Ez a nyár legfurább transzfere: előbb kirúgatta Mourinhót, majd jó pénzért az ősi riválishoz igazolt

Alighanem megvan a nyár legabszurdabb átigazolása: Kerem Aktürkoglu a Fenerbahcéhoz szerződött.

Alapesetben erre a hírre valószínűleg csak a legfanatikusabb futballrajongók kapnák fel a fejüket, ám meghátterezve máris sokkal érdekesebb a sztori. Mint arról mi is hírt adtunk, az isztambuli csapat éppen néhány napja menesztette kispadjáról a világhírű edzőt, José Mourinhót, miután a Fener lőtt gól nélkül esett ki a Benficával szemben az Európa-liga playoffjából.