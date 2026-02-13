Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter fidesz liberális pride

Nekem liberálisként az égvilágon semmi bajom nincs azzal, amit Magyar Péter és a hölgy abban a szobában csináltak

2026. február 13. 08:11

Ami meg külön fontos és örömteli, hogy egymással versengve bizonygatja mind, hogy demivanabba, eztmeglehetérteni, minketeznemzavar. Nagyon jó.

2026. február 13. 08:11
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Nekem liberálisként az égvilágon semmi bajom nincs azzal, amit Magyar Péter és a hölgy abban a szobában csináltak, de még azzal sem, amit a politikai ellenfeleik sejtetni próbálnak. Nekem az egész tök oké. Sőt, ez a két (vagy több) ember itt nem a bűnös, hanem az áldozat.

Ezt is ajánljuk a témában

Ami meg külön fontos és örömteli, hogy úgy látom, a kiábrándult fideszeseknek sincs gondja Magyar újabb bulijával, legalábbis egymással versengve bizonygatja mind, hogy demivanabba, eztmeglehetérteni, minketeznemzavar. Nagyon jó.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

De akkor nem-e lehetne-e esetleg-e, e-e, hogy az ez attitűd maradjon, és amikor legközelebb a kiábrándult fideszesekre hivatkozva kellene tapsolni valami Wass Albertbe tunkolt hamisan ókonzervatív póznak, pláne valami rasszista vagy homofób szarságnak, bujdokolni a Pride elől meg kacsavadász malájokat delirálni, akkor a Tisza médiája és influenszerei ugyanígy előpattannának, hogy jaj, ne tessék, miattunk nem kell már, nyugodtan maradjon mindenki önazonos, hát mi ugye már KIÁBRÁNDULTUNK a Fideszből… hm?”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. február 13. 10:00
Kiábránult fideszes? Az milyen? Csak gerinctelen, sértődött csúszómászókat, szerencselovagokat látok a Tisza pártban!
Válasz erre
0
0
yazoo.tributary
2026. február 13. 09:54
Ennyire gusztustalan nyálkástestű szélkakas beállítottságú "elemző" nagyon kevés van idehaza, mint ez a Zoltán... Az igazi vérlibsi mentalitást sugallja, az a probléma, hogy ezzel együtt jár a teljes erkölcsi-logikai gondolkodás hiánya, illetve a struktúrális látásmód (mindig az adott pillanatot elemzi a körülmények közepette, következmény-elemzés és előretekintés nélkül). Még egy deka infó sem derült ki arról, hogy mi várható a videóban, de őneki már előre tök oké, bármi is legyen az. Innentől kezdve, Zolikám, ha lejtmenet van a kijelentésed miatt, azért nem haragszol meg, ha majd az ATV netalán kirak az Öt-ből, ugye? Ha már ilyen nagy libernyák vagy, akkor elfogadnád azt is.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. február 13. 09:53
"kacsavadász malájokat delirálni" nem kell félnetek Tiszások!
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2026. február 13. 09:51
Amúgy Hont tegnap zseniálisan leírta az egész jelenséget. Nem tudom ide feltették-e már. Javaslom olvassátok el. Én nagyon jót röhögtem rajta!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!