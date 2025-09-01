Ft
Tarr Zoltán Kiszelly Zoltán Tisza Párt Tisza-csomag Tisza-adó adóreform Magyar Péter adóemelés

A Tisza Pártnak lassan annyi – a szakértő most kimondta: Kollár Kingát is lenyomta Tarr Zoltán

2025. szeptember 01. 18:22

Kiszelly Zoltán szerint azonban nem csak a leleplezett mondatokkal van baj.

2025. szeptember 01. 18:22
null

Hatalmas kárt okoznak ezek a kijelentések, még Kollár Kinga nyilatkozatánál is nagyobbakat – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a tiszás Tarr Zoltán leleplezett mondatai kapcsán. 

Ismert, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon pártja adótervei kapcsán úgy fogalmazott: Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Tarr azt is mondta, hogy „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Ahogy Kiszelly rámutatott, Magyar Péterék európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga olyan véleményt fogalmazott meg, amelyet már sejteni lehetett, Tarr kijelentései viszont arra mutatnak rá, hogy a tiszások nem őszinték. Az ellenzéki politikus a jövőre vetítve mondta azt, hogy nem beszélhetnek, mert akkor nem nyernének és csak egy győzelem után árulnák el, mit is tennének valójában.

Ez felér egy öntüdőlövéssel 

– fogalmazott Kiszelly.

Hozzátette: Tarr „a saját hangján” mondta el, hogy előbb választást akarnak nyerni és majd csak utána akarnak beszélni dolgokról. Tehát addig hazudni fognak, nem bontják ki az igazság minden részletét. Ráadásul Tarr nem csak az adókérdésről mondja ezt, hanem más dolgokra is utal.

Az elemző szerint lehet, hogy megpróbálják még szigorúbb szabályok közé szorítani a nyilatkozatokat, de ez sem lehet sokáig folytatni, valamit mondani kell. 

Ahogy az elemzési igazgató kifejtette, Magyarék három témával kampányolnak: az állami szolgáltatások színvonalával, a korrupcióval valamint a miniszterelnök személyének és családjának támadásával. Erről akarnak beszélni, semmi másról. 

De amikor valaki mégis másról beszél, akkor kiderül, milyen fekete levesre számíthatunk tőlük. 

Kiszelly a tartalmi kérdések kapcsán azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy Magyarék az adóreformjuk kapcsán azt hangoztatják: két millió ember jár majd jobban. De most 4,8 millióan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy 2,8 millióan nem fognak jól járni. 

Ráadásul a Tisza megszavazta Brüsszelben azt a néppárti előterjesztést, amely szerint a rezsicsökkentést meg kell szüntetni, és csak rászorulóknak szabad támogatást adni. Tehát nem csak a progresszív adóval térünk vissza a 2010-ben már meghaladott korszakhoz, hanem ezzel is – mutatott rá. 

Fotó: Facebook/Tarr Zoltán
 

*** 

 

