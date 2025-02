Így tiltotta a Facebook a magyar jobboldal hangjait

Deák Dániel: Utazott a Facebook a jobboldaliakra

Deák Dániel a Mandiner kérdésére elmondta: „Az elmúlt években egyértelműen érezhető volt, hogy a Facebook utazott a jobboldali tartalomgyártókra, véleményvezéreket és politikusokat is korlátoztak, letiltottak, és nem engedték a közösségi médiában terjedni a jobboldal által vitt témákat: gender, migráció, Hunter Biden laptop-ügye. Érezhető volt, hogy a jobboldalt korlátozzák.

Az utóbbi hetekben pozitív változás fedezek fel, korábban sűrűbben jöttek a korlátozások, sűrűbben jelentették a videós tartalmaimat.

Amikor mégis megtörtént, és fellebbeztünk a Metánál, pillanatokon belül visszaállították a tartalmat. A Donald Trump-féle győzelem kapcsán Zuckerberg mondta el, hogy cenzúrázták a tartalmakat korábban, és úgy tűnik, hogy most változik valami a Facebookon.”

Hozzátette:

Brüsszelben viszont ezzel ellentétes folyamatok zajlanak, szeretnék, hogy a tényellenőrzés megmaradjon Európában.

„Amikor volt az olimpia, és azt írtam, hogy Magyarország kiütötte Franciaországot, a Meta úgy érzékelte, mintha erőszakos posztot tettem közzé, hiába fellebbeztünk, ezt nem akarták elfogadni, pedig az ott dolgozó moderátorok valószínűleg jól tudták, miről van szó, de mondvacsinált okokra hivatkozva lehetett korlátozni az oldalamat.” Deák hozzátette: reméli, hogy a mostani bejelentések kapcsán mindez oldódni fog.

Bohár: Ezt a piacot Brüsszelről irányítják

Bohár Dánielt is megkerestük. Mint kifejtette: „A Facebook tényellenőreit időbe telt kiismerni. Ennek a nehézséget az is adta vagy adja, hogy ők is folyamatosan változnak. Persze, abban nincs kérdés, hogy vannak olyan dolgok, amikkel tilos foglalkozni, vagy ha meg is teszed, kritizálni nem szabad. Voltak, vannak bizonyos témák, amikről nagyon óvatosan vagy inkább nem szabad beszélni.

Velem előfordult, hogy egyetlen poszt miatt letörölték a Facebook-oldalamat. A bűnöm annyi volt, hogy a budapesti Pride-ról feltöltöttem néhány képet, amihez annyit írtam: egy kép többet mond ezer szónál. Nem egyszerűen tiltottak, hanem töröltek. Így el is érkeztünk az egyik olyan témához, amit nem érdekes boncolgatni. LMBTQ: abszolút tiltólista. Ha kritizálod, akkor véged.”

Hogy érez-e most változást, azzal kapcsolatban Bohár azt mondta: „Az évek alatt megtanultam, hogy miről szabad és hogyan beszélni a közösségi médiában. Sokan gondolhatják, hogy ez esetleg öncenzúrát jelent, de inkább úgy fogalmaznék, hogy a tényellenőrzés kiismerése, kijátszása. Virágnyelven is meg lehet írni az embernek a véleményét egy-egy necces témában. Szóval konkrét változást nem érzek, illetve azért némi fenntartással kezelném ezt tényellenőrzés eltörlése dolgot. Lehet, hogy az USA-ban Trump olyan erőt tud mutatni, ami hatással van a nagy tech cégekre. Amerikában. De mi Európában élünk. Ahogy látjuk, itt ezt a piacot nem Kaliforniából, hanem Brüsszelből irányítják. Nem kell messzire menni. A Tisza EP-képviselői a leghangosabbak a cenzúra eltörlése miatt. Szóval: nyugtával a napot.”