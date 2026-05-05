kormány hankó balázs csák jános kultúra

Hogyan jutottunk el Makovecz Imrétől Jaberig…

2026. május 05. 18:31

Hankó Balázs hozzá nem értése is azt mutatja, hogy a kultúra – és annak finanszírozása – az elmúlt években komolyan lezüllött.

null
Móna Márk
 „Csak az NKA-kifizetések voltak a legnagyobb problémák a kultúrában az elmúlt években?

Röviden: nem. Hosszabban: ez csak a jéghegy csúcsa volt. Sokakat meglepett a hír, hogy az NKA-s pénzek úgy röpködtek teljesítmény nélküli emberekhez, mintha nem lenne holnap. Hankó Balázs hozzá nem értése is azt mutatja, hogy a kultúra – és annak finanszírozása – az elmúlt években komolyan lezüllött. De hol ment félre az egész finanszírozási és morális hozzáállás a magyar kultúrához?

Tekerjük vissza az idő kerekét 2022-ig. Az új kormányba bekerült Csák János, aki elküldte az utolsó olyan embereket a NER befolyásos pozícióiból, akik még értettek ehhez a szakterülethez. Csák ezzel a lépésével az utolsó jobboldali szakembereket is elzavarta, sokszor mondvacsinált indokokkal. Például L. Simon Lászlót – akit még balliberális körökben is elismertek – egy nulla jelentőségű, állítólagos LMBTQ-népszerűsítés miatt állította »guillotine« alá. Felháborító és elfogadhatatlan volt. Nem véletlen, hogy félidőben le is váltották a minisztert.

Aztán megérkezett Hankó Balázs, és a kulturális helyzet még rosszabbra fordult a jobboldalon, mint korábban. Kérdéses támogatások, nyilvánvalóan tehetségtelen »művészek« felkarolása, valamint általános rettegés egy nem létező felsővezetői elvárástól. Közben a Petőfi Rádió romokban, az underground és a klasszikus zene totális cserbenhagyása zajlott, miközben Hankó Balázs sokszor inkább egy mesebeli figuraként bohóckodó TikTok-influenszer benyomását keltette, mint egy kompetens miniszterét.

Legyünk pozitívak is, hiszen a Fidesz-kormányok alatt rengeteg szuper program valósult meg. Például általános iskolában részt vettem egy olyan programban, amelynek keretében el tudtam menni operába az osztállyal, és ezzel tágult a kulturális tudásom. Ez a program a 2014–18-as időszakban valósult meg. Felépültek olyan intézmények is, amelyek a mai napig teret adnak a szcéna számos szereplőjének. Sorolhatnám napestig a remek intézkedéseket, viszont sajnos az elmúlt években valahogy nem sikerült megtartani ezt a minőségi növekedést.

Ha a nagy képet nézzük, akkor még így is többet tettek a kultúráért a jobboldali kormányok, mint bárki az elmúlt 30 évben. Ettől függetlenül nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mégis hogyan jutottunk el Makovecz Imrétől Jaberig…”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. május 05. 19:27 Szerkesztve
A lejtőn nincs megállás ls addig feszül az orsós fonal, míg el nem szakad és a kedvezményezettek legalja mindig cigány volt Orbán birodalmában Nem Győzte keresni és cserélgetni őket Azaria-kisgrófó-Gyözike.bandzsi pufi celeb már a nevére se emlékszem, de voltak bőviben. (magyar meg csak az öregek közt az is nők meg elvétve)
yalaelnok
2026. május 05. 19:19
több konkrétum kellett volna ehhez a cikkhez
berzerk
2026. május 05. 19:06
A gyász feldolgozásának az a része, amikor most vádlón mutogathat mindenki arra, ami személyesen ŐT zavarta. Miközben annyi a titok nyitja, hogy belehülyültek a jólétbe az állampolgárok, a hülye ifjakat meg elvitték a műlázadással az influenszerek. Persze lehet így is. Én a tökfőzeléket utálom, szerintem azért bukott a Zorbán.
Galerida
2026. május 05. 19:04
Nem csak a Krasznahorkait és Kornist olvasók kulturális igényeire kell tekintettel lenni egy hatalomnak! Az új kultúrminiszter is tudja, hogy a Péter iránti imádat fenntartása érdekében sok milliót kell fizetnie annak a derék rappernek, aki ráérezve a tiszások elvárásaira a farka lobogtatásával váltott ki boldog őrjöngést!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.