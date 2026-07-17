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nébih hisztéria cukrászda termék

Jelöletlen, lejárt termékek: kivonult a NÉBIH, gyorsan be is záratták a díjnyertes cukrászdát

2026. július 17. 18:32

A cukrászda technikai okokra indokolta, hogy zárva vannak.

2026. július 17. 18:32
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Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt július 9-én felfüggesztették az IPACS-ICE Kft. tápiószecsői üzemének élelmiszer-előállítói tevékenységét – szúrta ki a Nébih honlapján a 24.hu. Mint írják, ez a cég üzemelteti a 2020-as országtortát készítő Hisztéria Cukrászdát.

A tájékoztatás szerint a hatóság összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált az ellenőrzés során. 

Ezek közül 29 tétel nem volt megfelelően nyomon követhető:

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  • 8 termék jelöletlen volt, 
  • 18 esetében a feltüntetett jelölések nem tartalmaztak a nyomon követéshez szükséges azonosító adatokat, 
  • három tételnél pedig a termék tényleges jellege és a címkén szereplő információk nem egyeztek meg. 
  • Emellett 11 olyan élelmiszert is találtak, amelynek lejárt a minőségmegőrzési ideje.

A hatóság az érintett termékek azonnali forgalomból kivonását, forgalmazásuk és felhasználásuk megtiltását, valamint hatósági zár alá vételét rendelte el. Az érintett vállalkozás által előállított tételeket szintén zárolták, továbbá az üzem valamennyi, még fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időn belüli termékének visszahívását elrendelték. A Hisztéria Cukrászda a Facebookon technikai okokkal magyarázza, hogy miért tart zárva egy hete.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
mreinstand-5
2026. július 17. 19:08
Ahogy már egyszer említettem, Bécstől keletre ismeretlen fogalom az élelmiszerhigiénia. Várom az újabb hőbörgést, báncsák a magyart! Illés bácsi cukrászdájára, az ötcsillagos szalmonellatenyészetre ki emlékszik?
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A ráció prófétája
2026. július 17. 18:56
2021. óta folyamatosan esik náluk a színvonal. Kisebb sütik, drágábban, egyszerűbb összetevőkből, kisebb választékkal.
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lemez
2026. július 17. 18:51
Tessék mondani ez már a jogállam?Szar piti pityi palkó pedotisza.
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andris-923
2026. július 17. 18:48
Úgy látom megy a “tisztítótűz” hadjárat ! Melyik cégnél nem találnának kisebb szabálytalanságot ? Kezd tele lenni a t…öm ezzel az egésszel
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