Hodász András: Orbánék „bántalmazásra használják a Bibliát, és arra, hogy elfedjék a saját disznóságaikat”

Hodász András egykori katolikus pap és Pajor Tamás dalszerző-énekes, a Neurotic egykori frontembere adott közös interjút Veiszer Alindának, amelyről a Telex számolt be.

A portál emlékeztetett, hogy míg Hodásznak papként a katolikus egyházból, addig Pajornak a Hit Gyülekezetéből kellett az elmúlt években távoznia, azóta pedig élesebben szólalnak fel közéleti témákban is.

Hodász, akit 2022-ben saját kérésére mentettek fel a papi szolgálat alól, arról beszélt, hogy már papként is egy ideje „elkezdett kifelé beszélni”. Kapott is emiatt akkoriban hívásokat, a „ne csináld”-tól a kirúgással fenyegetőzésig, mire „eljutottunk oda, hogy nem lesz közös jövőnk, ha nem tudom visszafogni a politikai véleménynyilvánításaimat”. A volt pap arról beszélt,

hogy ezt egyfajta cenzúrának élte meg, ami miatt azt érezte, nem tud hiteles lenni.

Eztuán kifejtette: évek óta érezte, ő már nem szerves része az egyháznak mint intézménynek, és amikor 2022-ben, a választások után interjút adott a Válasz Online-nak, már „bedobta a lovak közé a gyeplőt”, mert nem cenzúrázta magát. „Több paptestvér jelezte, hogy ez lényegében egy felmondónyilatkozat, annyira beleálltam az egyházi vezetésbe” – fogalmazott.