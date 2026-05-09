Ne szépítsük: megérkezett az LMBTQ-párti gyermekvédelmi államtitkár a Tisza-kormányba

Gyurkó Szilvia kiváló liberális gyermekvédelmi szakember, de nem megnyugtató a konzervatív vagy keresztény ember számára, inkább nyugtalanító. Egyrészt lehetett volna találni kiváló konzervatív/keresztény szakembert is, tehát a választás indikatív. Tudom, hogy Gyurkó dolgozott egyházi iskolákkal is, leginkább a pannonhalmi bencésekkel, de ezt tekintsük tévedésnek. Ez ugyanis maximum retorikai eszköz lehet a jobboldal felé, amivel megpróbálják befogni a szánkat.

Egy kiváló liberális gyermekvédelmi szakember érzett nemeket fog védeni, és tolni fogja a teljes LMBTQ-csomagot, gender mainstreaminget és hasonlókat. Ez a konzervatív/keresztény gyermekvédelem szempontjából katasztrófa.

Tulajdonképp itt be is fejezhetnénk a cikkünket. De nem tesszük. A mostani Yelonon van például egy cikk, ami a nemi egyenlőségről szól, és vannak persze elfogadható (hogy ne mondjam, régóta gyakorlattá vált) megállapítások, és közhelyes javaslatok a párpapcsolatbéli munkamegosztásról. Ám a cikk szerzője, Szél Dávid pszichológus leírja azt a mondatot, hogy „hiszen mi, ebben a nem elképzelt valóságban sem tudunk semmilyen pszichológiai tulajdonságot sem mondani, amit a nemi szerveink és a nemi jellegeink meghatároznak.”

Szél Dávid, a fékezett habzású celebpszichológus (akinek a Magyar Tudományos Művek Tára szerint még mindig igencsak harmatos a tudományos teljesítménye, a 2022-es tíz tétel 11-re nőtt, és annak többsége sem tudományos valójában) régóta tolja a tabula rasa elméletét, miszerint minden nemi szerep vagy nemekhez kapcsolt tulajdonság puszta társadalmi konstrukció. Csakhogy ez nem igaz.