Teljes a kétségbeesés a Tisza Pártban, miután Magyar Péter önként és dalolva elismerte: drogos házibuliban vett részt

Teljes az elbizonytalanodás a Tisza Párt berkeiben, miután Magyar Péter egy zavaros videóüzenetben vallotta be: drogos házibuliba ment. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a pártelnök pánikszerű reakciója sokkolta még a saját embereit is. A kérdés most már mindenki fejében ugyanaz: „Vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?”

Még az ellenzéki véleményformálók is csak kapkodták a fejüket, amikor Magyar Péter váratlanul egy „fura beismerő videóval” jelentkezett. A felvételen elismerte, hogy részt vett egy házibulin, ahol – saját bevallása szerint – kábítószer is jelen volt. Ez a fordulat azért is különösen kínos, mert az emlékezetes „telefonlopásos Ötkert-botrány” után a pártelnök fűt-fát megígért, hogy soha többé nem keveredik hasonló szituációba, és bizonygatta: „ő nem ilyen”. Ehhez képest most itt van egy újabb, nehezen magyarázható éjszaka.