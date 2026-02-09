Megbukhat-e végre a kubai kommunista vezetés?

Trump újra akcióban – az Egyesült Államok komoly biztonsági kockázatra figyelmeztetett
Figyelmeztető jelként értelmezik az amerikaiak a régióban végzett orosz légi tevékenységet.
A kubai kormány mindent túlélt, de Trumpot lehet nem fogja tudni.
A New York Times beszámolója szerint a Trump-adminisztráció arra számít, hogy ez a kubai kommunista kormányzat utolsó éve.
Trumpék egyértelműen rezsimváltást szeretnének: blokkolják Kuba olajszállításait, azon felül hozzájárultak az idegenforgalmi iparág meggyengüléséhez.
A Trump-adminisztráció és a sok kubai emigráns, akik közel hét évtizede várnak a kubai kommunista kormány bukására, úgy vélik, hogy végre eljött a nagy pillanat.
Miután az amerikai elnökök évekig különböző gazdasági nyomásgyakorlási taktikákat próbáltak ki a kubai kormány bukásának felgyorsítására, a Trump-kormány által elrendelt üzemanyag-ellátás leállítása drasztikusan megemelte a tétet, mivel az olaj tartja működésben az országot – a tömegközlekedéstől a gyárakig és a farmokig.
A kubai kormány bukását már korábban is jósolták, különösen a Szovjetunió felbomlása után, amely Kuba fő támogatója volt, de ezek a jóslatok tévesnek bizonyultak.
De ezúttal, a szakértők szerint, a kubai kormány túlélése nagyon kétségesnek tűnik.
A dél-floridai kubai emigráns közösség tagjai szerint a Trump-kormány tisztviselői biztosítják őket arról, hogy a kubai kormány napjai meg vannak számlálva.
Az amerikai kormány „eldöntötte, hogy Kubának 2026 végéig szabadnak kell lennie”
– mondta Marcell Felipe, a miami kubai emigránsok prominens vezetője, aki az Amerikai Kubai Diaszpóra Múzeum elnöke, és aki elmondta, hogy találkozott amerikai diplomatákkal. „Ez egy folyamatban lévő terv.”
Az olaj mellett Trump tervei nagyban arra is összpontosítanak, hogy megakadályozzák Kuba hozzáférését a turizmusból és az ország külföldi orvosi misszióiból származó valutához – mondta egy magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő.
Miután az amerikai hadsereg elfogta a venezuelai vezetőt, Nicolás Madurót, Trump leállította a venezuelai olajszállítást Kubába. Trump azt is bejelentette, hogy vámokat vet ki minden olyan országra, amely olajat szállít Kubának.
Összességében ezek az intézkedések hatékonyan elvágták a két legfontosabb olajszállítót Kubától – Venezuelát és Mexikót –, éppen akkor, amikor Kuba sziget-szerte áramkimaradásokkal küzd.
Kuba ugyan termel saját olajat, de az csak a napi szükséglet 40 százalékát fedezi, és a nemzetközi szállítások hiánya végül megbénítaná az országot – állítják az elemzők.
Kuba egy bukott nemzet”
– mondta Trump nemrégiben újságíróknak. „Ez már régóta így van, de most már nincs Venezuela, amely támogatná. Ezért tárgyalunk a kubaiakkal, Kuba legmagasabb rangú vezetőivel, hogy meglássuk, mi fog történni.”
