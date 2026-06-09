Mérgező anyagot találtak egy Aldi-termékben – azonnali visszahívást rendeltek el

Azonnali termékvisszahívást jelentett be az Aldi Magyarország, miután egy forgalmazott téli cipőben a megengedett határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki PFAS-vegyületeket – számolt be a Pénzcentrum.

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a kifogásolt terméket ne használják tovább, hanem vigyék vissza bármelyik Aldi-áruházba. A visszahívás az Adventuridge márkanév alatt forgalmazott fekete női és férfi téli cipőket érinti. Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve