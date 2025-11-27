Ft
irodalom Nobel Krasznahorkai László

Krasznahorkai „hagyatéka”

2025. november 27. 16:28

Minden értékes magyar hagyaték külföldre kerülése súlyos vesztesége a magyar kultúrának és a hazai tudományos életnek.

2025. november 27. 16:28
null
L. Simon László
L. Simon László
Index

„A helyes válasz nem lehet kérdéses, igenis minden értékes magyar hagyaték külföldi elhelyezése súlyos vesztesége a magyar tudománynak, kultúrának, a hazai közgyűjteményi és egyetemi világnak. Ezt sem szépíteni, sem relativizálni nem ildomos, és az is mellékes, hogy magunkban mit gondolunk azon személyek közéleti megnyilvánulásairól, akiknek az értékes kéziratai vagy levelezései más ország fennhatósága alá kerülnek.

Éppen ezért döbbenetes Hantó Fruzsina cikkének már a címe is: »Ha lenne Magyarországon kompetens kormányzat, itt tartaná az írói hagyatékokat, de az biztos, hogy az írói hagyatékoknak most jobb külföldön«, s írásában igazán nem is tudja megmagyarázni, miért is jobb a hagyatékoknak külföldön, mint a saját hazánkban. Sőt, a cikkben megszólított Schein Gábor irodalomtörténésznek a digitalizálással kapcsolatos gondolatai ennek éppen az ellenkezőjét igazolják. Schein joggal jegyzi meg, hogy »segítséget jelentene, ha digitális formában hozzáférhetőek lennének a hagyatékok, erről beszéltem az AdK egyik munkatársával több alkalommal is. De az intézmény nagyon határozottan elzárkózik ettől. Azt mondják, hogy így nem lenne garantálható a hagyatékok biztonsága: a letöltésekkel az illegális másolásokat kockáztatnák, amelyekkel romlana a hagyatékok minősége«.”

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

orygabor
2025. november 27. 18:15
Egy ilyen bejelentés neki nem került semmibe, viszont úgy gondolhatja, hogy most jól belénkrúgott. Örömével egyedül van, vigye a fasságait, ahova akarja, de a legjobbb helyen a meleg irattárban lenne.
Válasz erre
1
0
orygabor
2025. november 27. 18:13
Nem maradt le a cikk fele? Mert ennek se füle, se farka.
Válasz erre
0
0
baronet
2025. november 27. 18:02
Ők európaiaknak tartják magukat, nem mucsai magyarnak. Vigyék, Isten áldja, verje őket. Ki a faxom olvas magától pl. Konrád Györgyöt? :)
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 27. 17:50
Igen. Minden ÉRTÉKES hagyaték külföldre kerülése veszteség. Ez nem értékes hagyaték, így nem veszteség. Nyereség is lehetne, ha ez a tót barom elhagyta volna időben az országot, és mondjuk Németországban gyártaná az olvashatatlan szarjait. Csakhát nem tud németül... Sőt tótul se. Pedig az apját, Korim Gyurkát állítólag azért "kényszerítették" névváltoztatásra (amit a nagyapja tett meg az anyakönyvi iratok alapján), merthogy tót hazafi volt, és a fászista Horthy-rendszer az ilyet nem tűrte.. Ez egy hulladék, függetlenül irodalmi "értékeitől".
Válasz erre
0
0
