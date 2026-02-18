„A Kutyapárt mindig mindennel viccel. Az az imázsuk, hogy semmit sem vesznek komolyan, görbe tükröt tartanak elénk, amire a jólétbe belehülyült pesti sznobok egy része remekül rezonál. A kétfarkúak antipártként antipolitikát folytatnak: üzenetük, hogy az egész egy humbug, és polgármesteri címet is lehet szerezni, ha valaki ingyen sört és a saját szobrát ígéri (amit egyébként épp úgy nem tartanak be, mint az általuk ilyesmivel vádolt többiek).

Meg is szoktuk, hogy csak szürreális, szatirikus és ironikus nyilatkozataik és szlogenjeik vannak, de néha kibújik a szög a zsákból. Kovács Gergelynek, a megválasztott hegyvidéki főkutyának egyik első gondolata a Turul szobor elköltöztetése volt, ami nélkülözött minden poént. Szerencsére erről egyelőre letettek, de néhány napja, az 1945 februári Kitörésre emlékező túra kapcsán újra kilógott a bal lóláb.