A Tisza Pártnak lassan annyi – a szakértő most kimondta: Kollár Kingát is lenyomta Tarr Zoltán

Az elemző szerint lehet, hogy megpróbálják még szigorúbb szabályok közé szorítani a nyilatkozatokat, de ez sem lehet sokáig folytatni, valamit mondani kell.

Ahogy az elemzési igazgató kifejtette, Magyarék három témával kampányolnak: az állami szolgáltatások színvonalával, a korrupcióval valamint a miniszterelnök személyének és családjának támadásával. Erről akarnak beszélni, semmi másról.

De amikor valaki mégis másról beszél, akkor kiderül, milyen fekete levesre számíthatunk tőlük.

Kiszelly a tartalmi kérdések kapcsán azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy Magyarék az adóreformjuk kapcsán azt hangoztatják: két millió ember jár majd jobban. De most 4,8 millióan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy 2,8 millióan nem fognak jól járni.

Ráadásul a Tisza megszavazta Brüsszelben azt a néppárti előterjesztést, amely szerint a rezsicsökkentést meg kell szüntetni, és csak rászorulóknak szabad támogatást adni. Tehát nem csak a progresszív adóval térünk vissza a 2010-ben már meghaladott korszakhoz, hanem ezzel is – mutatott rá.

