A haza a magyar jobboldalnak ma az, ami José Martínak Kuba volt. Szenvedés és kötelesség

Megkerül annak összegeként, ami a Tisza kétharmados győzelme után a fideszességből érvényes, az ellenzékiségből pedig érvénytelen maradt.

Érvénytelen maradt reflexből, gyűlöletből, a dolgok érdemét és az ország hasznát nem vizsgálva támadni a kormányodat, amelyből nincs másik, akármit gondoljunk a mostaniról. Nekem, aki Orbán Viktort szerettem volna miniszterelnöknek, május 9-től Magyar Péter a miniszterelnököm, minden ezzel ellentétes performatív kiállás nevetséges. Orbán Anita külügyminisztériuma fog konzult küldeni hozzám, ha tömlöcbe vetnek a türkmének, Kapitány Istvánon fog múlni, megfizethető marad-e a rezsim, Pósfai Gábor rendőrein kívül máshoz nem fordulhatok, ha ellopják az autómat, Hegedüs Zsolt egészségügyében fog megszületni az első gyermekem, azért pedig csak imádkozni tudok, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédségének nagyon közvetlen köze ne legyen az életemhez. Következésképp: Magyarország sikere az én sikerem, Magyar Péter miniszterelnöksége alatt nemkevésbé, mint Orbán Viktoré alatt. Nem annak szurkolok, hogy szúrja el. Titokban és a bajszom alatt sem. Sohasem fogok azok hibájába esni, akik szemében Orbán Viktor kitakarta Magyarországot, és akik emiatt képesek voltak jobban gyűlölni Orbánt, mint amennyire a hazájukat szerették.

Érvénytelen maradt a dogmatikus ragaszkodás is ahhoz, hogy minden szakpolitika úgy volt jó, ahogyan „mi” csináltuk.

Nem – nagyon könnyen elképzelhető, hogy az új kormány jobb önkormányzati politikát vagy épp jobb oktatáspolitikát fog csinálni, mint az Orbán-kormányok, melyek számára ezek a politikaterületek az elmúlt években láthatóan nem jelentettek prioritást. Tehetnek a hozzánk képest mást gondoló emberek is jót ennek a hazának, adjuk meg erre a lehetőséget, és közelítsünk ennek a kormánynak a döntéseihez azzal a méltányossággal, amit az Orbán-kormányok ellenzékük döntő többségétől egyébként sosem kaptak meg. Ne legyünk lapos mindenszaristák. Legyünk különb ellenzék minden eddiginél, hogy valaha ismét kormányzásra méltassanak.

Ahogy érvénytelen a gumicsontok rágcsálása is, amely az óellenzék sikertelenségének egyik záloga volt. A Tisza a legjobb fideszes hagyományokat folytatva gumicsontok tucatjait fogja a Fidesz (és a Mi Hazánk) elé dobni: