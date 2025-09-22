Ft
Marco Rossi válogatott Bolla Bendegúz

Ilyen nincs! Marco Rossi gondjai sokasodnak – megsérült a válogatott alapembere

2025. szeptember 22. 18:39

A magyar válogatott alapembere, Bolla Bendegúz megsérült. Nem tudni, ott lehet-e az örmények ellen a válogatottban.

2025. szeptember 22. 18:39
null

A magyar válogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak a gondjai sokasodnak. Nem elég, hogy Sallai Rolandot buta piros lapja után két mérkőzésre is eltiltották, így biztosan nem léphet pályára hazai pályán a portugálok után Örményország ellen sem – ahogy a csapat és egész Európa egyik legjobb gólszerzője, Varga Barnabás sem, miután kireklamálta magának második sárga lapját a Puskás Arénában Portugália ellen.

válogatott
Válogatott: Sallai és Varga már biztosan nem lesz ott az örmények ellen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez rögtön két alapember, ráadásul a legfrissebb hírek szerint az is előfordulhat, hogy egy harmadikat is nélkülöznie kell, méghozzá Bolla Bendegúzt.

Válogatott: mit tudunk Bolláról?

A magyar védő osztrák csapata, a Rapid Wien a közösségi oldalán tudatta: Bolla az utolsó edzésen könnyebb sérülést szenvedett, ezért hagyta ki a Graz elleni idegenbeli mérkőzést (ami 1–1-es döntetlennel ért véget). A vienna.at értesülései szerint a magyar válogatott játékos a bokáját fájlalta.

Bővebb információ egyelőre nincs, vagyis lehet, hogy a világbajnoki selejtezőkre már felépül – mi őszintén bízunk benne. Viszont sok idő már nincs addig, hiszen október 11-én fogadjuk az örményeket, három nappal később pedig a portugáloknál vendégeskedünk.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

