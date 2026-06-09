Mérgező anyagot találtak egy Aldi-termékben – azonnali visszahívást rendeltek el

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A terméket még a háztartási szemétbe sem szabad dobni.
Azonnali termékvisszahívást jelentett be az Aldi Magyarország, miután egy forgalmazott téli cipőben a megengedett határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki PFAS-vegyületeket – számolt be a Pénzcentrum.
A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a kifogásolt terméket ne használják tovább, hanem vigyék vissza bármelyik Aldi-áruházba. A visszahívás az Adventuridge márkanév alatt forgalmazott fekete női és férfi téli cipőket érinti. Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve
már kivonta az érintett tételeket a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszagyűjtést is.
A problémát az okozza, hogy a vizsgálatok során a termékben a határértéknél magasabb PFAS-szintet mértek. Ezeket az anyagokat gyakran „örök vegyi anyagoknak” nevezik, mivel rendkívül lassan bomlanak le a környezetben, ezért világszerte egyre nagyobb figyelem övezi alkalmazásukat.
Az érintett cipőket 2025. november 30. és 2026. március 20. között értékesítették. Az Aldi közlése szerint a vásárlók bármelyik üzletben visszaadhatják a terméket, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.
A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a cipőket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az érintett termékek visszavitele nemcsak fogyasztóvédelmi, hanem környezetvédelmi szempontból is kiemelten fontos. Az érintett termék adatai:
Adventuridge női vagy férfi téli cipő (fekete)
Cikkszám: 852516
EAN-kódok: 4061461223915, 4061461224165, 4061461224189, 4061461219987
Forgalmazási időszak: 2025. november 30. – 2026. március 20.
Az Aldi arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben ilyen cipőt vásároltak, annak használatát azonnal függesszék fel, és vigyék vissza a legközelebbi üzletbe.
Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP