háború vlagyimir putyin brüsszel európai unió bíróság oroszország

Brüsszel döntött: a második világháborús bűnösökhöz hasonló eljárással állítanák bíróság elé Putyint

2026. május 05. 21:01

Az EU csatlakozna az Oroszország vezetőit felelősségre vonó, nürnbergi perek módszereit alkalmazó bírósághoz.

Az Európai Unió külügyminiszterei május 5-én jóváhagyták azt a javaslatot, hogy az EU hivatalosan csatlakozzon az Európa Tanács által létrehozandó különleges törvényszékhez, amely Oroszország vezetőit vonná felelősségre az ukrajnai háború lezárása után– erősítették meg uniós források a Kyiv Independent számára.

A tervezett különleges bíróság célja, hogy az agresszió bűntette miatt indítson eljárásokat,

ugyanazon jogi kategória alapján, amelyet a második világháború után a nürnbergi perek során is alkalmaztak a náci vezetők felelősségre vonásakor.

A kezdeményezés különlegessége azonban, hogy jelenleg nincs olyan nemzetközi bíróság, amelynek kifejezett hatásköre lenne az államok által elkövetett agresszió büntetőjogi vizsgálata, ezért egy új jogi mechanizmus létrehozása válna szükségessé.

A különleges törvényszék ötletét már 2022-ben felvetette a nemzetközi jogász Philippe Sands, amelynek létrehozását később, 2025 májusában az Európa Tanács is támogatta. Ezt követően megkezdődött a gyakorlati előkészítés is: Hollandia jelezte, hogy kész lenne otthont adni a bíróságnak, míg az Európai Unió pénzügyi támogatást biztosít a bizonyítékok összegyűjtéséhez és a működés előkészítéséhez.

A tervek szerint a bíróság megalakulása után az orosz politikai és katonai vezetés kulcsszereplői – köztük Vlagyimir Putyin – ellen is vádat emelhetnek. A hatáskör akár kiterjedhet más, Oroszország oldalán részt vevő államokra is, például Belaruszra vagy Észak-Koreára.

A projekt már most több mint a szükséges 16 ország támogatását élvezi, így várhatóan jelentős előrelépésekről számolhatnak be az Európa Tanács tagállamai, amikor május 15-én a moldovai Chișinăuban találkoznak.

Az ukrán kormány szerint a különleges törvényszék várhatóan 2027-re válhat teljesen működőképessé, amennyiben a jelenlegi ütemben haladnak az előkészületek.

Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Alo973
2026. május 05. 22:09
.Eu-s szekta , csak egy felvetés. Fordítva is működik BRICS országok adják a világ GDP 37 % át mellette a világ szinte minden országával kereskednek . Akkor kinek is lesz lehetősége elítélni a "hülyéket"
alenka
2026. május 05. 22:09
Ugyan már .... PUTIN, ELŐRE!!!!
google-2
2026. május 05. 21:59
Busht, Tony Blairt is lehetne vinni bíróság elé. De melyik amerikai elnököt nem?
nempolitizalok-0
•••
2026. május 05. 21:49 Szerkesztve
Ez a bíróság legalább annyira pártatlan, mint Rákosiék népbírósága volt.
