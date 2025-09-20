Ft
Pajor Tamás Hodász András katolikus egyház

Hodász András: Orbánék „bántalmazásra használják a Bibliát, és arra, hogy elfedjék a saját disznóságaikat”

2025. szeptember 20. 12:09

A Hit Gyülekezetéből távozó Pajor Tamás pedig „kontraproduktív politikai mozgalomnak” tartja az LMBTQ-mozgalmat.

2025. szeptember 20. 12:09
Hodász András

Hodász András egykori katolikus pap és Pajor Tamás dalszerző-énekes, a Neurotic egykori frontembere adott közös interjút Veiszer Alindának, amelyről a Telex számolt be

A portál emlékeztetett, hogy míg Hodásznak papként a katolikus egyházból, addig Pajornak a Hit Gyülekezetéből kellett az elmúlt években távoznia, azóta pedig élesebben szólalnak fel közéleti témákban is.

Hodász, akit 2022-ben saját kérésére mentettek fel a papi szolgálat alól, arról beszélt, hogy már papként is egy ideje „elkezdett kifelé beszélni”. Kapott is emiatt akkoriban hívásokat, a „ne csináld”-tól a kirúgással fenyegetőzésig, mire „eljutottunk oda, hogy nem lesz közös jövőnk, ha nem tudom visszafogni a politikai véleménynyilvánításaimat”. A volt pap arról beszélt, 

hogy ezt egyfajta cenzúrának élte meg, ami miatt azt érezte, nem tud hiteles lenni. 

Eztuán kifejtette: évek óta érezte, ő már nem szerves része az egyháznak mint intézménynek, és amikor 2022-ben, a választások után interjút adott a Válasz Online-nak, már „bedobta a lovak közé a gyeplőt”, mert nem cenzúrázta magát. „Több paptestvér jelezte, hogy ez lényegében egy felmondónyilatkozat, annyira beleálltam az egyházi vezetésbe” – fogalmazott.

Mint mondta, ő nem szánta ezt felmondásnak, és teljesen lesokkolta a felmentése utáni első nap is.

Ezt is ajánljuk a témában

Pajor Tamás esetében 2024-ben derült ki, hogy a Hit Gyülekezetének vezetője, Németh Sándor felmondásnak tekintette, hogy Pajor Tamás interjút adott a Partizánnak. 

Az egyház és az állam viszonya is szóba került a beszélgetésben, erre Hodász András azt mondta, úgy látja, 

az állam bántalmazásra használja a Bibliát, és arra, hogy elfedje a saját disznóságait.

A volt pap szerint ez a kereszténység renoméját csökkenti itthon, mert az emberek összekapcsolják az önmagát kereszténynek tartó államot a kereszténységgel. „A végén az embereknek az lesz ebből a megélése, hogy ilyenek a keresztények” – mondta, hozzátéve, szerinte ez súlyos probléma lesz az evangélium hirdetésében. 

Az idei Pride-ról Hodász azt mondta, ő részt vett rajta, és voltak hittanos ismerősei, akik szintén kimentek rá. Pajor nem vett részt az eseményen, mint mondta, nem is fog, mert az LMBTQ-mozgalmat „kontraproduktív politikai mozgalomnak” tartja. Ellenben úgy látja, egyetlen hatalom sem kényszeríthet ilyen erkölcsi érveket a társadalomra.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/Aeternum

 

 

