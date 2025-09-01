Hodász András egy hullámhosszra került Tibi atyával, de Mérő Vera is felbukkant a háttérben Magyar Péterék védelmében

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Tibi atya szerint már semmiről nem lehet értelmes vitát folytatni.
Szeretnék egyszer egy olyan országban élni, ahol szakmai és szakpolitikai vitákat le lehet folytatni anélkül, hogy démonizálnának, megszégyenítenének, vagy egész pályás letámadást indítanának ellened csak azért, mert van véleményed – írta posztjában a Tibi Atyát megszemélyesítő, Magyar Péter mellett többször kiálló Tóth Máté.
Mint írja, nem lehet már semmiről beszélgetni és ebben Tarr Zoltánnak igaza van. Mára ez lett a politika. Olyannyira, hogy
még egy látszólag sokad rendű kérdésről, mint az SZJA egy- vagy többkulcsos rendszere, sem lehet értelmes vitát folytatni.
Pedig mennyi érv, mennyi megközelítés rejlik benne, az anyagi és morális szempontokon át a teljes adórendszer esetleges reformjáig. Ehelyett a közéletet lebutították egy köpködő, szardobáló, egybites szintre, ahol minden kérdés a „fény és sötétség”, a „jó és rossz” végletei közé szorul – írta Tóth.
Kiszelly Zoltán szerint azonban nem csak a leleplezett mondatokkal van baj.
Posztját egyebek mellett lelkészből balliberális influenszerré váló Hodász András és a liberális jogvédő, a szintén Magyar Péter mellett kardoskodó Mérő Vera is megosztotta.
Tarr Zoltán délutáni, magyarázkodó kommentjében azt írta, hogy a Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére. Mint írta, a Tisza adóelképzelései nyilvánosan hozzáférhetőek.
Szerinte Tisza javaslataikkal a fideszesek is jól fognak járni és Orbánék valójában egyedül az oligarchaadó miatt tartanak az új adórendszertől, emiatt tekerték maximumra a hazug propagandát.
Fotó: Facebook