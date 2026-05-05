Manfred Weber Donald Trump kereskedelem vám Európai Bizottság Európai Unió Európai Tanács Európai Néppárt Egyesült Államok

Weber hidegen megfenyegette a vitázó Európai Tanácsot és a képviselőket

2026. május 05. 21:10

Az Európai Néppárt vezetője kész felrúgni a tárgyalásokat, ha nem születik gyors eredmény az EU–USA egyezségről.

Az Euractiv beszámolója szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője ultimátumot adott: ha a héten nem jutnak dűlőre a tárgyalásokon, a megállapodást egyszerűen plenáris szavazásra bocsátják.

Huszárvágás

A vita az úgynevezett Turnberry-megállapodás körül, tehát az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és vámegyezmény körül zajlik, amelyet tavaly nyáron Donald Trump skóciai golfklubjában kötöttek, és amely többek között több száz amerikai mezőgazdasági és ipari termék vámjának eltörléséről szól.

Weber világossá tette:

Ha a trilógus ezen a héten nem hoz eredményt, akkor mi, mint Európai Néppárt, egyszerűen szavazásra bocsátjuk [a megállapodást].”

A néppárti politikus szerint ez egyben nyomásgyakorlás is a szociáldemokraták felé:

Európának meg kell mutatnia, hogy amit aláírt, azt képes végre is hajtani.”

Feltételek körüli vita és washingtoni nyomás

A megállapodás sorsa azonban korántsem egyértelmű. Az Európai Parlament több feltételhez kötné az egyezséget. A főtárgyaló, Bernd Lange szerint

erős tárgyalási eredmény nélkül nincs többség egy gyenge megállapodás mögött az Európai Parlamentben.”

A képviselők úgynevezett

  • „napkelte záradékot” követelnek, amely az amerikai acél- és alumíniumvámok csökkentéséhez kötné az egyezséget, valamint
  • egy „napnyugta klauzulát” is belevennének az egyezménybe, aminek értelmében az csupán 2028 márciusáig lenne érvényes.

Ezzel szemben a tagállamokat képviselő Európai Tanács inkább a Bizottság eredeti, kevésbé feltételekhez kötött javaslatát támogatná.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Trump újabb vámemelésekkel fenyegeti az EU-t, arra hivatkozva, hogy Brüsszel nem tartja be a megállapodást. Az ügyben Maroš Šefčovič Párizsban tárgyal amerikai partnerével.

Megosztott parlament

A Weber által belengetett gyorsított szavazás ötlete azonban komoly ellenállásba ütközik. Karin Karlsbro, a Renew képviselője élesen bírálta a Néppárt vezetőjének javaslatát:

Komolytalan dolog szavazásra vinni egy olyan megállapodást, amely mögött nincs parlamenti többség, pusztán amerikai nyomásra.”

***

Fotó: LUKAS BARTH / AFP

 

