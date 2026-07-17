Jelöletlen, lejárt termékek: kivonult a NÉBIH, gyorsan be is záratták a díjnyertes cukrászdát

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A cukrászda technikai okokra indokolta, hogy zárva vannak.
Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt július 9-én felfüggesztették az IPACS-ICE Kft. tápiószecsői üzemének élelmiszer-előállítói tevékenységét – szúrta ki a Nébih honlapján a 24.hu. Mint írják, ez a cég üzemelteti a 2020-as országtortát készítő Hisztéria Cukrászdát.
A tájékoztatás szerint a hatóság összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált az ellenőrzés során.
Ezek közül 29 tétel nem volt megfelelően nyomon követhető:
A hatóság az érintett termékek azonnali forgalomból kivonását, forgalmazásuk és felhasználásuk megtiltását, valamint hatósági zár alá vételét rendelte el. Az érintett vállalkozás által előállított tételeket szintén zárolták, továbbá az üzem valamennyi, még fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időn belüli termékének visszahívását elrendelték. A Hisztéria Cukrászda a Facebookon technikai okokkal magyarázza, hogy miért tart zárva egy hete.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI