„Hodász András, aki korábban katolikus papként szolgált, ma már keresztény szemléletű coachként lép fel, és a Szemlélek portálon megjelent írásában az úgynevezett »beteges vallásosságot« teszi meg számos lelki probléma forrásának. A cikkben a hagyományos keresztény tanítás alapvető elemeit – az engedelmességet, az áldozatvállalást, az abszolút igazságot – pszichológiai kategóriákra bontja, és azt sugallja, hogy ezek könnyen traumaforrássá válhatnak. Bár hangsúlyozza, hogy nem a hitet támadja, valójában éppen a kereszténység klasszikus tanítását relativizálja, illetve vonja kétségbe.

Az írás éles reakciókat váltott ki a keresztény nyilvánosságban is. Hodász újabb támadása már nem is annyira meglepő, »előbújása« óta látványosan kifordult korábbi önmagából. Saját bevallása szerint is homoszexualitásának nyilvános felvállalása után kezdett el egyre radikálisabban szembefordulni a keresztény tanítással, miközben mind gyakrabban keresi a nyíltan egyházellenes, balliberális politikai közeg társaságát. Ők pedig örömmel fogadják az egyházat támadó, már a Pride-ot is támogató, kiugrott papot. Különösen visszás, hogy mindezt egykori egyházi szerepére hivatkozva teszi. A hit gyalázásával, annak relativizálásával és kiüresítésével nem lehet gyógyulni. A balliberálisok »ölelése« pedig nem feltétlen és nem is szeretetre épül.”