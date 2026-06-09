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nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság aldi magyarország termék Aldi

Mérgező anyagot találtak egy Aldi-termékben – azonnali visszahívást rendeltek el

2026. június 09. 18:06

A terméket még a háztartási szemétbe sem szabad dobni.

2026. június 09. 18:06
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Azonnali termékvisszahívást jelentett be az Aldi Magyarország, miután egy forgalmazott téli cipőben a megengedett határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki PFAS-vegyületeket – számolt be a Pénzcentrum

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a kifogásolt terméket ne használják tovább, hanem vigyék vissza bármelyik Aldi-áruházba. A visszahívás az Adventuridge márkanév alatt forgalmazott fekete női és férfi téli cipőket érinti. Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve 

már kivonta az érintett tételeket a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszagyűjtést is.

A problémát az okozza, hogy a vizsgálatok során a termékben a határértéknél magasabb PFAS-szintet mértek. Ezeket az anyagokat gyakran „örök vegyi anyagoknak” nevezik, mivel rendkívül lassan bomlanak le a környezetben, ezért világszerte egyre nagyobb figyelem övezi alkalmazásukat.

Még szemétbe sem lehet dobni

Az érintett cipőket 2025. november 30. és 2026. március 20. között értékesítették. Az Aldi közlése szerint a vásárlók bármelyik üzletben visszaadhatják a terméket, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.

A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a cipőket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az érintett termékek visszavitele nemcsak fogyasztóvédelmi, hanem környezetvédelmi szempontból is kiemelten fontos. Az érintett termék adatai:

Adventuridge női vagy férfi téli cipő (fekete)
Cikkszám: 852516
EAN-kódok: 4061461223915, 4061461224165, 4061461224189, 4061461219987
Forgalmazási időszak: 2025. november 30. – 2026. március 20.

Az Aldi arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben ilyen cipőt vásároltak, annak használatát azonnal függesszék fel, és vigyék vissza a legközelebbi üzletbe.

Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
stormy
2026. június 09. 18:49
mondjuk ha büntetésbül 2 hétre bezárnak az ilyne láncokat nem fordulna elő ilyen gyakran
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0
0
Kovács József
2026. június 09. 18:19
Ilyen vegyszerekkel tömik az embereket sunyiban. És csodálkozunk, hogy honnan van annyi buzeráns.
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2
0
lendvaiildiko
•••
2026. június 09. 18:16 Szerkesztve
Van pofájuk hőzöngeni, az eu-ban lobbizni a különadók ellen. Jutalmul a náluk vásárlókat a következő anyagokkal és következő betegségcsoportokkal jutalmazzák meg. Ráadásul, majd most még többet kell a Nyugat-Európa szemetjéért fizetni. A PFAS‑vegyületek (per‑ és polifluoralkil anyagok) olyan ember által előállított, rendkívül stabil szerves fluorvegyületek, amelyek több mint 4700–12 000 különböző molekulát foglalnak magukba. Legfontosabb tulajdonságuk a szén–fluor kötés extrém stabilitása, emiatt nagyon lassan bomlanak le, és „örök vegyi anyagoknak” nevezik őket Élettani hatásuk: (i) Hormonháztartás zavarai (pajzsmirigy‑diszfunkció) (ii) Csökkent immunfunkció (iii) Termékenységi problémák, megkésett pubertás (iv) Rákos megbetegedések kockázatának növekedése (emlő‑, here‑) (v) Májkárosodás
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