afd Németország SPD CDU AfD Friedrich Merz Olaf Scholz

„Az AfD-vel nem lehet országot vezetni” – a volt német kancellár óva intette a pártját a koalíció felrobbantásától

2026. május 05. 21:53

Olaf Scholz rendkívüli megszólalásában arra kérte a koalíció tagjait, hogy tartsák fenn az egyre népszerűtlenebb vezetést.

2026. május 05. 21:53
null

Rendhagyó módon felszólalt az SPD frakcióülésén Olaf Scholz volt kancellár, és „a demokratikus pártok felelősségére”, valamint a kormánykoalíció egyben tartásának fontosságára hívta fel a szociáldemokraták figyelmét – írja a Tagesspiegel. Az egykori kormányfő az Alternatíva Németországért (AfD) párttal való együttműködés vélt veszélyeivel riogatta párttársait.

Borongós születésnap

Ahogy arról már a Mandiner is megemlékezett, egy éve alakult meg a CDU–CSU–SPD nagykoalíció Friedrich Merz vezetésével. Olaf Scholz a közelgő évforduló kapcsán igyekezett az SPD-frakció lelkére beszélni, és történelmi példát is felidézett amellett, hogy szerinte miért fontos, hogy a szociáldemokrata képviselők a helyükön maradjanak a kabinetben. Emlékeztetett: 2005-ben is lett volna baloldali többség a Bundestagban, mégsem kormányzott együtt az SPD a többi baloldali párttal.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Indoklása szerint akkor azért nem léptek koalícióra, mert

velük nem lehetett volna országot vezetni”,

és hozzátette:

Ugyanígy ma az AfD-vel sem lehet országot vezetni.”

A volt kancellár ezt elsősorban a kül- és biztonságpolitikai nézetkülönbségekkel indokolta.

A koalíció megőrzése a tét

Scholz beszédében hangsúlyozta, hogy az SPD szerinte következetesen elutasítja a populizmust, az AfD-t pedig

antipluralista pártnak” bélyegezte.

Figyelmeztetett arra is, hogy nemcsak az AfD-vel szembeni politikai elhatárolódás – az úgynevezett „tűzfalpolitika” – feladása lenne veszélyes,

hanem a jelenlegi koalíció idő előtti felbomlása, és egy ezt követő kisebbségi kormányzás is.

Mint fogalmazott:

Sok minden forog kockán.”

Scholz szerint most a politikai stabilitás megőrzése fontosabb, mint a belső viták kiélezése vagy a kormányzati együttműködés kockáztatása.

Ahogy az az áprilisi közvélemény-kutatásokból kiderül, az AfD történelmi, 28 százalékos támogatottsággal tartósan vezeti a népszerűségi versenyt, az egyre inkább leszakadó kereszténydemokratákkal szemben.

A kirívó társadalmi elutasítottsággal büszkélkedő kormánykoalíció szociáldemokrata tagjai szintén nem tehetik a kirakatba a tetszésindexüket: a 2025-ös parlamenti választáson elért, egyébként is alacsonynak számító 16,41 százalékos eredményükről a támogatottságuk 14 százalékra csúszott vissza.

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. május 05. 23:36
Tehát, ha jól értem: Tartsák fenn a koalíciót, akkor is, ha a társadalom már nem szeretné őket a vezetőik között látni. Ha pedig az AfD megnyerné a választásokat, akkor sem vezetheti az országot, mert ők ezt mondják. Vérbeli nyugati demokrácia.
1
0
nomost
2026. május 05. 23:25
Nyulam-bulam Genosse politikusnak is ócska volt, jövendőmondónak is az.
1
0
Párhuzamos különvélemény
2026. május 05. 22:45
Mentek még 10% alá is...
2
0
egonsamu-2
2026. május 05. 22:02
Májashurka ott somolygott Bidé mellett a szinpadon, amikor az bejelentette az Északi Áramlat gázvezeték megsemmisítését. Elötte hamburgi szenátorként már voltak korrupciós ügyei, igy kerülhetett a kancellári szerepbe... Ilyen fazonok "vezetik" Germanisztánt a süllyesztöbe.
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.