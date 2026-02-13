Ft
deák dániel tisza párt magyar péter kábítószer

Teljes a kétségbeesés a Tisza Pártban, miután Magyar Péter önként és dalolva elismerte: drogos házibuliban vett részt

2026. február 13. 08:05

Belső információk szivárogtak ki, a pártban állítólag teljes a pánik, és a történtek még az ellenzéki oldalon is meglepetést okoztak.

2026. február 13. 08:05
null

Teljes az elbizonytalanodás a Tisza Párt berkeiben, miután Magyar Péter egy zavaros videóüzenetben vallotta be: drogos házibuliba ment. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a pártelnök pánikszerű reakciója sokkolta még a saját embereit is. A kérdés most már mindenki fejében ugyanaz: „Vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?”

Még az ellenzéki véleményformálók is csak kapkodták a fejüket, amikor Magyar Péter váratlanul egy „fura beismerő videóval” jelentkezett. A felvételen elismerte, hogy részt vett egy házibulin, ahol – saját bevallása szerint – kábítószer is jelen volt. Ez a fordulat azért is különösen kínos, mert az emlékezetes „telefonlopásos Ötkert-botrány” után a pártelnök fűt-fát megígért, hogy soha többé nem keveredik hasonló szituációba, és bizonygatta: „ő nem ilyen”. Ehhez képest most itt van egy újabb, nehezen magyarázható éjszaka.

Deák Dániel belső információi szerint a videó közzététele előtt a párton belül viszonylagos nyugalom honolt: „Magyar Péter megszólalásáig azt hitték, hogy nincsen semmilyen ügy, nem kell az egész kérdéssel foglalkozni.” 

Magyar Péter megszólalása azonban mindent borított. „A párton belül egybehangzó vélemény, hogy ezzel teljesen magára rántotta ezt a zűrös ügyet”

 – írja az elemző.

A félelem tapintható. Deák forrásai szerint a párttagok egymástól kérdezgetik kétségbeesve: „Vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?” és „Ha már első nekifutásra ennyit beismer, akkor mi lehet még?”. A bizalmatlanság mélyül, és egyre többen kétségbeesettek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a párton belül egyre többen aggódnak Magyar Péter mentális állapota miatt. Úgy látják, hogy a vezetőjük láthatóan nincs jól, képtelen átgondolt, megfontolt döntéseket hozni, ami egy választási kampány közepén életveszélyes kockázatot jelent. A tiszások attól rettegnek, hogy 

a mostani botrány csak a jéghegy csúcsa, és újra felszínre kerülhetnek a korábbi zűrös ügyek, vagy akár újabb, hasonló esetekre derülhet fény.

A közvetlen munkatársak félelme még ennél is konkrétabb. Ők nemcsak a politikai következményektől tartanak, hanem a fizikai agressziótól is. Attól félnek, hogy a feszült helyzet miatt „ismét gyakoriak lesznek az ordibálások”, és 

tartanak Magyar Péter kiszámíthatatlan dühkitöréseitől. 

Az elemző konklúziója szerint mindez a lehető legrosszabbkor történik, hiszen egy országjárás előtt állnak. Ehelyett most a pánik és a találgatás uralja a Tisza Párt mindennapjait.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

 

