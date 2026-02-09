Megbukhat-e végre a kubai kommunista vezetés?

A kubai kormány bukását már korábban is jósolták, különösen a Szovjetunió felbomlása után, amely Kuba fő támogatója volt, de ezek a jóslatok tévesnek bizonyultak.

De ezúttal, a szakértők szerint, a kubai kormány túlélése nagyon kétségesnek tűnik.

A dél-floridai kubai emigráns közösség tagjai szerint a Trump-kormány tisztviselői biztosítják őket arról, hogy a kubai kormány napjai meg vannak számlálva.

Az amerikai kormány „eldöntötte, hogy Kubának 2026 végéig szabadnak kell lennie”

– mondta Marcell Felipe, a miami kubai emigránsok prominens vezetője, aki az Amerikai Kubai Diaszpóra Múzeum elnöke, és aki elmondta, hogy találkozott amerikai diplomatákkal. „Ez egy folyamatban lévő terv.”