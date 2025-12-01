„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég” – 225 éve született Vörösmarty Mihály

1824-ben letette az ügyvédi vizsgát, de nem ügyvédkedett, viszont összeismerkedett Deák Ferenccel. 1825-ben országos hírnévre tett szert a Zalán futása című honfoglalási eposszal, amivel alaposan bevágódott a magyar közvéleménynél, országos hírnévre tett szert, és az irodalmi élet meghatározó szereplője lett.

Ezzel anyagilag is jól járt, hiszen az akkoriban induló Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, állandó fizetéssel.

Az anyagi elismerés úgy kellett neki, mint egy falat kenyér,

a szó szoros értelmében: addig egy kicsi szobában húzta meg magát, amit még fűteni sem tudott, volt, hogy a jurátusi díszruháját zálogba kellett adnia. Megismerte Wesselényi Miklóst, Bajza Józsefet, Toldy Ferencet, de Széchenyi estélyein is fölbukkant. Tehette bátran, nőtlen volt.

A kor viszonyaira, és a mindenkori magyar irodalom egészére jellemző történet, hogy Vörösmarty 1842-ben, saját költségén adta ki újabb munkáit, de nagyjából húsz darabot vettek belőle, így a nyomda lefoglaltatta a bútorait. Életrajzírói szerint már az árverés is ki volt tűzve, szomorúan ballagott az utcán, ahogy ilyenkor kell, amikor találkozott Kossuth Lajossal, akinek kiöntötte a lelkét. Kossuth írt egy vezércikket a „szégyenről” , és lám: másnap az összes példány elkelt. Nagyjából ugyanez megy ma is.