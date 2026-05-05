Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

Szoboszlai-ügy: miért nem döntöttek már a magyar középpályás jövőjéről?

2026. május 05. 21:22

Egyre közeledik a szezon vége... Továbbra sem tudni, hogy a Liverpool-drukkereknek van-e okuk az aggódásra, a legfrissebb brit sajtóhírek mindenesetre biztatóak Szoboszlai Dominik jövőjével kapcsolatban.

2026. május 05. 21:22
null

Noha a Liverpool a hétvégén Szoboszlai Dominik gólja és gólpassza ellenére 3–2-re elveszítette a Manchester United elleni kulcsfontosságú presztízsrangadót, mivel ezt követően meglepetésre a tabellarivális Aston Villa is kikapott a kiesés elől menekülő Tottenhamtől, a bajnoki címvédő Vörösök maradtak a Premier League 4. helyén. Előnyük három fordulóval a vége előtt hat pont a Tóth Alex-féle Bournemouth előtt, ami azt jelenti, hogy Szoboszlaiéknak nagyon el kellene rontaniuk a szezonhajrát, hogy kicsússzanak a Bajnokok Ligája-indulást érő top ötből. A legfontosabb kérdések tehát a pályán eldőlni látszanak – ám azon kívül is akadnak legalább ilyen égetőek. 

MAINOO, Kobbie; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni vereség alkalmával is a Liverpool legjobbja volt (Fotó: MTI/EPA/Gary Oakley)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai-hosszabbítás 2031-ig?

A szurkolókat már hónapok óta Szoboszlai jövője tartja lázban, és a szezonzárás rohamos közeledtével egyre türelmetlenebbé válnak a liverpooli a drukkerek, akik amúgy is roppant csalódottak a félresiklott évad miatt. A magyar világklasszis idén annyira kimagaslik a szenvedő csapatból, hogy mindenki azt várja, mikor kerül pont az elhúzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásokra. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Habár a játékos maga a közelmúltban többször is elismerte, nem igazán van előrelépés a folyamatban, 

a legfrissebb brit sajtóhírek szerint hamarosan döntés születhet: elképzelhető, hogy a Liverpool még a nyári szünet előtt pontot tesz a Szoboszlai-ügy végére, és hosszabbítás esetén akár 2031-ig is kitolhatják a jelenleg 2028-ig szóló kontraktusát – a jelenlegi bér minimum megduplázásával.

Eközben persze változatlanul lesben áll a Real Madrid, ahol Szoboszlainak számos barátja futballozik, és hát a mostani 'Pool játékát elnézve azért bőven mit erősíteni a csapaton, ha nem akarják elveszíteni a legjobbjaikat...

Nyitókép: MTI/EPA/Gary Oakley

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!