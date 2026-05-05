Szoboszlai-ügy: miért nem döntöttek már a magyar középpályás jövőjéről?

Szoboszlai főszereplő volt az őrült meccsen, a hős mégsem ő lett (VIDEÓ)
Előbb betalált, majd gólpasszt adott, csapata mégis üres kézzel távozott Manchesterből.
Egyre közeledik a szezon vége... Továbbra sem tudni, hogy a Liverpool-drukkereknek van-e okuk az aggódásra, a legfrissebb brit sajtóhírek mindenesetre biztatóak Szoboszlai Dominik jövőjével kapcsolatban.
Noha a Liverpool a hétvégén Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza ellenére 3–2-re elveszítette a Manchester United elleni kulcsfontosságú presztízsrangadót, mivel ezt követően meglepetésre a tabellarivális Aston Villa is kikapott a kiesés elől menekülő Tottenhamtől, a bajnoki címvédő Vörösök maradtak a Premier League 4. helyén. Előnyük három fordulóval a vége előtt hat pont a Tóth Alex-féle Bournemouth előtt, ami azt jelenti, hogy Szoboszlaiéknak nagyon el kellene rontaniuk a szezonhajrát, hogy kicsússzanak a Bajnokok Ligája-indulást érő top ötből. A legfontosabb kérdések tehát a pályán eldőlni látszanak – ám azon kívül is akadnak legalább ilyen égetőek.
A szurkolókat már hónapok óta Szoboszlai jövője tartja lázban, és a szezonzárás rohamos közeledtével egyre türelmetlenebbé válnak a liverpooli a drukkerek, akik amúgy is roppant csalódottak a félresiklott évad miatt. A magyar világklasszis idén annyira kimagaslik a szenvedő csapatból, hogy mindenki azt várja, mikor kerül pont az elhúzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásokra.
Habár a játékos maga a közelmúltban többször is elismerte, nem igazán van előrelépés a folyamatban,
a legfrissebb brit sajtóhírek szerint hamarosan döntés születhet: elképzelhető, hogy a Liverpool még a nyári szünet előtt pontot tesz a Szoboszlai-ügy végére, és hosszabbítás esetén akár 2031-ig is kitolhatják a jelenleg 2028-ig szóló kontraktusát – a jelenlegi bér minimum megduplázásával.
Eközben persze változatlanul lesben áll a Real Madrid, ahol Szoboszlainak számos barátja futballozik, és hát a mostani 'Pool játékát elnézve azért bőven mit erősíteni a csapaton, ha nem akarják elveszíteni a legjobbjaikat...
Nyitókép: MTI/EPA/Gary Oakley