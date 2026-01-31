Ft
FEHA19 Final Four Fehérvár FTC-Telekom DVTK Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Magyar Kupa FTC

Húsz éve nem történt ilyen Székesfehérváron – a budapestieknek is lesz ehhez egy-két szavuk

2026. január 31. 10:37

A 37 évesen immár a Ferencvárost erősítő Sofron István valamelyik excsapatával nézhetne farkasszemet a fináléban. A Fehérvár hazai jégen csap össze saját farmcsapatával a Magyar Kupa négyes döntőjében, míg a másik ágon a Fradi a DVTK ellen tenné meg az első lépést a címvédés felé.

2026. január 31. 10:37
null

Egy jégkorong Magyar Kupa-döntő Székesfehérváron mindig hokiünnep, ez most sem lesz másként – főleg, hogy idén már a csilivili MET Aréna ad otthont a sorozat final fourjának. A hétvégi négyes döntőbe a két, osztrák ligában (ICEHL) szereplő klubunk, azaz a címvédő FTC-Telekom és a házigazda Hydro Fehérvár AV19 mellé a DVTK Jegesmedvék és meglepetésre a kisebbik székesfehérvári csapat, a „Volán-farm” FEHA19 jutott be, ami egy igen különleges párharcot is magával hoz.

Fehérvár vs. Fehérvár

Az egyik szombati elődöntőben ugyanis a két hazai együttes, az ICEHL-es nagycsapat és a magyar bázisú bajnokság, az Erste Liga alapszakaszában csak az utolsó előtti nyolcadik helyen végző „kis Volán” néz egymással farkasszemet. Ilyesmire márpedig majdnem két évtizede nem akadt példa: 

legutóbb a 2006–2007-es idényben, az akkor még Borsodi Liga nevet viselő hazai pontvadászatban mérkőzött meg egymással a két székesfehérvári hokicsapat, azóta semmilyen más sorozatban nem futottak össze. 

A másik ágon a Magyar Kupa-címvédő, a tavalyi fináléban éppen az immár ligarivális Fehérvárt felülmúló FTC csap össze a fináléért a korábban a szlovák élvonalban is megforduló DVTK-val ez is mindig presztízsmeccs. A hétvége különlegességét ezeken túlmenően az adja, hogy 

az MK jó eséllyel valamennyi résztvevő számára egyfajta „szezonmentő” akcióként is felfogható,

hiszen a maga bajnokságában egyik együttes sem remekel (persze, messze még a vége). Az utóbbi években az ICEHL-ben kimondottan jó szezonokat is produkáló Fehérvár például idén már túl van egy edzőváltáson, ám így is éppen hét bajnoki vereségnél jár sorozatban – s csak a 13 csapatos tabella 9. helyén áll –, míg a Fradi a 11., azaz jelen állás szerint a rájátszásba sem jutna be (a zöld-fehéreknek legalább annyi „mentségük” van, hogy nekik ez az újonc-, tanulóidényük az erős osztrák központú ligában). 

Ted Dent Fehérvár
Hiába a szezon közbeni edzőcsere, a novemberben Kiss Dávidot váltó amerikai Ted Denttel is csak szenved a Hydro Fehérvár AV19 / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Sofron valamelyik excsapata ellen védhet címet

A DVTK eközben az Erste Ligában ötödikként zárta az alapszakaszt, míg a FEHA19-et már említettük az utolsó előtti, 8. helyen. S bár tudjuk, hogy egy-egy meccsen bármi megtörténhet, azért összességében nagy meglepetésnek számítana, ha nem a két „osztrák” csapatunk vívná vasárnap a tavalyi finálé visszavágóját. Érdekesség, 

ha az FTC bejut a döntőbe, úgy egyik legnagyobb sztárja, Sofron István biztosan valamelyik exklubja ellen játszhat, hiszen a 37 évesen sem lassító, a válogatottba nemrég visszakerülő veterán csatárklasszis korábban a fehérvári farm- és a nagycsapatban egyaránt éveket töltött el.

A zöld-fehérek egyértelműen a címvédés szándékával vágnak neki a hétvégének, a Volán visszaszerezné a trófeát, míg a két Erste ligás csapat a meglepetés erejét fordítaná a maga javára. 

Ezt is ajánljuk a témában

OFFICIUM MAGYAR KUPA FINAL FOUR, 2026
Szombat
13:30: DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom (m4sport.hu)
17:00: FEHA19–Hydro Fehérvár AV19 (m4sport.hu)

Vasárnap
13:30: bronzmérkőzés (m4sport.hu)
17:00: döntő (M4 Sport+)

Nyitókép: MTI/Sofron István

 

