Bohózat a Tisza-adó körül: futva menekült a képviselő Bohár Dániel kérdései elől (VIDEÓ)

A budapesti polgármesteri testület képviselője tagadta, hogy a Tisza párt adót emelne. Szerinte Magyarországon most is többkulcsos adózás zajlik, ugyanis a négy gyermekes édesanyák SZJA mentesek.

Balogh Balázs ezután második megkérdezésre is tagadta, hogy Tarr Zoltán valaha is olyat mondott volna, hogy ha kiderül, hogy a Tisza adót emelne, a párt megbukna.

Ezután Bohár Dániel meg szerette volna mutatni a szóban forgó videót telefonján a fővárosi képviselőnek, aki ekkor kínos menekülésbe kezdett körbe-körbe az ülésteremben.

A riporter azon kérdésére, hogy a a Tisza képviselőjét személyesen hogyan érintené a 33 százalékos adó Balogh Balázs azt válaszolta, hogy „Sehogy”.

Megkérdeztem a tiszások fővárosi képviselőjét a Tisza-adóról. Bohózat lett a vége”

– jellemezte a helyzetet Bohár Dániel Facebook-bejegyzésében.

