ukrán drónok kárpáthír finnország

Azonnali riadót rendelt el a finn légierő: ukrán drónok hatoltak be az ország légterébe

2026. május 05. 19:28

Hornet vadászgépeket és katonai helikoptereket vezényeltek a térségbe, és ideiglenes légtérzárat is bevezettek az érintett régióban.

Elfogadhatatlannak nevezte az ukrán drónok finn légtérbe történő berepülését Antti Häkkänen finn védelmi miniszter, miután két pilóta nélküli eszköz megsértette az ország szuverenitását – olvasható a Kárpáthír cikkében. A helsinki kormány hivatalos úton jelezte Kijev felé: 

még a gondatlanságból elkövetett légtérsértéseket sem tolerálják.

A vasárnap reggeli incidens idején az ukrán erők az oroszországi Primorszk olajkikötője ellen hajtottak végre támadást, amely mindössze mintegy 50 kilométerre található a finn határtól. A kialakult helyzetre reagálva a finn légierő azonnal riadót rendelt el: Hornet vadászgépeket és katonai helikoptereket vezényeltek a térségbe, és ideiglenes légtérzárat is bevezettek az érintett régióban.

A drónokat nem lőtték le

A finn fegyveres erők végül nem avatkoztak be közvetlenül: a drónokat nem lőtték le. A döntést azzal indokolták, hogy az eszközök az orosz határ közvetlen közelében repültek, így egy esetleges elfogás könnyen nemzetközi incidenshez vezethetett volna. Antti Häkkänen hangsúlyozta: Finnország légtere nem használható katonai műveletekhez, és ezt egyértelműen tudatták az ukrán féllel is.

Nem elszigetelt esetről van szó.

 Március végén és április elején több, később ukrán eredetűként azonosított drónt találtak Finnország délkeleti részén. A vizsgálatok szerint ezek az orosz célpontok ellen indított eszközök tévedtek le útvonalukról.

Az ügy ismét rámutat a katonai koordináció hiányosságaira Kijev és Helsinki között. Nem véletlen, hogy nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy, a drónhasználatot szabályozó kétoldalú megállapodás megkötését vetette fel, amely a jövőben megelőzhetné a hasonló incidenseket.

Nyitókép: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. május 05. 21:16
Szerintem lesz itt kilőve a Balti tengeren drónt indító hajó....
B_kanya
2026. május 05. 21:15
"Hornet vadászgépeket" MANDINER B+, ha Hornetet írtok, miért Vipert/Fighting Falcont raktok be?!
martens
2026. május 05. 20:54
Azok haverok. Miért kell akkor kapkodni?
formaegy-2
2026. május 05. 20:54
Ej, ej finnek! Még mindig nem tudjátok, hogy a mocskos náci alvilági ukrán kutyáknak mindent lehet? Aki háta mögött Európa tönkretevője, a legaljasabb náci Hitler2Leyen és bandája áll, annak mindent szabad!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.