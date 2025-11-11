Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kubatov Gábor Fradi Honvéd Szijjártó Péter

Egy rivalizálás kezdete: megtörtént az első üzenetváltás Kubatov és Szijjártó között (VIDEÓ)

2025. november 11. 14:12

A Fradi és a Honvéd elnöke a szezon végén egyszerre ünnepelhetnek bajnoki címet.

2025. november 11. 14:12
null

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a közösségi oldalán gratulált Szijjártó Péternek, akit hétfőn neveztek ki a Budapest Honvéd elnökévé.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha elnökként is ugyanolyan sikeres lesz, mint külügyminiszterként, akkor lehet, hogy még mi is bajban leszünk?”

– fogalmazott a zöld-fehérek vezetője.

A közzétett videóban Kubatov kiemelte: a két klubelnök akár egyszerre is ünnepelhet bajnoki címet, ugyanis a Honvéd nagy esélyekkel pályázik az NB II bajnoki címére, miközben a Fradit sem lehet leírni az NB I-es diadalért folyó harcban.

Nyitókép: KKM /MTI

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
3atti3
2025. november 11. 15:11
Honvédot még a miniszterelnök se tenné rendbe :D Hajrá Fradi!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 11. 14:20
A túlmozgásos hülyegyerek…tényleg félelmetes…😂😂😂😂😂
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!