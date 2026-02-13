„Nekem liberálisként az égvilágon semmi bajom nincs azzal, amit Magyar Péter és a hölgy abban a szobában csináltak, de még azzal sem, amit a politikai ellenfeleik sejtetni próbálnak. Nekem az egész tök oké. Sőt, ez a két (vagy több) ember itt nem a bűnös, hanem az áldozat.