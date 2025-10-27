Ft
10. 27.
hétfő
Magyarország MLSZ NB I

Óriási változás jöhet az NB I-ben – a klubok megszavazták, innentől az MLSZ-en múlik

2025. október 27. 17:53

A magyar klubok feladták a leckét az MLSZ-nek. Ismét kiálltak az NB I-es osztályozó bevezetésének ötlete mellett.

2025. október 27. 17:53
null

A labdarúgó NB I-ben szereplő klubok vezetői támogatják, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezesse be ismét az osztályozót az élvonal és a másodosztály között – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Jelenleg az Újpest és a Nyíregyháza áll kiesőhelyen az NB I-ben
Jelenleg az Újpest és a Nyíregyháza áll kiesőhelyen az NB I-ben (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Változás jöhet az NB I-be

A 12 első osztályú klub részvételével hétfőn délelőtt lezajlott egyeztetésen több témakört is megtárgyaltak, ezek közül az egyik legjelentősebb a következő idényre vonatkozó versenykiírás volt.

A klubok honlapjára felkerült egységes, rövid közlemény szerint 

egyhangúlag kiállnak az előző évi döntésük mellett, amely szerint egy kieső és egy osztályozós csapat legyen az NB I-ben. 

Valamint egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni. A megbeszélések a következő héten folytatódnak.

A jelenlegi rendszer szerint az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a másodosztály első két csapata pedig feljut. A tervek szerint csak a sereghajtó búcsúzna automatikusan, a 11. helyezett pedig az NB II másodikjával oda-visszavágós osztályozót játszana.

Fotó: fradi.hu

 

Majdmegmondom
2025. október 27. 18:54
Menekülnek a hősök a feljutók kárára természetesen...
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 27. 18:30
Ma minden Mandiner-cím "óriási". Kivéve a "brutálisak".
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 27. 18:23
Meg ugye nem 12 csapat kellene egy bajnokságba, amelyek hármat játszanak egymás ellen, hanem 16 csapat, amelyek kettőt. A 12 csapat valóban a saját érdekeit képviseli.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 27. 18:21
"A jelenlegi rendszer szerint az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a másodosztály első két csapata pedig feljut" Ez így jó, jobb, mint ez a javaslat. Ha osztályozót is akarnak, akkor az a kettő biztos kieső FELETT legyen! Azért ez a javaslat, mert ezek a csapatok komolyabb teljesítmény nélkül akarnak az NB I-ben maradni. A 11. helyezett focizzon jobban és ne osztályozzon! Az osztályzata elégtelen.
Válasz erre
1
0
