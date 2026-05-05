Azonnali riadót rendelt el a finn légierő: ukrán drónok hatoltak be az ország légterébe

Nem elszigetelt esetről van szó.

Március végén és április elején több, később ukrán eredetűként azonosított drónt találtak Finnország délkeleti részén. A vizsgálatok szerint ezek az orosz célpontok ellen indított eszközök tévedtek le útvonalukról.

Az ügy ismét rámutat a katonai koordináció hiányosságaira Kijev és Helsinki között. Nem véletlen, hogy nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy, a drónhasználatot szabályozó kétoldalú megállapodás megkötését vetette fel, amely a jövőben megelőzhetné a hasonló incidenseket.

