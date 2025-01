Ez gyors volt: Zuckerberg máris a Trump-érához igazítja a Metát (és a MAGA-hoz magát)

Még Donald Trump január 20-i beiktatása előtt a Meta tulajdonosa nagy bejelentést tett: eltörli a tényellenőrzést és a diverzitás-kényszert a platformjain (ezzel a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Threads a Musk-féle X közösségi oldal működési elveihez hasonló gyakorlatra tér át), majd személyi változásokat szellőztetett meg, a vállalat élére a liberális politikusi múlttal rendelkező brit Nick Clegg helyére a republikánus lobbista Joel Kaplant helyezte, az igazgatótanácsba pedig felvette Trump egyik leghangosabb támogatóját, Dana White sportvezetőt, a legnagyobb ketrecharcos szervezet, az UFC elnökét.

A bejelentés tökéletesen illeszkedik ahhoz az ideológiai elvárásrendszerhez, amely Trump elnökségével egy hét múlva beköszönt majd a politikai és gazdasági élet különböző területein. Elébe kellett menni a bajnak: Trump átmeneti programjában ugyanis az is szerepel, hogy meg kell regulázni a nagy technológiai vállalatokat (Big Tech). Márpedig

Zuckerberg internetes platformjai nagy kárt okoztak Trumpnak, évekig felfüggesztették fiókjait,

a jobboldal értelmezésében a Facebook és társai az amerikai szólásszabadság cenzorai voltak.

Az Egyesült Államok erős embere minimum négy évig Trump lesz, a végrehajtó hatalom irányítójával való barátság pedig meghatározó jelentőségű lehet a gazdasági élet nagy játékosai számára, de minimál cél, hogy legalábbis nem szabad rosszban lenni vele.

Az új elnök pedig a véleménynyilvánítás abszolút szabadságának híve, a következő elnöki ciklus vonalvezetése ez az elv lesz – Mark Zuckerberg gyorsan finomhangolt tehát.

Ezt a lépését sokan harmadik pálfordulásának nevezik, a Zuckerberg-féle cégbirodalom-építés 3.0-ás változatának.

(Az első időszak a véleményszabadságé, a második a tényellenőrző-moderáló, a közösségi elvek betartását mindenkire ráerőszakoló cenzúráé volt, a harmadik, most kezdődő periódus pedig a jelek szerint az abszolút szólásszabadságé lesz.)

2025 a váltás éve lesz a hi-tech cégek berkeiben is: egyre több innovátor, Szilícium-völgyi cégtulajdonos gondolja úgy, hogy a woke az elmúlt években súlyos problémákat okozott az amerikai társadalomban, ezért vállalataik termékeinél, illetve cégeik HR-politikájánál felszámolták a poszt-liberális ideológiai-mentalitásbeli kényszert. Elon Musk, Peter Thiel és Jeff Bezos (az Amazon és a The Washington Post tulajdonosa) után Mark Zuckerberg is meghallotta az idők szavát.