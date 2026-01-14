Menekültek tengere ömölhet Európára: így vált ez az ország a világ legnagyobb humanitárius poklává

„Fontos látni, hogy Szudán nem önmagában áll: a Száheli-övezethez kapcsolódó biztonsági rendszer része, és ha Szudánban baj van, akkor az egész Száhelben (14 ország Afrikában a Szahara déli peremén. A sivatag és szavanna között átmeneti övezet) baj van” – fogalmazott Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Szerinte a szudáni polgárháború már most érezhetően átrendezte az embercsempész-, fegyver- és drogkereskedelmi hálózatokat, miközben jelentősen nőtt rajtuk az „áruforgalom”.

A következmények messze túlmutatnak Szudán határain: Csádba több mint 1,2 millió menekült érkezett, ami jól jelzi, mekkora nyomás nehezedik az egész térségre. „A Száhel Európa egyik kapuja – nem tehetünk úgy, mintha mindez nem befolyásolná az európai biztonságot” – hangsúlyozta Marsai.

A humanitárius válság geopolitikai háttere legalább ennyire aggasztó. A Száhel-övezetben éles hatalmi versengés zajlik, ahol a hagyományos globális szereplők – Oroszország, Kína, az Európai Unió és az Egyesült Államok – mellett egyre aktívabbak a regionális középhatalmak is. „Megjelentek olyan szereplők, mint Egyiptom, Irán vagy Törökország, akik a saját agendájukat próbálják érvényesíteni, gyakran szemben a nyugati érdekekkel” – mondta az igazgató. A konfliktus egyik kulcseleme, hogy a Gyorsreagálású Erők (RSF) mögött külső támogatók is állnak: „A regionális szereplők közül az Egyesült Arab Emírségek az RSF legfontosabb támogatója” – emelte ki Marsai, ami tovább bonyolítja a válság rendezésének esélyeit.

Felmerül a kérdés: mit tud ebben a helyzetben tenni Magyarország? A válasz egyértelmű. „Sem a Magyar Honvédség, sem a Hungary Helps, sem más magyar segélyszervezet nincs jelen Szudánban” – mondta Marsai, hozzátéve: ennek oka a rendkívül rossz biztonsági helyzet. A központi kormány nem nézi jó szemmel a külföldiek tevékenységét, az RSF által ellenőrzött területekről pedig még a legnagyobb nemzetközi szervezetek is kivonultak.