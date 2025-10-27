Óriási változás jöhet az NB I-ben – a klubok megszavazták, innentől az MLSZ-en múlik

A meccs közben hívták fel az MLSZ-t – visszaszóltak a felcsútiaknak a magyarszabály miatt
Reagált a szövetség.
A magyar klubok feladták a leckét az MLSZ-nek. Ismét kiálltak az NB I-es osztályozó bevezetésének ötlete mellett.
A labdarúgó NB I-ben szereplő klubok vezetői támogatják, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezesse be ismét az osztályozót az élvonal és a másodosztály között – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A 12 első osztályú klub részvételével hétfőn délelőtt lezajlott egyeztetésen több témakört is megtárgyaltak, ezek közül az egyik legjelentősebb a következő idényre vonatkozó versenykiírás volt.
A klubok honlapjára felkerült egységes, rövid közlemény szerint
egyhangúlag kiállnak az előző évi döntésük mellett, amely szerint egy kieső és egy osztályozós csapat legyen az NB I-ben.
Valamint egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni. A megbeszélések a következő héten folytatódnak.
A jelenlegi rendszer szerint az élvonal utolsó két helyezettje az idény végén kiesik, a másodosztály első két csapata pedig feljut. A tervek szerint csak a sereghajtó búcsúzna automatikusan, a 11. helyezett pedig az NB II másodikjával oda-visszavágós osztályozót játszana.
Ezt is ajánljuk a témában
Reagált a szövetség.
Fotó: fradi.hu