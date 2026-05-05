kezelés bild pszichiátriai lipcse ámokfutó gázolás

Pszichiátriai kezelés alatt állt a lipcsei gázoló ámokfutó

2026. május 05. 12:39

A Bild úgy értesült, hogy a férfit a tette előtti napokban még egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert „agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben”.

Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn egy lipcsei bevásárlóutcában gyalogosok közé hajtott az autójával, és halálra gázolt két embert – jelentette kedden a német sajtó.

A Bild című napilap úgy értesült, hogy 

a férfit a tette előtti napokban még egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották az intézményből, 

mert „agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben”.

Még nincs hivatalos információ a gázoló egészségügyi állapotáról

A hatóságok hivatalosan még nem közöltek semmit a 33 éves német férfi egészségi állapotáról. Hétfőre virradóra még csak annyit közöltek, hogy az eddig begyűjtött információk alapján politikai vagy vallási indíttatás nem merült fel. 

Ugyanakkor azt határozottan állították, hogy az elkövető szándékosan cselekedett.

Az ámokfutó hétfő délután hajtott az emberek közé Lipcse belvárosában, és mintegy 500 méteres szakaszon többeket elsodort. Egy 77 éves férfi és egy 63 éves nő vesztette életét a támadásban. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték.

(MTI)

Nyitókép: Jens SCHLUETER / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. május 05. 13:05
Ez is mint minden németé vált . Ezek folyamatossan ,flusztráltak. Az állam euró milliárdokat költ arra hogy mindenkinek pszichés gondjait kordában legyenek képesek.tartani A nem felelősségre vonhatóság, következményét aki elszenvedi ,az így jart, béke poraira...
astra04
2026. május 05. 13:04
Mi az, hogy azért engedik ki a diliházból, mert agresszív volt? Nem épp azért kéne benntartani? Tegyék magánzárkába, szíjjazzák le, nyugtatózzák be, ha már sajnálatos módon likvidálni nem lehet! Arra azért kíváncsi lennék, hogy a "német" férfi tényleg német-e, vagy csak megint valami szarszínű kecskebaszó az elkövető és titkolják!
szim-patikus
•••
2026. május 05. 13:00 Szerkesztve
A doki az anyósülésről ordította, hogy nyomjad neki dilis ?!
johannluipigus
2026. május 05. 12:51
Nálunk is ráférne egy pszichiátriai kezelés a kis szöszire, mert még mindig szítja a polgárháború tüzét.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!