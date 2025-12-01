Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vörösmarty Mihály költészet irodalom alkoholizmus haza Szózat Velencei-tó

„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég” – 225 éve született Vörösmarty Mihály

2025. december 01. 09:02

A magyar költészet egyik legkülönlegesebb alakja pesszimista volt, alkoholproblémákkal küzdött, mégis a romantika prófétájává vált, és világklasszis művésznek tekinthetjük.

2025. december 01. 09:02
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

A magyar költészet egyik legnagyobb alakja, Vörösmarty Mihály napra pontosan 225 éve, 1800. december 1-jén született. Egyes verseiből erő, eredetiség és ihletettség sugárzik. Szerb Antal szerint úgy érezni, mintha Vörösmarty nem volna ura saját képeinek, nem ő költi azokat, hanem azok kényszerítik, hogy költsön, és képzeletének valami megszállottságjellege van. 

Ilyen sorokat vetett papírra:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.”

Meg ilyeneket:

„Most tél van és csend és hó és halál.”

Az utóbbi Pilinszky szerint a magyar költészet legnagyobb verssora. 

Elemezhetetlen költői nagyságról beszélünk, amely egy-egy képpel, sorral képes maga köré gyűjteni az élet egészét. 

Bizonyos versei és mítoszteremtő, különleges, besorolhatatlan drámai-filozófiai költeménye, a lét és szerelem viszonyát (is) taglaló Csongor és Tünde világirodalmi viszonylatban is jelentőssé teszik a munkásságát. Ő írta a Szózatot, A vén cigányt és a Zalán futását. De hogyan élt és halt Vörösmarty Mihály?

Beleszeretett Etelkába, és a szabadságharc hősét tanította

A Szózat költője szegény kisnemesi családba született a Velencei-tó környékén, egy faluban, ami most Kápolnásnyék része. A piaristáknál tanult, napi betevőjét és szállását kamaszkorában tanítással kereste meg. Már fiatalon a költészetet választotta a túlzott tanulás helyett, vagyis kevesebbet tanult, de egyre több verset írt. 

Amikor tizenhét éves volt, meghalt az apja, ami a család hanyatlását eredményezte: hamarosan szó szerint mindenüket el kellett adniuk, az özvegy anya sem neveltethette tovább a gyermekeit, maga is nyomorgott.

Elvégezte a bölcsészkart, hosszú évekig a Perczel család nevelője volt, ahol reménytelenül beleszeretett Perczel Adélba, azaz Etelkába. 

Ez a szerelme beleivódott az életművébe,

 enélkül a fájdalom nélkül Vörösmarty nem az lett volna, aki lett. Mindeközben a Perczel-birtokokon ő tanította a későbbi szabadságharc kiemelkedő alakját, Perczel Mórt.

Kossuth vezércikkben reklámozta Vörösmarty könyvét

1824-ben letette az ügyvédi vizsgát, de nem ügyvédkedett, viszont összeismerkedett Deák Ferenccel. 1825-ben országos hírnévre tett szert a Zalán futása című honfoglalási eposszal, amivel alaposan bevágódott a magyar közvéleménynél, országos hírnévre tett szert, és az irodalmi élet meghatározó szereplője lett.

Ezzel anyagilag is jól járt, hiszen az akkoriban induló Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, állandó fizetéssel. 

Az anyagi elismerés úgy kellett neki, mint egy falat kenyér, 

a szó szoros értelmében: addig egy kicsi szobában húzta meg magát, amit még fűteni sem tudott, volt, hogy a jurátusi díszruháját zálogba kellett adnia. Megismerte Wesselényi Miklóst, Bajza Józsefet, Toldy Ferencet, de Széchenyi estélyein is fölbukkant. Tehette bátran, nőtlen volt. 

A kor viszonyaira, és a mindenkori magyar irodalom egészére jellemző történet, hogy Vörösmarty 1842-ben, saját költségén adta ki újabb munkáit, de nagyjából húsz darabot vettek belőle, így a nyomda lefoglaltatta a bútorait. Életrajzírói szerint már az árverés is ki volt tűzve, szomorúan ballagott az utcán, ahogy ilyenkor kell, amikor találkozott Kossuth Lajossal, akinek kiöntötte a lelkét. Kossuth írt egy vezércikket a „szégyenről” , és lám: másnap az összes példány elkelt. Nagyjából ugyanez megy ma is.

Negyven fölött nősült, aztán jött a forradalom

Vörösmarty 43 évesen megnősült, elvette a nála huszonhat évvel fiatalabb Csajághy Laurát, akitől öt gyermeke született. Állandó anyagi gondokkal küzdött: ahogy a család nőtt, úgy vált egyre szűkösebbé az akadémiai fizetés, ráadásul nagyobb műveket már nem nagyon írt. Azért úgy-ahogy mindig elvoltak, összeköttetései a víz felszínén tartották a költőt és családját.

Az 1848-as forradalmat kitörő örömmel fogadta, 

apolitikus személyisége ellenére még politikai cikkeket is írt, ám amikor Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter felajánlotta neki a pesti egyetem irodalmi tanszékét, nem fogadta el. Kossuth ajánlására bekerült a képviselőházba, de hallgatagon ült. Nem volt jó szónok.

 1849-ben, miután a Habsburg-házat a magyar nemzet megfosztotta trónjától, Vörösmartyt közbírává nevezték ki évi 4000 forintos fizetéssel. 

A világosi fegyverletétel után bujdosnia kellett, egészségi állapota megromlott, és erre az időre több gyermeke meghalt. Érzékeny idegrendszere őrlődött a minden irányból érkező reménytelenséggel szemben, végül 1850-ben Pestre ment és föladta magát: Haynautól kegyelmet kapott.

„Nagyot iszik a hazáért”

Haláláig több helyen élt. A neje szülőhelyén, Komárom megyében nem tudott megszokni, később Baracskára került, a Velencei-tó közelébe az összeköttetéseinek köszönhetően, ahol kertészettel foglalkozott, és a környező területek urai „elhalmozták a jótéteményeikkel” a családját. 1853-ban hazaköltözött Kápolnásnyékre, ahol szintén jól érezte magát. Élete utolsó éveiben megadatott neki a nyugalom, csak a Bach-korszak politikai elnyomását nem bírta megemészteni, ugyanakkor szívelégtelensége egyre komolyabbá vált, 1855-ben hunyt el.

Vörösmarty élete utolsó szakaszában súlyos alkoholproblémákkal küzdött, de úgy is fogalmazhatunk, hogy legendás alkoholista volt. 

Baráti körében ez a mondás járta: „Nagyot iszik a hazáért.”

Kemény Zsigmond feljegyzései szerint a költőt gyakran találták „bormanipuláció”, magyarul ivás közben. Szervi szívbajához az alkoholfogyasztás jelentősen hozzájárult. A reménytelenség, a világfájdalom és a kiábrándultság, amelyek az ivásba sodorták, erőteljesen megjelennek költészetében: A vén cigány című vers, amit a Balatonnál írt, tökéletes példa erre. 

Vörösmarty, halála évében (Wikipédia)

Egy becsületes ember, mély gondolatokkal

Eötvös Károly a halála évéből ezt a leírást hagyta ránk a költőről:

„Középtermetű, nem kövér és nem sovány, bajusza és torzsolt szakálla szürkülni kezd, de még nem fehér. 

Keveset és csöndesen beszél szép tiszta hanggal.

Lassan sétálgat társaival. Két szemöldöke közt mélyebb redő, s két szemöldöke tiszta, fényes szemekre vet árnyékot. Szép összhangzatos napbarnított piros arc. Rövid kézfején jó vaskos ujjak.”

Vörösmartyt zárkózott embernek írják le a kortársak, aki nehezen tárja fel a belső világát, még verseiben és levelezésében sem, sőt, „könnyebb tisztelni, mint szeretni”. Ennek ellenére és ezzel együtt a romantika megtestesítője: fogékony volt a végletes érzelmekre, a lelki folyamatok ábrázolására. Hiába volt pesszimista, elborulása ritkán fajult kétségbeesésbe, 

mert hitt az emberiség és nemzete jövőjében. 

Becsületes ember volt, teli mély gondolatokkal, hazájáért aggódó művész, aki zárkózottsága ellenére jelentős hatást gyakorolt kortársaira és az utókorra.

Nyitókép: Barabás Miklós festménye (1836)

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ergo07-2
2025. december 01. 09:50
Köszönjük!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!