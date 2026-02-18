Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kitörés kovács gergely kétfarkú kutyapárt pride turul

Amikor a Kutyapárt nem viccel

2026. február 18. 08:45

Még csak az a változat sem igaz, hogy ők örök ellenzékiként, nihilista rendszeren kívüliként nem tehetnek mást, mint fricskát mutatnak a hatalomnak.

2026. február 18. 08:45
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap.hu

„A Kutyapárt mindig mindennel viccel. Az az imázsuk, hogy semmit sem vesznek komolyan, görbe tükröt tartanak elénk, amire a jólétbe belehülyült pesti sznobok egy része remekül rezonál. A kétfarkúak antipártként antipolitikát folytatnak: üzenetük, hogy az egész egy humbug, és polgármesteri címet is lehet szerezni, ha valaki ingyen sört és a saját szobrát ígéri (amit egyébként épp úgy nem tartanak be, mint az általuk ilyesmivel vádolt többiek).

Meg is szoktuk, hogy csak szürreális, szatirikus és ironikus nyilatkozataik és szlogenjeik vannak, de néha kibújik a szög a zsákból. Kovács Gergelynek, a megválasztott hegyvidéki főkutyának egyik első gondolata a Turul szobor elköltöztetése volt, ami nélkülözött minden poént. Szerencsére erről egyelőre letettek, de néhány napja, az 1945 februári Kitörésre emlékező túra kapcsán újra kilógott a bal lóláb.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Kivételesen minden iróniától és szürreális áthallástól mentesen tiltakoztak a Kitörés napjára szervezett felvonulás miatt, mondván ez a »neonáci bandák budai grasszálása és randalírozása«.

A közlemény szerint a felvonuláson évek óta feketébe öltözött, »militáns csoportok masíroznak«, valamint »náci és szélsőjobboldali szimbólumok jelennek meg«. Ezzel szemben, olvassa a kormányzat és a magyar társadalom szemére a párt, amelynek programjában mindenki számára az örök élet garantálása áll, »van olyan rendezvény, amelyet a rendőrség betiltott, és amelynek szervezői ellen vádat emeltek: a Pride. Oda jutottunk, hogy ma Magyarországon a szabadságot tiltják, a szervezők ellen vádat emelnek, a gyűlöletet pedig biztosítják.«

Aki még emlékszik a rendszerváltáskor felbukkanó, és azóta dicstelenül kimúló SZDSZ retorikájára, annak nem ismeretlen az effajta megfogalmazás. A trükk is ugyanaz: a megtévesztés. Az SZDSZ a harcos antikommunista álcája mögé bújva gyűjtötte be a szavazatokat, amiket aztán tálcán kínált Horn Gyulának, Medgyessynek és Gyurcsánynak, hogy a keresztény, nemzeti erőkkel szemben balos-globalista magyarellenes hatalmi ámokfutáshoz asszisztáljon. A Kétfarkú Kutyapárt ezt a módszert követve azt játssza el, hogy mindenen kívül álló, sehova sem kötődő, az izmusokat és ideológiákat kigúnyoló tréfás vidám jószándékú fiatalok gyülekezete. Sokan talán el is hiszik (amiként elhitték az SZDSZ-ről is, hogy kommunistákat fognak enni reggelire, ehelyett koalícióra léptek velük), de valójában kizárólag balra kompatibilis, masszívan ideológiavezérelt Lenin-fiúk bandája.

Még csak az a változat sem igaz, hogy ők örök ellenzékiként, nihilista rendszeren kívüliként nem tehetnek mást, mint fricskát mutatnak a hatalomnak. Ezzel ugyanis nem összeegyeztethető, hogy több budapesti kerületben al-, vagy egyenesen polgármestert adnak, ők válván a hatalommá.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Az MKKP Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. február 18. 10:04
Az első pillanattól nyilvánvaló volt, hogy a kutyaszarpárt egy anarcholiberális hungarofób csűrhe. Köpet kakukkok, mint a globalobolsevik elvtársaik.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. február 18. 09:59
Az a mulatságos, hogy a lusta, semmirevaló, valóságról semmit nem tudó, igénytelen fővárosi mekkora pofával tud okoskodni és lenézni a nála SOKKAL okosabb vidékieket, miközben nekik megfelel egy kutyapárti drogos Kovács, Nímandführer...Pikó meg hasonló semmihez nem értő, tolvaj tetvek! Tényleg röhej!
Válasz erre
0
0
opht
•••
2026. február 18. 09:13 Szerkesztve
De amúgy kedvelem a szerzőt, az évezred elején az ő cikkét vártam a legjobban a friss Demokratában. Örülök, hogy visszatért a helyes útra.
Válasz erre
0
0
opht
2026. február 18. 09:13
Alapvető tévedés: "Az SZDSZ a harcos antikommunista álcája mögé bújva gyűjtötte be a szavazatokat, amiket aztán tálcán kínált Horn Gyulának, Medgyessynek és Gyurcsánynak, hogy a keresztény, nemzeti erőkkel szemben balos-globalista magyarellenes hatalmi ámokfutáshoz asszisztáljon" A valóság, hogy az MSZP gyűjtötte be a szavazatokat, hogy globalista SZDSZ-nek azt tálcán nyújtva asszisztáljon a többségével.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!