Óriási bajban Magyar Péter: puccs készül ellene
A Magyar Nemzet információi szerint a pártvezetés berkein belül egyre több szó esik Magyar Péter félreállításának lehetőségéről.
Még csak az a változat sem igaz, hogy ők örök ellenzékiként, nihilista rendszeren kívüliként nem tehetnek mást, mint fricskát mutatnak a hatalomnak.
„A Kutyapárt mindig mindennel viccel. Az az imázsuk, hogy semmit sem vesznek komolyan, görbe tükröt tartanak elénk, amire a jólétbe belehülyült pesti sznobok egy része remekül rezonál. A kétfarkúak antipártként antipolitikát folytatnak: üzenetük, hogy az egész egy humbug, és polgármesteri címet is lehet szerezni, ha valaki ingyen sört és a saját szobrát ígéri (amit egyébként épp úgy nem tartanak be, mint az általuk ilyesmivel vádolt többiek).
Meg is szoktuk, hogy csak szürreális, szatirikus és ironikus nyilatkozataik és szlogenjeik vannak, de néha kibújik a szög a zsákból. Kovács Gergelynek, a megválasztott hegyvidéki főkutyának egyik első gondolata a Turul szobor elköltöztetése volt, ami nélkülözött minden poént. Szerencsére erről egyelőre letettek, de néhány napja, az 1945 februári Kitörésre emlékező túra kapcsán újra kilógott a bal lóláb.
Kivételesen minden iróniától és szürreális áthallástól mentesen tiltakoztak a Kitörés napjára szervezett felvonulás miatt, mondván ez a »neonáci bandák budai grasszálása és randalírozása«.
A közlemény szerint a felvonuláson évek óta feketébe öltözött, »militáns csoportok masíroznak«, valamint »náci és szélsőjobboldali szimbólumok jelennek meg«. Ezzel szemben, olvassa a kormányzat és a magyar társadalom szemére a párt, amelynek programjában mindenki számára az örök élet garantálása áll, »van olyan rendezvény, amelyet a rendőrség betiltott, és amelynek szervezői ellen vádat emeltek: a Pride. Oda jutottunk, hogy ma Magyarországon a szabadságot tiltják, a szervezők ellen vádat emelnek, a gyűlöletet pedig biztosítják.«
Aki még emlékszik a rendszerváltáskor felbukkanó, és azóta dicstelenül kimúló SZDSZ retorikájára, annak nem ismeretlen az effajta megfogalmazás. A trükk is ugyanaz: a megtévesztés. Az SZDSZ a harcos antikommunista álcája mögé bújva gyűjtötte be a szavazatokat, amiket aztán tálcán kínált Horn Gyulának, Medgyessynek és Gyurcsánynak, hogy a keresztény, nemzeti erőkkel szemben balos-globalista magyarellenes hatalmi ámokfutáshoz asszisztáljon. A Kétfarkú Kutyapárt ezt a módszert követve azt játssza el, hogy mindenen kívül álló, sehova sem kötődő, az izmusokat és ideológiákat kigúnyoló tréfás vidám jószándékú fiatalok gyülekezete. Sokan talán el is hiszik (amiként elhitték az SZDSZ-ről is, hogy kommunistákat fognak enni reggelire, ehelyett koalícióra léptek velük), de valójában kizárólag balra kompatibilis, masszívan ideológiavezérelt Lenin-fiúk bandája.
Még csak az a változat sem igaz, hogy ők örök ellenzékiként, nihilista rendszeren kívüliként nem tehetnek mást, mint fricskát mutatnak a hatalomnak. Ezzel ugyanis nem összeegyeztethető, hogy több budapesti kerületben al-, vagy egyenesen polgármestert adnak, ők válván a hatalommá.”
