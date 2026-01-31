Húsz éve nem történt ilyen Székesfehérváron – a budapestieknek is lesz ehhez egy-két szavuk

Egy jégkorong Magyar Kupa-döntő Székesfehérváron mindig hokiünnep, ez most sem lesz másként – főleg, hogy idén már a csilivili MET Aréna ad otthont a sorozat final fourjának. A hétvégi négyes döntőbe a két, osztrák ligában (ICEHL) szereplő klubunk, azaz a címvédő FTC-Telekom és a házigazda Hydro Fehérvár AV19 mellé a DVTK Jegesmedvék és meglepetésre a kisebbik székesfehérvári csapat, a „Volán-farm” FEHA19 jutott be, ami egy igen különleges párharcot is magával hoz.

Fehérvár vs. Fehérvár

Az egyik szombati elődöntőben ugyanis a két hazai együttes, az ICEHL-es nagycsapat és a magyar bázisú bajnokság, az Erste Liga alapszakaszában csak az utolsó előtti nyolcadik helyen végző „kis Volán” néz egymással farkasszemet. Ilyesmire márpedig majdnem két évtizede nem akadt példa: