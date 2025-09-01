Ft
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán budapesti Tisza Balogh Balázs Bohár Dániel

Bohózat a Tisza-adó körül: futva menekült a képviselő Bohár Dániel kérdései elől (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 15:32

Kergetve próbálta válaszra bírni a Tisza képviselőjét Bohár Dániel.

2025. szeptember 01. 15:32
null

Bohár Dániel, riporter felkereste Balogh Balázst a Tisza párt Budapesti képviselőjét, hogy megkérdezze őt arról, mi a véleménye a Tisza-adóról és Tarr Zoltán botrányos videójáról. A képviselő nagyon kellemetlen módon próbált meg kibújni Bohár Dániel kérdései alól – látható a riporter Facebook-videójában.

A budapesti polgármesteri testület képviselője tagadta, hogy a Tisza párt adót emelne. Szerinte Magyarországon most is többkulcsos adózás zajlik, ugyanis a négy gyermekes édesanyák SZJA mentesek.

Balogh Balázs ezután második megkérdezésre is tagadta, hogy Tarr Zoltán valaha is olyat mondott volna, hogy ha kiderül, hogy a Tisza adót emelne, a párt megbukna. 

Ezután Bohár Dániel meg szerette volna mutatni a szóban forgó videót telefonján a fővárosi képviselőnek, aki ekkor kínos menekülésbe kezdett körbe-körbe az ülésteremben.

A riporter azon kérdésére, hogy a a Tisza képviselőjét személyesen hogyan érintené a 33 százalékos adó Balogh Balázs azt válaszolta, hogy „Sehogy”.

Megkérdeztem a tiszások fővárosi képviselőjét a Tisza-adóról. Bohózat lett a vége”

– jellemezte a helyzetet Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében.

Nyitókép: Képernyőkép / Facebook / Bohár Dániel

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

Összesen 35 komment

pankotaidili-2
•••
2025. szeptember 01. 17:36 Szerkesztve
Azért lett bohózat a vége, mert mindegyik egy ostoba fosbúkról verbuvált bohóc. A tiszaros viccpártban senki nem válaszolhat semmire, senki nem mondhat semmit. Képzeld el ha a Fidesz csinálna így..lol
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. szeptember 01. 17:33
A tiszás agyhalott prototípusa.
Válasz erre
4
0
Medici
2025. szeptember 01. 17:32
Erre tkp. csak ennyit lehet mondani: szánalmas. Haladunk a korral, de nem a Váncza sütőporral, hanem az ilyen állítólag politikusokkal.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. szeptember 01. 17:21
poloskás patkányok! visítsatok, vonyítsatok, nyüszítsetek! Ez a video is csak azt bizonyítja hogy poloska és patkányevlvtársai megfogalmazhatatlanul szarabbak a Fidesznél.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!