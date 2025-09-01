Ft
09. 01.
hétfő
Hodász András egy hullámhosszra került Tibi atyával, de Mérő Vera is felbukkant a háttérben Magyar Péterék védelmében

2025. szeptember 01. 19:16

Tibi atya szerint már semmiről nem lehet értelmes vitát folytatni.

2025. szeptember 01. 19:16
null

Szeretnék egyszer egy olyan országban élni, ahol szakmai és szakpolitikai vitákat le lehet folytatni anélkül, hogy démonizálnának, megszégyenítenének, vagy egész pályás letámadást indítanának ellened csak azért, mert van véleményed – írta posztjában a Tibi Atyát megszemélyesítő, Magyar Péter mellett többször kiálló Tóth Máté. 

Mint írja, nem lehet már semmiről beszélgetni és ebben Tarr Zoltánnak igaza van. Mára ez lett a politika. Olyannyira, hogy 

még egy látszólag sokad rendű kérdésről, mint az SZJA egy- vagy többkulcsos rendszere, sem lehet értelmes vitát folytatni. 

Pedig mennyi érv, mennyi megközelítés rejlik benne, az anyagi és morális szempontokon át a teljes adórendszer esetleges reformjáig. Ehelyett a közéletet lebutították egy köpködő, szardobáló, egybites szintre, ahol minden kérdés a „fény és sötétség”, a „jó és rossz” végletei közé szorul – írta Tóth.

Posztját egyebek mellett lelkészből balliberális influenszerré váló Hodász András és a liberális jogvédő, a szintén Magyar Péter mellett kardoskodó Mérő Vera is megosztotta.

Tarr Zoltán délutáni, magyarázkodó kommentjében azt írta, hogy a Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére. Mint írta, a Tisza adóelképzelései nyilvánosan hozzáférhetőek.

Szerinte Tisza javaslataikkal a fideszesek is jól fognak járni és Orbánék valójában egyedül az oligarchaadó miatt tartanak az új adórendszertől, emiatt tekerték maximumra a hazug propagandát.

Fotó: Facebook

 

Toma78
2025. szeptember 01. 20:33
Nyomorult faszkalap jelentéktelen sokandrendű kérdés?! Meg a jó édes kurva anyád az te féreg. Takarodjatok ebből az országból nagyon gyorsan mert kurvára fogy a türelem és ha elfog fogyni akkor ...🖕
wattafak
2025. szeptember 01. 20:32
Hodász hergel, miközben 25% részesedése van egy milliárdos bevételű cégben, neki nem hiszem, hogy gondot okoz bármilyen lakás megvásárlása. Facebookon írta, hogy egy 40 körüli embernek nincs esélye lakáshoz jutnia. Az pedig eszükbe sem jut, hogy Magyarország népszerűsége miatt is rendesen emelkednek az árak, hiszen nemcsak Budapesten, hanem vidéken is rengeteg lakást, házat vesznek a külföldiek.
Zsolt75
2025. szeptember 01. 20:07
"Szeretnék olyan országban élni, ahol szakmai és szakpolitikai vitákat le lehet folytatni" Utoljára kulja tiktokdoktor próbálta meg, azóta az egész tiszán szájkosár van...
eljolesz
2025. szeptember 01. 20:01
"még egy látszólag sokad rendű kérdésről, mint az SZJA egy- vagy többkulcsos rendszere, sem lehet értelmes vitát folytatni. Pedig mennyi érv, mennyi megközelítés rejlik benne, az anyagi és morális szempontokon át a teljes adórendszer esetleges reformjáig. " - naná, hogy ilyenről szó sem volt. A tisza rendezett egy szavazást a birkáinak, hogy mit szólna az egységes 9%-os adóhoz. miközben valójában az 1kulcsos 9 % helyett 3kulcsos, 33%-ig elmenő adót akarnak bevezetni. Most meg picsognak, hogy hol az "értelmes vita". :))) Egy olyan dologról, amit már eldöntöttek.
