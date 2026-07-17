Jelöletlen, lejárt termékek: kivonult a NÉBIH, gyorsan be is záratták a díjnyertes cukrászdát

Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt július 9-én felfüggesztették az IPACS-ICE Kft. tápiószecsői üzemének élelmiszer-előállítói tevékenységét – szúrta ki a Nébih honlapján a 24.hu. Mint írják, ez a cég üzemelteti a 2020-as országtortát készítő Hisztéria Cukrászdát.

A tájékoztatás szerint a hatóság összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált az ellenőrzés során.

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