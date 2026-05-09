Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
lmbtqi unicef Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekvédelem gender

Ne szépítsük: megérkezett az LMBTQ-párti gyermekvédelmi államtitkár a Tisza-kormányba

2026. május 09. 06:04

Gyurkó Szilvia ugyan elismert szakember, de szemléletét erősen átitatja az LMBTQ- és genderszemlélet. És nem, ez az LMBTQ-szemlélet nem jó, és nem lehet kizárólag szakmai alapon megítélni, mert olyan nincs.

2026. május 09. 06:04
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„A HVG több forrásból úgy értesült, hogy a Tisza-kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kérné fel Gyurkó Szilviát, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját. A baloldali szakember a Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztériumban kezdené meg munkáját. A HVG röviden kérdezte Gyurkót, aki ugyan nem erősítette meg a sajtóértesülést, de többszöri visszakérdezésre sem cáfolta azt” írja lapunk. Gyurkó Szilvia eddig határozottan képviselte a gender- és LMBTQ-párti progresszív álláspontot.

Lássuk:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • Gyurkó Szilvia erősen LMBTQ-párti
  • szervezete honlapján egyoldalú elméleteket propagálnak
  • és hogy miért nem lehet pusztán szakmai megítélni majd a tevékenységét

Gyurkó Szilvia 2012–2014 között az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja) Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatójaként dolgozott. Részvételével az UNICEF magyar bizottsága még 

2012-ben közzétett egy állásfoglalást az akkor készülő új polgárjogi törvénykönyvről „a Magyar LMBT Szövetség megkeresésére”. Eme négyoldalas állásfoglalásban lényegében a melegpárok örökbefogadási lehetőségéért állnak ki 

(direkt nem írok „jogot”, ahogy szerintem „LMBTQ-jogok” sem léteznek).

A gyermekjogi szakember és alapítványa, a Hintalovon nem ismeretlen a magyar közéletben, és szaktudás ide vagy oda, erősen szivárványos.

A Hintalovonnak van egy honlapja, a Yelon.hu. Ezt pár éve teljesen átalakították, de korábban olyan szövegeket lehetett rajta olvasni, mint hogy:

„Elsősorban nem az számít, hogy kinek milyen nemi szervei vannak, hanem az, hogy minek érzi magát: fiúnak, lánynak vagy esetleg valami másnak.”

A mostani Yelonon is van hasonló:

„Természetes, hogy társítunk a gyerekünkhöz egy nemet (lány vagy fiú) a biológiai nemi jegyei alapján. Ám érdemes úgy gondolni erre, mint egy felvetésre. Jó, ha emiatt nem gondoljuk azt, hogy többet tudunk a gyerekünkről, mint valójában. Amíg nem mondja el nekünk, nem tudhatjuk, hogy milyen nem(ek)hez (ha egyáltalán valamilyen nemhez) vonzódik, vagy hogy milyen neműnek érzi magát. Ha a gyerek kicsit idősebb, érdemes a kíváncsiskodó kérdéseket nemsemleges módon feltenni: A „Van valaki, aki tetszik?” sokkal jobban hangzik, mint a „Van olyan lány, akit kedvelsz?”. (…) Végeredményben a gyerek tudja (majd) megérteni és körülírni a saját nemét és a szexuális irányultságát. Szülőként azt tehetjük, hogy biztosítjuk arról, hogy beszélhet velünk, ha megkérdőjelezné a nemét és/vagy a szexuális orientációját, vagy ha valami újat szeretne velünk megosztani ezekkel kapcsolatban.”

Mindezt úgy írják le, hogy 

valójában semmiféle szexuális orientáció és identitás nem rögzül kis korban, és teljesen helyénvaló a gyermeket a biológiai nemének megfelelően és heteroszexuálisnak nevelni.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Olyan, hogy transznemű gyermek, nem létezik

A gyerekeknek tizenéves kor előtt nincs egyértelműen kialakult nemi öntudatuk. Egyértelműen fiú vagy lány testük viszont van.

A honlap üzemeltetői egy Facebook-posztjukban egyértelművé tették, mi mindent értenek családon:

 

Nem, a kutyámmal vagy macskámmal nem alkotok családot, ahogy a hörcsögömmel sem. Ahhoz legalább gyerek kell.

Ezt is ajánljuk a témában

Mondhatjuk-e, hogy majd úgymond ideológiamentesen, kizárólag szakmai alapon ítéljük meg Gyurkó Szilvia munkáját? Nem, nem mondhatjuk.

Az ideológiai különbségek mélyén eltérő emberképeket találunk.

Gyurkó Szilvia kiváló liberális gyermekvédelmi szakember, de nem megnyugtató a konzervatív vagy keresztény ember számára, inkább nyugtalanító. Egyrészt lehetett volna találni kiváló konzervatív/keresztény szakembert is, tehát a választás indikatív. Tudom, hogy Gyurkó dolgozott egyházi iskolákkal is, leginkább a pannonhalmi bencésekkel, de ezt tekintsük tévedésnek. Ez ugyanis maximum retorikai eszköz lehet a jobboldal felé, amivel megpróbálják befogni a szánkat. 

Egy kiváló liberális gyermekvédelmi szakember érzett nemeket fog védeni, és tolni fogja a teljes LMBTQ-csomagot, gender mainstreaminget és hasonlókat. Ez a konzervatív/keresztény gyermekvédelem szempontjából katasztrófa. 

Tulajdonképp itt be is fejezhetnénk a cikkünket. De nem tesszük. A mostani Yelonon van például egy cikk, ami a nemi egyenlőségről szól, és vannak persze elfogadható (hogy ne mondjam, régóta gyakorlattá vált) megállapítások, és közhelyes javaslatok a párpapcsolatbéli munkamegosztásról. Ám a cikk szerzője, Szél Dávid pszichológus leírja azt a mondatot, hogy „hiszen mi, ebben a nem elképzelt valóságban sem tudunk semmilyen pszichológiai tulajdonságot sem mondani, amit a nemi szerveink és a nemi jellegeink meghatároznak.”

Szél Dávid, a fékezett habzású celebpszichológus (akinek a Magyar Tudományos Művek Tára szerint még mindig igencsak harmatos a tudományos teljesítménye, a 2022-es tíz tétel 11-re nőtt, és annak többsége sem tudományos valójában) régóta tolja a tabula rasa elméletét, miszerint minden nemi szerep vagy nemekhez kapcsolt tulajdonság puszta társadalmi konstrukció. Csakhogy ez nem igaz.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Meddig is tart az apaparás Szél Dávid tudománya?

Ha valaki tudományos méricskélésbe kezd, annak nem jön jól, ha nincs mit mutogatnia. 

Louann Brizendine neuroszpichológus professzornő két kötete, A férfi agy és A női agy. Brizendine köteteinek a lényege az, hogy a női agy egyrészt más „architektúrával” rendelkezik, mint a férfiaké, másrészt eltérő hormonok hatnak rá. A neurobiológusok módszertantól függően 70-95 százalék pontossággal meg tudják mondani, hogy egy agy férfihoz vagy nőhöz tartozik-e. Emellett agyunk számos nemi jellemzője már magzatkorban kifejlődik, mely fejlődés folytatódik koraszülött korban is. Mindebben szorosan közrejátszanak a nemi hormonok, összességében pedig a férfi agynak nagyobb a lateralizációja – azaz „oldalivá válása”, a különféle pszichés funkciók agyfélteke szerinti elkülönülése. 

A hormonok is számos tulajdonságért felelősek, az androgének (köztük a tesztoszteron) a férfi, az ösztrogének a nők tulajdonságait alakítják. 

Így a hormonok felelősek azért, hogy a nőknek előnye van a proszociális viselkedésben, vagy hogy jobban kerülik a kockázatot, és hogy érzelmesebbek.

A nemi különbségek egy jelentős részét a tesztoszteron megjelenése okozza, ami a 12-18. és a 34-41. héten nagyban meghatározza a magzat fejlődését. A tesztoszteron elősegíti a férfi jellegzetességeket, egyben megakadályozza a női jellegzetességek kifejlődését. A tesztoszteron befolyásolja a térlátást, az autizmust, az empátiára való képességet, az emberi kapcsolatokat és a gyermekek iránti érdeklődést.

Richard Lippa, aki az egész természet versus környezet vitát kielemezte, arra jut: a milliónyi tényező, 

környezeti hatások és veleszületett hajlamok olyan bonyolultan és sokrétűen fonódnak össze és befolyásolják egymást, hogy a gyakorlatban nem sok esély van a kibogozásukra. 

Ha egyáltalán ki lehet bogozni őket; ugyanis nemcsak összefonódnak, hanem össze is olvadnak, magyarán gyakran nem csak a gyakorlatban, hanem lehet, hogy még teoretikusan is szétszálazhatatlanok. Természetesen az időbeli elsőség a biológiáé, hiszen az már a születés előtt nemileg meghatározottá teszi az embert. A különböző környezeti és biológiai hatások együttesen pedig „okozati bozótokat” (causal thickets) alkotnak, amelyek „interakciók nehezen elemezhető gubancai”, és amelyekben számos visszacsatolási kör is van.

Azt hiszem, ennyi példa elég is volt, hogy lássuk: a leendő gyermekvédelmi államtitkár, akárcsak az oktatásügyi miniszter, erősen LMBTQ- és genderpárti. És nincs olyan, hogy pusztán szakmai megítélés.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: YouTube-képernyőfotó

Összesen 113 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. május 09. 08:25
Hobby024 2026. május 09. 08:09 • Szerkesztve Röviden: az ember(!) vagy nő vagy férfi! Nincs is/talán. A buzik toborzással szaporodnak, más módon képtelenek… egyébként én simán kardlapoztam volna a “prájdon”! A hálószoba a tied és slussz!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 09. 08:22
Ez eddig a leggyalázatosabb húzása messiáséknak. Egy torz, beteg, sátánlepte lelkű féreg..
Válasz erre
2
0
Hobby024
•••
2026. május 09. 08:20 Szerkesztve
Gyűlölöm a komcsikat, gyűlölöm a buzikat, gyűlölöm az arabokat, gyűlölöm az iszlámot, gyűlölöm a migránsokat, gyűlölöm az ukránokat, gyűlölöm a tiszásokat, gyűlölöm Ursulát, gyűlölöm Brüsszelt, gyűlölöm az EU-t gyűlölök mindenkit. Én a szeretetországot építő keresztény FIDESZ szavazó vagyok!
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. május 09. 08:19
Bufon111 2026. május 09. 08:13 "Hol lehet fogni a szivárvány tévét? Remélem ingyenes lesz és minden csatornán az lesz majd,bárhova kapcsolok"- Ez az élmény már ma is megvan. Bármelyik csatornára kapcsolsz, legyen az HBO, Netflix, Disney stb. lassan nincs olyan sorozat, hogy ne tolnák az arcodba a buzipropagandát. 10-ből kilenc műsort félbehagyok mert megjelenik benne az első buzi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!