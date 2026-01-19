Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
dúró dóra hodász andrás szemlélek pride

A homoszexuális expap a balliberálisok ölelésében rombolja a hitet

2026. január 19. 20:56

Hodász András újabb ámokfutásának margójára.

2026. január 19. 20:56
null
Dúró Dóra
Dúró Dóra
Facebook

„Hodász András, aki korábban katolikus papként szolgált, ma már keresztény szemléletű coachként lép fel, és a Szemlélek portálon megjelent írásában az úgynevezett »beteges vallásosságot« teszi meg számos lelki probléma forrásának. A cikkben a hagyományos keresztény tanítás alapvető elemeit – az engedelmességet, az áldozatvállalást, az abszolút igazságot – pszichológiai kategóriákra bontja, és azt sugallja, hogy ezek könnyen traumaforrássá válhatnak. Bár hangsúlyozza, hogy nem a hitet támadja, valójában éppen a kereszténység klasszikus tanítását relativizálja, illetve vonja kétségbe.

Az írás éles reakciókat váltott ki a keresztény nyilvánosságban is. Hodász újabb támadása már nem is annyira meglepő, »előbújása« óta látványosan kifordult korábbi önmagából. Saját bevallása szerint is homoszexualitásának nyilvános felvállalása után kezdett el egyre radikálisabban szembefordulni a keresztény tanítással, miközben mind gyakrabban keresi a nyíltan egyházellenes, balliberális politikai közeg társaságát. Ők pedig örömmel fogadják az egyházat támadó, már a Pride-ot is támogató, kiugrott papot. Különösen visszás, hogy mindezt egykori egyházi szerepére hivatkozva teszi. A hit gyalázásával, annak relativizálásával és kiüresítésével nem lehet gyógyulni. A balliberálisok »ölelése« pedig nem feltétlen és nem is szeretetre épül.”

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bulldog Orange
2026. január 21. 11:54
Az Ószövetség ide vonatkozó passzusa alapján, Hodász és társai, a megkövezésre szorulnak! Halálos bűn!
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2026. január 21. 08:21
..megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." Pál/Philippi Az engedelmesség egészen a kerezthalálig traumatizálta a Messiást. " Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!" Máté/16 "Pathemata mathemata" - "A fájdalom a boldogságnak egyik alkotórésze." Arany János ford-tása Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! "Pathemata mathemata" Nehezen fordítható ógörög bölcsesség Arany János fordításában: A fájdalom a boldogságnak egyik alkotó eleme.
Válasz erre
0
0
kelemen-3
2026. január 20. 23:13
Dórának igaza van. Hodász megélhetési brandépítésre használja a korábbi papságát. Teszi ezt azon portálokon, amelyek szerint csak a halott keresztyén a jó keresztyén.
Válasz erre
2
0
pctroll
2026. január 20. 20:32
A mihazudunk hányszor áltt ki pszichopeti ellen és állt ki a kormány szuverenista politikája mellett, mint afféle nemzethy minimum?! Kb. egyszer sem. Rettenetes jobbik szagot érezni dúróék ‘politikája’ körül. Opportunista kirakatjobberek, akiknek az a feladata, hogy megossza nemzeti oldalt, míg a világproletárok egyesülnek a túloldalon.
Válasz erre
2
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!