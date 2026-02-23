Döbbenet: az OpenAI már nyáron tudott a transznemű tömeggyilkos tervéről, de mégsem szóltak a hatóságoknak

Most azonban napvilágra került egy igencsak megdöbbentő részlet a mészárlás kapcsán. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI ugyanis már tavaly júniusban megjelölte Van Rootselaar felhasználói fiókját – írja az Index a The Guardian nyomán. A San Franciscó-i székhelyű vállalat elismerte, hogy mérlegelték a Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) értesítését, ám végül elvetették az ötletet, az indoklás szerint azért, mert a fiók tevékenysége akkor még nem érte el azt a „kritikus küszöböt”, amely egyértelmű, közvetlen és hitelt érdemző fizikai fenyegetésre utalt volna.

Az vállalat végül csak a fiók letiltása mellett döntött 2025 júniusában. „Proaktívan megkerestük a Lovasrendőrséget az egyénre és a ChatGPT-használatára vonatkozó információkkal, és továbbra is támogatjuk a nyomozást”, nyilatkozta az OpenAI szóvivője, miután a mészárlást követően már átadták az adatokat – írja a lap.

Kép forrása: X