„Az AfD-vel nem lehet országot vezetni” – a volt német kancellár óva intette a pártját a koalíció felrobbantásától

Rendhagyó módon felszólalt az SPD frakcióülésén Olaf Scholz volt kancellár, és „a demokratikus pártok felelősségére”, valamint a kormánykoalíció egyben tartásának fontosságára hívta fel a szociáldemokraták figyelmét – írja a Tagesspiegel. Az egykori kormányfő az Alternatíva Németországért (AfD) párttal való együttműködés vélt veszélyeivel riogatta párttársait.

Borongós születésnap

Ahogy arról már a Mandiner is megemlékezett, egy éve alakult meg a CDU–CSU–SPD nagykoalíció Friedrich Merz vezetésével. Olaf Scholz a közelgő évforduló kapcsán igyekezett az SPD-frakció lelkére beszélni, és történelmi példát is felidézett amellett, hogy szerinte miért fontos, hogy a szociáldemokrata képviselők a helyükön maradjanak a kabinetben. Emlékeztetett: 2005-ben is lett volna baloldali többség a Bundestagban, mégsem kormányzott együtt az SPD a többi baloldali párttal.