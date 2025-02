Barátból ellenség: minden, amit a Facebook tényellenőrzésének felemelkedéséről és bukásáról tudni kell

A szerző megjegyzi:

sok lengyel, magyar és spanyol Facebook-csoport ellene volt a muszlim bevándorlásnak, és az ilyen csoportokat a Facebook törölte vagy cenzúrázta.

Hozzáteszi: a spanyoloknál cenzúrázták a Vox konzervatív pártot.

2016 után természetesen Donald Trumpra is kiemelt figyelmet fordítottak, előre figyelmeztetve a moderátorokat, hogy figyeljék Trump potenciális gyűlöletbeszéd-megnyilvánulásait. Úgyszintén nem lehetett „megtámadni” a Facebookon a mexikói határon átlépő illegális bevándorlókat, nem lehetett őket tolvajoknak vagy bűnözőknek nevezni.

A tényellenőrzés elméleti problémái

A tényellenőrzés értelme abban állna, hogy „korrektív potenciálja” segítségével médiafogyasztók tömegeit tereli a helyes útra, pontosabban szabadítja meg tévedésektől. Az ezzel kapcsolatos szakirodalom fényében azonban kétséges, hogy így van-e, már ami a tényellenőrző portálok hatását illeti.

Ben Wasike texasi kutató egy 2023-as tanulmánya szerint a közösségi média tényellenőreinek minimális hatása volt a téves információk megosztásának valószínűségére.

Vannak azonban a tényellenőrzés műfajával nagyobb bajok is. A Miami-i Egyetem összeesküvéselméletekre specializálódott politológia professzora, Joseph E. Uscinski és Ryden W. Butler egy 2013-as tanulmánya öt problémát sorol fel. Az első, hogy az ellenőrizendő kijelentések kiválasztása önkényes, és nem is tud más lenni. A második, hogy a tényeket nem lehet világnézetmentesen magyarázni. Mint fogalmaznak: „a tényellenőrzés inherensen politikai, mivel a bizonyíték kiválasztása és különálló tényekre osztása által az újságíró ugyanazt csinálja, amit az a politikus is csinál, akit épp ellenőriz”. A tényszerű állítások vizsgálatával a tényellenőr máris kontextualizál, márpedig „egy tény megfelelő kontextusa szinte mindig vitatható”, azaz „a valódi kontextus maga is vita kérdése”. Az is interpretáció, hogy egy-egy ügy kapcsán melyek a „vonatkozó tények”, és melyek nem. Harmadszor ugyanígy áll a helyzet a tények közti összefüggések magyarázatával. Negyedszer: a tényellenőrök gyakran apellálnak a tudományra, de a legtöbb közéletben vitatott kérdésben a tudósok és szakértők közt sincs konszenzus, azaz ízlés szerint lehet válogatni a nekünk tetsző tudósokban. Mondhatjuk esetleg, hogy a tudósok többsége azonos állásponton van, de ez sem végső bizonyosság, a tudósok többségének is változik időnként az álláspontja. Végül egyes amerikai tényellenőrző portálok gyakorlata miatt, miszerint jövőpredikcióval (azaz jóslással) is foglalkoznak, Uscinskiék szükségesnek tartják leszögezni azt a nyilvánvaló dolgot, hogy a jövőre vonatkozó jóslások nem tények.