Tényleg lesz osztályozó az NB I-ben? Reagált a bizottság elnöke!

Az előterjesztés kapcsán a Nemzeti Sport a Vasas sportigazgatóját, Nagy Miklóst kérdezte, aki egyben az NB II-es bizottság elnöke is.

Megértem, hogy az NB I-es kluboknak érdekük az osztályozó, hiszen biztosítani akarják a pozíciójukat, de azt biztosan mondhatom – és a bizottság nevében is, mert a múlt héten volt ülésünk, ahol ebben egyhangúlag egyetértettünk –, hogy ezt semmilyen módon nem támogatjuk

– jelentette ki Nagy Miklós. – Ha az NB I-es pozícióból tekinteném, akkor is ezt mondanám: igazságtalan lenne az osztályozó sportszakmai, költségvetési és versenyegyenlőségi szempontból is. Az élvonalbeli csapatok sokkal nagyobb normatív támogatást kapnak, teljesen más a bónuszrendszerük, más a lehetőségük keretet építeni és a játékosaikat motiválni, alkalmazhatnak külföldi játékosokat, más fiatalszabály vonatkozik rájuk számosságban és korosztályban, és így tovább. Nagyon furcsállnám, ha ezen érvek ellenére az MLSZ elnöksége támogatná a változást.”