Tényleg lesz osztályozó az NB I-ben? Reagált a bizottság elnöke!

Óriási változás jöhet az NB I-ben – a klubok megszavazták, innentől az MLSZ-en múlik
Hétfőn délelőtt tárgyaltak.
A Vasas sportigazgatója, az NB II-es bizottság elnökeként is ténykedő Nagy Miklós szerint sportszakmai, költségvetési és versenyegyenlőségi szempontból sem lenne igazságos, ha bevezetnék az osztályozót az első és a másodosztály között.
A labdarúgó NB I-ben szereplő klubok vezetői az október végi egyeztetésükön támogatták, hogy a magyar sportági szövetség (MLSZ) vezesse be ismét az osztályozót az első és a másodosztály között. A jelenlegi rendszer értelmében az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a második liga első két csapata pedig feljut, az NB I-es klubok képviselői azonban azzal a javaslattal álltak elő, hogy csak a sereghajtó búcsúzzon automatikusan, a 11. helyezett pedig játsszon oda-visszavágós osztályozót az NB II másodikjával az élvonalbeli tagságért.
Az előterjesztés kapcsán a Nemzeti Sport a Vasas sportigazgatóját, Nagy Miklóst kérdezte, aki egyben az NB II-es bizottság elnöke is.
Megértem, hogy az NB I-es kluboknak érdekük az osztályozó, hiszen biztosítani akarják a pozíciójukat, de azt biztosan mondhatom – és a bizottság nevében is, mert a múlt héten volt ülésünk, ahol ebben egyhangúlag egyetértettünk –, hogy ezt semmilyen módon nem támogatjuk
– jelentette ki Nagy Miklós. – Ha az NB I-es pozícióból tekinteném, akkor is ezt mondanám: igazságtalan lenne az osztályozó sportszakmai, költségvetési és versenyegyenlőségi szempontból is. Az élvonalbeli csapatok sokkal nagyobb normatív támogatást kapnak, teljesen más a bónuszrendszerük, más a lehetőségük keretet építeni és a játékosaikat motiválni, alkalmazhatnak külföldi játékosokat, más fiatalszabály vonatkozik rájuk számosságban és korosztályban, és így tovább. Nagyon furcsállnám, ha ezen érvek ellenére az MLSZ elnöksége támogatná a változást.”
Az NB I-ben jelenleg a Nyíregyháza és az újonc Kazincbarcika tartózkodik a kiesőzónában, míg a másodosztályban két nagy múltú fővárosi együttes, a Vasas és a Budapest Honvéd áll feljutó helyen. Mindkét bajnokság küzdelmei a novemberi válogatott szünet után, a jövő hét végén folytatódnak.
