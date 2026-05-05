Tekerjük vissza az idő kerekét 2022-ig. Az új kormányba bekerült Csák János, aki elküldte az utolsó olyan embereket a NER befolyásos pozícióiból, akik még értettek ehhez a szakterülethez. Csák ezzel a lépésével az utolsó jobboldali szakembereket is elzavarta, sokszor mondvacsinált indokokkal. Például L. Simon Lászlót – akit még balliberális körökben is elismertek – egy nulla jelentőségű, állítólagos LMBTQ-népszerűsítés miatt állította »guillotine« alá. Felháborító és elfogadhatatlan volt. Nem véletlen, hogy félidőben le is váltották a minisztert.

Aztán megérkezett Hankó Balázs, és a kulturális helyzet még rosszabbra fordult a jobboldalon, mint korábban. Kérdéses támogatások, nyilvánvalóan tehetségtelen »művészek« felkarolása, valamint általános rettegés egy nem létező felsővezetői elvárástól. Közben a Petőfi Rádió romokban, az underground és a klasszikus zene totális cserbenhagyása zajlott, miközben Hankó Balázs sokszor inkább egy mesebeli figuraként bohóckodó TikTok-influenszer benyomását keltette, mint egy kompetens miniszterét.

Legyünk pozitívak is, hiszen a Fidesz-kormányok alatt rengeteg szuper program valósult meg. Például általános iskolában részt vettem egy olyan programban, amelynek keretében el tudtam menni operába az osztállyal, és ezzel tágult a kulturális tudásom. Ez a program a 2014–18-as időszakban valósult meg. Felépültek olyan intézmények is, amelyek a mai napig teret adnak a szcéna számos szereplőjének. Sorolhatnám napestig a remek intézkedéseket, viszont sajnos az elmúlt években valahogy nem sikerült megtartani ezt a minőségi növekedést.