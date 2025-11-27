A könyvek halála: így pusztítja el a közöny nemzetünk történetét

de ezek is mi vagyunk, mi, magyarok.

Krúdy Gyula művészete más irányból tárja elénk nemzetünk önarcképét, a „magyar melankólia krónikását” sokan a lélek prózaírójaként említik, aki igenis a mai diákok nyelvén szól hozzánk: filmszerű jelenetekkel, rövid, sűrű mondatokkal dolgozik, melyek közelebb állnak a leendő olvasóközönséghez, a jelenlegi elvárásokat figyelembevételével, ha azok befogadásról van szó. Műveinek olvasása közben nincs szükségünk komoly jegyzetapparátusra, elég felütni egy-egy regényét, és azon kapjuk magunkat, hogy ott ülünk az asztalánál egy századelős kávéházban, ahol szinte mindig este van, és rádöbbenünk, életünk állandó próbatételek sorozata.

Másik nagy klasszikusunk, Ottlik Géza a felnövés erkölcsi tétjét helyezi fókuszba, az Iskola a határon-t olvasva nem csupán néhány kamasz történetét tartjuk a kezeink között, ez a mű antropológia: a neveltetés, a szabályok és a hatalom természetéről szól — mindenki számára aktuális kérdésekkel:

meddig engedelmeskedjünk? mikor kell ellenállni? miként lesz a gyerekből felnőtt?

Ottlik nem a „magyar valóság” krónikása, hanem a felelősség regényírója. Ez a téma ma is égető, talán égetőbb is, mint valaha. Meg kell említenünk természetesen Kosztolányi Dezsőt is, akinek művészetét, az Édes Anna vagy a Pacsirta egyszerű, letisztult, lélektani mélységű prózáját egy mai diák is azonnal érti, valamint Szabó Magdát, hiszen az Abigél, vagy Az ajtó az erős női sorsok emlékezetéért felelősek, ráadásul nagyon is közérthető nyelven szól hozzánk.