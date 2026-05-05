lipcse gyalogos ámokfutó

Megdöbbentő információk láttak napvilágot a lipcsei gázolóról

2026. május 05. 20:04

Könnyen megakadályozható lett volna a több halálos áldozatot is követelő tragédia.

Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn egy lipcsei bevásárlóutcában gyalogosok közé hajtott az autójával, és halálra gázolt két embert – jelentette kedden a német sajtó.

A Bild című napilap úgy értesült, hogy a férfit a tette előtti napokban még egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották az intézményből, mert „agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben”.

Az illetékes bíró kedden közbiztonsági okokból elrendelte a gyanúsított ideiglenes elhelyezését elmegyógyintézetben, mert valószínűsíthetőnek ítélte, hogy a férfi ebben az állapotban „hasonló súlyosságú, további bűncselekményeket fog elkövetni”. A lipcsei ügyészség szerint „sürgető okok” vannak, amelyek szerint a férfi „legalábbis jelentősen csökkent mértékben volt beszámítható”.

A hatóságok hivatalosan még nem közöltek semmit a 33 éves német férfi egészségi állapotáról. Hétfőre virradóra még csak annyit közöltek, hogy az addig begyűjtött információk alapján politikai vagy vallási indíttatás nem merült fel. Ugyanakkor azt határozottan állították, hogy szándékosan cselekedett.

Az ügyészség és a rendőrség szerint a férfira az idén már felfigyeltek a hatóságok egyebek között a környezetében tett fenyegető és becsületsértő magatartása miatt. Mivel ezek az incidensek tettlegességgel nem jártak, az ügyben nem indult nyomozás.

Az ámokfutó sofőr hétfő délután hajtott gyalogosok közé Lipcse belvárosában, és mintegy 500 méteres szakaszon többeket elsodort. Egy 77 éves férfi és egy 63 éves nő vesztette életét a gázolásban, hatan pedig komolyabban megsérültek.

(MTI)

Nyitókép: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lami66
2026. május 05. 20:53
Mivsoda bölcs döntés: de vasárnap elbocsátották az intézményből, mert „agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben”. Igy van, ki kell engedni, hétha elintéz pár libsit, lmbtq-t. Szegény betegeket hagyja békén
zrx8
2026. május 05. 20:30
A németek integrálódnak a kecsketoszókhoz, átveszik a muszlim folklórt.
reepcze-2
2026. május 05. 20:23
"Az ügyészség és a rendőrség szerint a férfira az idén már felfigyeltek a hatóságok egyebek között a környezetében tett fenyegető és becsületsértő magatartása miatt. Mivel ezek az incidensek tettlegességgel nem jártak, az ügyben nem indult nyomozás." Magyarországon is van ilyen. Szombaton például nagy bulira készül a Kossuth téren.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!