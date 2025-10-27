Óriási változás jöhet az NB I-ben – a klubok megszavazták, innentől az MLSZ-en múlik

A labdarúgó NB I-ben szereplő klubok vezetői támogatják, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezesse be ismét az osztályozót az élvonal és a másodosztály között – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Jelenleg az Újpest és a Nyíregyháza áll kiesőhelyen az NB I-ben (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Változás jöhet az NB I-be

A 12 első osztályú klub részvételével hétfőn délelőtt lezajlott egyeztetésen több témakört is megtárgyaltak, ezek közül az egyik legjelentősebb a következő idényre vonatkozó versenykiírás volt.

A klubok honlapjára felkerült egységes, rövid közlemény szerint