproblémákkal küzdött, mégis a romantika prófétájává vált, és világklasszis művésznek tekinthetjük.
A magyar költészet egyik legnagyobb alakja, Vörösmarty Mihály napra pontosan 225 éve, 1800. december 1-jén született. Egyes verseiből erő, eredetiség és ihletettség sugárzik. Szerb Antal szerint úgy érezni, mintha Vörösmarty nem volna ura saját képeinek, nem ő költi azokat, hanem azok kényszerítik, hogy költsön, és képzeletének valami megszállottságjellege van.
Ilyen sorokat vetett papírra:
„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.”
Meg ilyeneket:
„Most tél van és csend és hó és halál.”
Az utóbbi Pilinszky szerint a magyar költészet legnagyobb verssora.
Elemezhetetlen költői nagyságról beszélünk, amely egy-egy képpel, sorral képes maga köré gyűjteni az élet egészét.
Bizonyos versei és mítoszteremtő, különleges, besorolhatatlan drámai-filozófiai költeménye, a lét és szerelem viszonyát (is) taglaló Csongor és Tünde világirodalmi viszonylatban is jelentőssé teszik a munkásságát. Ő írta a Szózatot, A vén cigányt és a Zalán futását. De hogyan élt és halt Vörösmarty Mihály?
A Szózat költője szegény kisnemesi családba született a Velencei-tó környékén, egy faluban, ami most Kápolnásnyék része. A piaristáknál tanult, napi betevőjét és szállását kamaszkorában tanítással kereste meg. Már fiatalon a költészetet választotta a túlzott tanulás helyett, vagyis kevesebbet tanult, de egyre több verset írt.
Amikor tizenhét éves volt, meghalt az apja, ami a család hanyatlását eredményezte: hamarosan szó szerint mindenüket el kellett adniuk, az özvegy anya sem neveltethette tovább a gyermekeit, maga is nyomorgott.
Elvégezte a bölcsészkart, hosszú évekig a Perczel család nevelője volt, ahol reménytelenül beleszeretett Perczel Adélba, azaz Etelkába.
Ez a szerelme beleivódott az életművébe,
enélkül a fájdalom nélkül Vörösmarty nem az lett volna, aki lett. Mindeközben a Perczel-birtokokon ő tanította a későbbi szabadságharc kiemelkedő alakját, Perczel Mórt.
1824-ben letette az ügyvédi vizsgát, de nem ügyvédkedett, viszont összeismerkedett Deák Ferenccel. 1825-ben országos hírnévre tett szert a Zalán futása című honfoglalási eposszal, amivel alaposan bevágódott a magyar közvéleménynél, országos hírnévre tett szert, és az irodalmi élet meghatározó szereplője lett.
Ezzel anyagilag is jól járt, hiszen az akkoriban induló Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, állandó fizetéssel.
Az anyagi elismerés úgy kellett neki, mint egy falat kenyér,
a szó szoros értelmében: addig egy kicsi szobában húzta meg magát, amit még fűteni sem tudott, volt, hogy a jurátusi díszruháját zálogba kellett adnia. Megismerte Wesselényi Miklóst, Bajza Józsefet, Toldy Ferencet, de Széchenyi estélyein is fölbukkant. Tehette bátran, nőtlen volt.
A kor viszonyaira, és a mindenkori magyar irodalom egészére jellemző történet, hogy Vörösmarty 1842-ben, saját költségén adta ki újabb munkáit, de nagyjából húsz darabot vettek belőle, így a nyomda lefoglaltatta a bútorait. Életrajzírói szerint már az árverés is ki volt tűzve, szomorúan ballagott az utcán, ahogy ilyenkor kell, amikor találkozott Kossuth Lajossal, akinek kiöntötte a lelkét. Kossuth írt egy vezércikket a „szégyenről” , és lám: másnap az összes példány elkelt. Nagyjából ugyanez megy ma is.
Vörösmarty 43 évesen megnősült, elvette a nála huszonhat évvel fiatalabb Csajághy Laurát, akitől öt gyermeke született. Állandó anyagi gondokkal küzdött: ahogy a család nőtt, úgy vált egyre szűkösebbé az akadémiai fizetés, ráadásul nagyobb műveket már nem nagyon írt. Azért úgy-ahogy mindig elvoltak, összeköttetései a víz felszínén tartották a költőt és családját.
Az 1848-as forradalmat kitörő örömmel fogadta,
apolitikus személyisége ellenére még politikai cikkeket is írt, ám amikor Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter felajánlotta neki a pesti egyetem irodalmi tanszékét, nem fogadta el. Kossuth ajánlására bekerült a képviselőházba, de hallgatagon ült. Nem volt jó szónok.
1849-ben, miután a Habsburg-házat a magyar nemzet megfosztotta trónjától, Vörösmartyt közbírává nevezték ki évi 4000 forintos fizetéssel.
A világosi fegyverletétel után bujdosnia kellett, egészségi állapota megromlott, és erre az időre több gyermeke meghalt. Érzékeny idegrendszere őrlődött a minden irányból érkező reménytelenséggel szemben, végül 1850-ben Pestre ment és föladta magát: Haynautól kegyelmet kapott.
Haláláig több helyen élt. A neje szülőhelyén, Komárom megyében nem tudott megszokni, később Baracskára került, a Velencei-tó közelébe az összeköttetéseinek köszönhetően, ahol kertészettel foglalkozott, és a környező területek urai „elhalmozták a jótéteményeikkel” a családját. 1853-ban hazaköltözött Kápolnásnyékre, ahol szintén jól érezte magát. Élete utolsó éveiben megadatott neki a nyugalom, csak a Bach-korszak politikai elnyomását nem bírta megemészteni, ugyanakkor szívelégtelensége egyre komolyabbá vált, 1855-ben hunyt el.
Vörösmarty élete utolsó szakaszában súlyos alkoholproblémákkal küzdött, de úgy is fogalmazhatunk, hogy legendás alkoholista volt.
Baráti körében ez a mondás járta: „Nagyot iszik a hazáért.”
Kemény Zsigmond feljegyzései szerint a költőt gyakran találták „bormanipuláció”, magyarul ivás közben. Szervi szívbajához az alkoholfogyasztás jelentősen hozzájárult. A reménytelenség, a világfájdalom és a kiábrándultság, amelyek az ivásba sodorták, erőteljesen megjelennek költészetében: A vén cigány című vers, amit a Balatonnál írt, tökéletes példa erre.
Eötvös Károly a halála évéből ezt a leírást hagyta ránk a költőről:
„Középtermetű, nem kövér és nem sovány, bajusza és torzsolt szakálla szürkülni kezd, de még nem fehér.
Keveset és csöndesen beszél szép tiszta hanggal.
Lassan sétálgat társaival. Két szemöldöke közt mélyebb redő, s két szemöldöke tiszta, fényes szemekre vet árnyékot. Szép összhangzatos napbarnított piros arc. Rövid kézfején jó vaskos ujjak.”
Vörösmartyt zárkózott embernek írják le a kortársak, aki nehezen tárja fel a belső világát, még verseiben és levelezésében sem, sőt, „könnyebb tisztelni, mint szeretni”. Ennek ellenére és ezzel együtt a romantika megtestesítője: fogékony volt a végletes érzelmekre, a lelki folyamatok ábrázolására. Hiába volt pesszimista, elborulása ritkán fajult kétségbeesésbe,
mert hitt az emberiség és nemzete jövőjében.
Becsületes ember volt, teli mély gondolatokkal, hazájáért aggódó művész, aki zárkózottsága ellenére jelentős hatást gyakorolt kortársaira és az utókorra.
Nyitókép: Barabás Miklós festménye (1836)