Ez a nyár legfurább transzfere: előbb kirúgatta Mourinhót, majd jó pénzért az ősi riválishoz igazolt

A török elnök nem kegyelmez: világhírű áldozatokat szedett a hét Isztambulban
José Mourinho és Ole Gunnar Solskjaer is nem kívánatos személlyé vált a török nagyvárosban.
Kerem Aktürkoglu előbb kiejtette a Fenerbahcét az Európa-ligából, hogy azzal a lendülettel átszerződjön az isztambuli csapathoz...
Alighanem megvan a nyár legabszurdabb átigazolása: Kerem Aktürkoglu a Fenerbahcéhoz szerződött.
Alapesetben erre a hírre valószínűleg csak a legfanatikusabb futballrajongók kapnák fel a fejüket, ám meghátterezve máris sokkal érdekesebb a sztori. Mint arról mi is hírt adtunk, az isztambuli csapat éppen néhány napja menesztette kispadjáról a világhírű edzőt, José Mourinhót, miután a Fener lőtt gól nélkül esett ki a Benficával szemben az Európa-liga playoffjából.
A párharc egyetlen gólját pedig történetesen Aktürkoglu szerezte, aki ezzel kvázi kirúgatta a portugál sztártrénert – hogy most azzal a lendülettel átszerződjön lisszabonIAKTól a Fenerbahcéhoz a transzferidőszak hajrájában.
A klubvezetés ráadásul nem kevés pénzt, 22.5 millió eurót fizetett a játékosért, aki napokkal előtte kiejtette a csapatot. És ha ez nem lenne elegendő, a 26 éves válogatott támadó – aki tavasszal góllal és gólpasszal keserített minket a rossz emlékű, Törökország elleni Nemzetek Ligája-páharc során – slusszpoénként a Benfica előtt a Fenerbahce legádázabb riválisának számító Galatasarayban játszott, úgyhogy lesz mit törlesztenie a hírhedt isztambuli drukkerek felé...
Nyitókép: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA