10. 31.
péntek
Dárfúr háború Afrika szudán Tawila RSF menekültek

Megkínozták és megölték a férfiakat – túlélő mesélt az arab milíciák újabb tombolásáról

2025. október 31. 11:16

Másfél évnyi ostrom után a muszlim terrorista csoport elfoglalta a szudáni Dárfúr városát, egy kórházban több száz embert mészároltak le.

2025. október 31. 11:16
null

A szudáni polgárháború újabb borzalmas fejezete bontakozik ki Dárfúrban: a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) elfoglalták el-Fászer városát, és a túlélők szerint tömeggyilkosságokat, kínzásokat és fosztogatásokat követtek el. A BBC-nek nyilatkozó menekültek szerint az RSF harcosai válogatás nélkül mészároltak le férfiakat – különösen azokat, akiket a hadsereg tagjainak véltek.

Afrika
Menekültek Tawila közelében – Afrikában továbbra is beláthatatlan messzeségben van a béke
Forrás: AFP

Az egyik túlélő, Ezzeldin Hassan Musa, aki négy napig tartó gyalogmenet után érte el Tawila városát, elmondta:

Csoportokba osztottak minket, ütlegeltek, és láttuk, ahogy embereket a szemünk előtt végeznek ki. Elvették mindenünket, a ruháinktól a cipőnkig. Három napig nem ettünk semmit.”

Ezzeldin, több ezer sorstársával együtt az Orvosok Határok Nélkül által működtetett menekülttáborban próbál felépülni. A segélyszervezet szerint

több százan – főleg nők, gyerekek és idősek – súlyos sérülésekkel, amputációkkal érkeztek.

Egy másik túlélő, Ahmed Ismail Ibrahim arról számolt be, hogy az RSF katonái négy férfit a szeme láttára vertek meg és végeztek ki, őt pedig háromszor meglőtték, mielőtt el tudott menekülni.

Yusra Ibrahim Mohamed, akinek férje a szudáni hadsereg katonájaként esett el, úgy fogalmazott:

Aki ellenállt, azt megverték vagy megölték. Holttestek hevertek az utcákon.”

El-Fászerben 18 hónapig tartott az ostrom, és a város már korábban is súlyos humanitárius válsághelyzetben volt. Az RSF blokádja miatt az élelmiszer- és gyógyszerellátás gyakorlatilag megszűnt, a lakosságot éhínség és bombázások sújtották. Az ENSZ szerint a helyzet „apokaliptikus”, és a támadásokat háborús bűnök gyanúja lengi körül.

A nemzetközi segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a több százezer civilből eddig csupán mintegy ötezren jutottak el biztonságosabb területekre.

A többi lakos az el-Fászer és Tawila közötti útvonalon rekedt, súlyosan legyengülve, kiszolgáltatva a fegyveres bandák támadásainak.

Caroline Bouvoir, a Nemzetközi Szolidaritás segélyszervezet munkatársa szerint

a menekültek többsége valószínűleg még mindig csapdába esett, sokan éheznek és nem tudnak elmozdulni”.

Ezzeldin Hassan Musa az interjú végén kétségbeesett üzenetet fogalmazott meg:

Az utak nem biztonságosak. Az emberek nem tudnak továbbmenni, éheznek és szenvednek. Ha a világ segíteni akar, juttasson el élelmet és orvosi ellátást hozzájuk.”

A BBC beszámolója szerint Dárfúr ma ismét a világ és Afrika egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófájának helyszíne, ahol a nemzetközi közösség tétlensége a civilek ezreinek életébe kerülhet.

***

Fotó: AFP
 

letsgobrandon-2
2025. október 31. 14:16
amúgy meg... inkább ezeknek kéne fegyvert adni mint banderisztánnak
letsgobrandon-2
2025. október 31. 14:13
ezek a feka kun bélák...
kbexxx
•••
2025. október 31. 12:41 Szerkesztve
Segélyeket. várnak a NGO szervezetek a müködesükhöz Orvosok határok nélkül pl Európától akinek kíván a segge is miért nem a gazdagabb arabligában kéregetnek ? Szudánban.. háborúszlogennel hajókat.lehet.megtölteni visszautasíthatatlan bevándorlók tömegével a Nyugat kegyelem döfésére,hogy térdre bukjon már ,végre! Nyugat lesz a világ legnagyobb olvasztó tégelye lesz.itt minden nácio ( Szomáli..szír gázai szudáni stb stb ) ezek nem igazán kedvelik egymást se.kérdés mikor esnek.. itt is ...egymásnak!? Mert azt is importáljuk vele
letsgobrandon-2
2025. október 31. 12:27
sok békésvallású meg idejőn élősködni meg a kultúráját terjeszteni... pedig harcolhotna otthon
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!