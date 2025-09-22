Ilyen nincs! Marco Rossi gondjai sokasodnak – megsérült a válogatott alapembere

A magyar védő osztrák csapata, a Rapid Wien a közösségi oldalán tudatta: Bolla az utolsó edzésen könnyebb sérülést szenvedett, ezért hagyta ki a Graz elleni idegenbeli mérkőzést (ami 1–1-es döntetlennel ért véget). A vienna.at értesülései szerint a magyar válogatott játékos a bokáját fájlalta.

Bővebb információ egyelőre nincs, vagyis lehet, hogy a világbajnoki selejtezőkre már felépül – mi őszintén bízunk benne. Viszont sok idő már nincs addig, hiszen október 11-én fogadjuk az örményeket, három nappal később pedig a portugáloknál vendégeskedünk.

