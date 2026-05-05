Megdöbbentő információk láttak napvilágot a lipcsei gázolóról

Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn egy lipcsei bevásárlóutcában gyalogosok közé hajtott az autójával, és halálra gázolt két embert – jelentette kedden a német sajtó.

A Bild című napilap úgy értesült, hogy a férfit a tette előtti napokban még egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották az intézményből, mert „agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben”.