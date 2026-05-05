Weber hidegen megfenyegette a vitázó Európai Tanácsot és a képviselőket

Az Euractiv beszámolója szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője ultimátumot adott: ha a héten nem jutnak dűlőre a tárgyalásokon, a megállapodást egyszerűen plenáris szavazásra bocsátják.

Huszárvágás

A vita az úgynevezett Turnberry-megállapodás körül, tehát az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és vámegyezmény körül zajlik, amelyet tavaly nyáron Donald Trump skóciai golfklubjában kötöttek, és amely többek között több száz amerikai mezőgazdasági és ipari termék vámjának eltörléséről szól.