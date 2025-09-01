Hodász András egy hullámhosszra került Tibi atyával, de Mérő Vera is felbukkant a háttérben Magyar Péterék védelmében

Mint írja, nem lehet már semmiről beszélgetni és ebben Tarr Zoltánnak igaza van. Mára ez lett a politika. Olyannyira, hogy

még egy látszólag sokad rendű kérdésről, mint az SZJA egy- vagy többkulcsos rendszere, sem lehet értelmes vitát folytatni.

Pedig mennyi érv, mennyi megközelítés rejlik benne, az anyagi és morális szempontokon át a teljes adórendszer esetleges reformjáig. Ehelyett a közéletet lebutították egy köpködő, szardobáló, egybites szintre, ahol minden kérdés a „fény és sötétség”, a „jó és rossz” végletei közé szorul – írta Tóth.