Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt termék Magyar Péter

Mit mond az a kép, amin Magyar Péter Churchillt olvas és egy dinnyére támaszkodik?

2026. június 09. 15:54

Figyelmeztető jel ez, ami arról szól, hogy egy szimpatikus szereplővel hajlamos a közönsége végtelenül elnéző lenni.

2026. június 09. 15:54
null
Krasznahorkai Emma
Öt

„Ez a közeg, ami nem adja egy óránál tovább a telefont a gyereke kezébe, bioparadicsomot vadászik a piacon, előfizet a Kifli(pont)hu Extrára, és minimum a Balcsira elutazik nyaranta, most megengedi magának azt a lelkesedést, aminek szerves része a(z átmeneti?) kritikátlanság.

Figyelmeztető jel ez, ami arról szól, hogy egy szimpatikus szereplővel hajlamos a közönsége végtelenül elnéző lenni. Teljesen érthető, hiszen, ha Magyar Péter a választottunk, ráadásul úgy, hogy végre nem a kisebbik rosszra kellett szavazni, valódi teljesítmény, elismerésre méltó munka van valaki mögött, akkor nem jó érzés hátrébb lépni, és távolságtartóan szemlélni valaki működését, mert netalán szembesülhetünk is valami nekünk már mégsem annyira szimpatikussal.

Influenszereket látunk, akik a rajtuk keresztül reklámozott terméket akarják nekünk eladni, mindezt valami életérzésbe csomagolva.

Egy popsztár vagy színész az elkapott, emberi pillanatokkal igyekszik meggyőzni rajongóit arról, hogy nem távolodott el teljesen a valóságtól. Egy politikus pedig a politikáját, a pártját, és sokszor saját magát teszi termékké. Ezt természetesen mindenki tudja, és mindez különböző mértékben zavarja az embereket. Vannak, akik felháborodnak, miért kell forgó vécéöblítő vagy egy huszadik telefontok, amire folyamatosan rá akarnak beszélni a platformokon nyomott reklámok, vannak, akik megbékéltek a helyzettel, és persze vannak, akiknek irányt mutatnak a hirdetések.

Egy olyan világban, ahol végső soron minden eladásra szánt termékké válik, legyen az tárgy vagy ember, ideológia vagy körömgombakrém, ahol minden ennek – a közlésnek, a felkínált képnek, az üzenetbe, a performatív gesztusba csomagolt eladásnak – van alárendelve, végül a politika maga is csupán performativitássá válik.

Akkor is ezt látjuk, amikor a magyar miniszterelnök egy balatoni vitorláson ül Churchill-könyvvel és sárgadinnyével. És értsük jól: amikor erre a jelenségre ránézünk, annak elsősorban nem ahhoz van köze, hogy mit gondolunk egy performatív módon működő politikusról – esetünkben Magyar Péterről –, hanem ahhoz, hogy mit gondolunk a valóságról vagy az igazságról.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. június 09. 16:41
A magamutogató narci oszichopata! Proli, aljas unintelligens, bunkó!
Válasz erre
1
0
elégia
2026. június 09. 16:40
Emma, inkább arról mesélj, hogy apád kihányja még a belét, ha a szülőhazájára gondol? És miatta nem ég a bőr a képeden egyfolytában? Nem gondoltál még arra, hogy messzire hajítsd a vezetéknevedet?
Válasz erre
3
0
Gubbio
•••
2026. június 09. 16:36 Szerkesztve
Ekkora barmot és sötét tahót választottak a megvezetettek... Iszonyat. A balatoni vitorláshajóról röhögi ki a sok idióta prolimagyar birkát.
Válasz erre
3
0
a straight cold player
2026. június 09. 16:36
Ad1) Aki olvasott már életében könyvet - nem arra gondolok, hogy volt a kezében, látott a polcon stb - az tudja, hogy ilyen pózban nem lehet könyvet olvasni. Már ha tényleg olvasod és nem pedig pózolsz. Ráadásul nyitott szájjal! Tisztára mint az a csaj az alkonyatban, aki nem tudja becsukni a száját. Ad2) ,,nem adja egy óránál tovább a telefont a gyereke kezébe, bioparadicsomot vadászik a piacon, előfizet a Kifli(pont)hu Extrára, és minimum a Balcsira elutazik nyaranta..." Na ez az a réteg akivel elhitette a globális propaganda, hogy ha ő íly módon viselkedik akkor ő amolyan roppant bölcs kritikai érzékkel megáldott polgár, aki kritikátlanul megengedheti magának a gondolkodás nélküli kritikai attitüdöt, amit elvárnak tőle. És parancs szóra (még ha bujtatott módon is) teszi azt amit levárnak tőle. Miközben nagyon büszke az ,,önállóságára" amit ráparancsoltak. Hiszen ővele már nem lehet bármit megetetni! És nem látja a történelmi mintázatokat sem. Hisz arra nincs fészbuk lefedettsége...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!