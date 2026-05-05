„Az AfD-vel nem lehet országot vezetni” – a volt német kancellár óva intette a pártját a koalíció felrobbantásától

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Olaf Scholz rendkívüli megszólalásában arra kérte a koalíció tagjait, hogy tartsák fenn az egyre népszerűtlenebb vezetést.
Rendhagyó módon felszólalt az SPD frakcióülésén Olaf Scholz volt kancellár, és „a demokratikus pártok felelősségére”, valamint a kormánykoalíció egyben tartásának fontosságára hívta fel a szociáldemokraták figyelmét – írja a Tagesspiegel. Az egykori kormányfő az Alternatíva Németországért (AfD) párttal való együttműködés vélt veszélyeivel riogatta párttársait.
Ahogy arról már a Mandiner is megemlékezett, egy éve alakult meg a CDU–CSU–SPD nagykoalíció Friedrich Merz vezetésével. Olaf Scholz a közelgő évforduló kapcsán igyekezett az SPD-frakció lelkére beszélni, és történelmi példát is felidézett amellett, hogy szerinte miért fontos, hogy a szociáldemokrata képviselők a helyükön maradjanak a kabinetben. Emlékeztetett: 2005-ben is lett volna baloldali többség a Bundestagban, mégsem kormányzott együtt az SPD a többi baloldali párttal.
Indoklása szerint akkor azért nem léptek koalícióra, mert
velük nem lehetett volna országot vezetni”,
és hozzátette:
Ugyanígy ma az AfD-vel sem lehet országot vezetni.”
A volt kancellár ezt elsősorban a kül- és biztonságpolitikai nézetkülönbségekkel indokolta.
Scholz beszédében hangsúlyozta, hogy az SPD szerinte következetesen elutasítja a populizmust, az AfD-t pedig
antipluralista pártnak” bélyegezte.
Figyelmeztetett arra is, hogy nemcsak az AfD-vel szembeni politikai elhatárolódás – az úgynevezett „tűzfalpolitika” – feladása lenne veszélyes,
hanem a jelenlegi koalíció idő előtti felbomlása, és egy ezt követő kisebbségi kormányzás is.
Mint fogalmazott:
Sok minden forog kockán.”
Scholz szerint most a politikai stabilitás megőrzése fontosabb, mint a belső viták kiélezése vagy a kormányzati együttműködés kockáztatása.
Ahogy az az áprilisi közvélemény-kutatásokból kiderül, az AfD történelmi, 28 százalékos támogatottsággal tartósan vezeti a népszerűségi versenyt, az egyre inkább leszakadó kereszténydemokratákkal szemben.
A kirívó társadalmi elutasítottsággal büszkélkedő kormánykoalíció szociáldemokrata tagjai szintén nem tehetik a kirakatba a tetszésindexüket: a 2025-ös parlamenti választáson elért, egyébként is alacsonynak számító 16,41 százalékos eredményükről a támogatottságuk 14 százalékra csúszott vissza.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP