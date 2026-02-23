Ft
Döbbenet: az OpenAI már nyáron tudott a transznemű tömeggyilkos tervéről, de mégsem szóltak a hatóságoknak

2026. február 23. 18:45

A vállalat szerint a fiók tevékenysége akkor még nem érte el azt a „kritikus küszöböt”.

2026. február 23. 18:45
null

Mint írtuk, rendkívüli esemény rázta meg a kanadai Brit Columbia tartományt február 10-én, miután a rendőrség közölte, hogy kilenc ember (valamint az elkövető) életét vesztette egy iskolai lövöldözésben, amely az elmúlt évtizedek egyik leghalálosabb ámokfutásának számít az országban.

Jesse Van Rootselaar először 39 éves édesanyjával és 11 éves mostohatestvérével végzett, majd fegyvereivel a Tumbler Ridge Secondary School felé vette az irányt, ahol aztán elszabadult a pokol. A délután fél kettőkor érkező bejelentés után a rendőrség két percen belül a helyszínre ért, de addigra a támadó már végzett egy 39 éves tanárnővel és öt, mindössze 12-13 éves diákkal, majd a 18 éves transznemű elkövető végül magával is végzett. A lövöldözésben további huszonöten megsérültek, többen jelenleg is az életükért küzdenek.  

Most azonban napvilágra került egy igencsak megdöbbentő részlet a mészárlás kapcsán. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI ugyanis már tavaly júniusban megjelölte Van Rootselaar felhasználói fiókját – írja az Index a The Guardian nyomán. A San Franciscó-i székhelyű vállalat elismerte, hogy mérlegelték a Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) értesítését, ám végül elvetették az ötletet, az indoklás szerint azért, mert a fiók tevékenysége akkor még nem érte el azt a „kritikus küszöböt”, amely egyértelmű, közvetlen és hitelt érdemző fizikai fenyegetésre utalt volna.  

Az vállalat végül csak a fiók letiltása mellett döntött 2025 júniusában. „Proaktívan megkerestük a Lovasrendőrséget az egyénre és a ChatGPT-használatára vonatkozó információkkal, és továbbra is támogatjuk a nyomozást”, nyilatkozta az OpenAI szóvivője, miután a mészárlást követően már átadták az adatokat – írja a lap. 

Kép forrása: X

Natila
2026. február 23. 21:16
transz terror, habár valahol ez az lmbtq ideológia terjesztése, tömjénezése is az, csak a gyermekek tudatát mérgezik vele, mire felnőnek jó része a saját neméhez vonzódik vagy transz elmebeteg lesz, ők csak így tudnak szaporodni, szinte népirtás.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 23. 20:59
Transznemű.........azaz aberrált!
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 23. 20:23
Teljesen irrealis elvaras, hogy lenyomozzanak mindenkit aki beirja az AInak hogy kinyuvaszt ezt vagy azt....ilyen szovegeket naponta lehet hallani Budapesten az utcan, aztan a 99,9999%-a csak duma
Válasz erre
0
0
anna23
2026. február 23. 19:55
Válasz erre
0
0
