Megkínozták és megölték a férfiakat – túlélő mesélt az arab milíciák újabb tombolásáról

A szudáni polgárháború újabb borzalmas fejezete bontakozik ki Dárfúrban: a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) elfoglalták el-Fászer városát, és a túlélők szerint tömeggyilkosságokat, kínzásokat és fosztogatásokat követtek el. A BBC-nek nyilatkozó menekültek szerint az RSF harcosai válogatás nélkül mészároltak le férfiakat – különösen azokat, akiket a hadsereg tagjainak véltek.

Menekültek Tawila közelében – Afrikában továbbra is beláthatatlan messzeségben van a béke

Forrás: AFP

Az egyik túlélő, Ezzeldin Hassan Musa, aki négy napig tartó gyalogmenet után érte el Tawila városát, elmondta: