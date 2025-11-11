Egy rivalizálás kezdete: megtörtént az első üzenetváltás Kubatov és Szijjártó között (VIDEÓ)

Korszakváltás Kispesten: Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke!
Azt is bejelentették, hogy Szingapúr legnagyobb cége az új mezszponzor és főtámogató.
A Fradi és a Honvéd elnöke a szezon végén egyszerre ünnepelhetnek bajnoki címet.
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a közösségi oldalán gratulált Szijjártó Péternek, akit hétfőn neveztek ki a Budapest Honvéd elnökévé.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt is bejelentették, hogy Szingapúr legnagyobb cége az új mezszponzor és főtámogató.
Ha elnökként is ugyanolyan sikeres lesz, mint külügyminiszterként, akkor lehet, hogy még mi is bajban leszünk?”
– fogalmazott a zöld-fehérek vezetője.
A közzétett videóban Kubatov kiemelte: a két klubelnök akár egyszerre is ünnepelhet bajnoki címet, ugyanis a Honvéd nagy esélyekkel pályázik az NB II bajnoki címére, miközben a Fradit sem lehet leírni az NB I-es diadalért folyó harcban.
Nyitókép: KKM /MTI
***