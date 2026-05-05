Brüsszel döntött: a második világháborús bűnösökhöz hasonló eljárással állítanák bíróság elé Putyint

Oroszország bejelentette: kész hozzájárulni a békefolyamatokhoz
Moszkva diplomáciai eszközökkel rendezné a konfliktust.
Az EU csatlakozna az Oroszország vezetőit felelősségre vonó, nürnbergi perek módszereit alkalmazó bírósághoz.
Az Európai Unió külügyminiszterei május 5-én jóváhagyták azt a javaslatot, hogy az EU hivatalosan csatlakozzon az Európa Tanács által létrehozandó különleges törvényszékhez, amely Oroszország vezetőit vonná felelősségre az ukrajnai háború lezárása után– erősítették meg uniós források a Kyiv Independent számára.
A tervezett különleges bíróság célja, hogy az agresszió bűntette miatt indítson eljárásokat,
ugyanazon jogi kategória alapján, amelyet a második világháború után a nürnbergi perek során is alkalmaztak a náci vezetők felelősségre vonásakor.
A kezdeményezés különlegessége azonban, hogy jelenleg nincs olyan nemzetközi bíróság, amelynek kifejezett hatásköre lenne az államok által elkövetett agresszió büntetőjogi vizsgálata, ezért egy új jogi mechanizmus létrehozása válna szükségessé.
A különleges törvényszék ötletét már 2022-ben felvetette a nemzetközi jogász Philippe Sands, amelynek létrehozását később, 2025 májusában az Európa Tanács is támogatta. Ezt követően megkezdődött a gyakorlati előkészítés is: Hollandia jelezte, hogy kész lenne otthont adni a bíróságnak, míg az Európai Unió pénzügyi támogatást biztosít a bizonyítékok összegyűjtéséhez és a működés előkészítéséhez.
A tervek szerint a bíróság megalakulása után az orosz politikai és katonai vezetés kulcsszereplői – köztük Vlagyimir Putyin – ellen is vádat emelhetnek. A hatáskör akár kiterjedhet más, Oroszország oldalán részt vevő államokra is, például Belaruszra vagy Észak-Koreára.
A projekt már most több mint a szükséges 16 ország támogatását élvezi, így várhatóan jelentős előrelépésekről számolhatnak be az Európa Tanács tagállamai, amikor május 15-én a moldovai Chișinăuban találkoznak.
Az ukrán kormány szerint a különleges törvényszék várhatóan 2027-re válhat teljesen működőképessé, amennyiben a jelenlegi ütemben haladnak az előkészületek.
