Megkínozták és megölték a férfiakat – túlélő mesélt az arab milíciák újabb tombolásáról

Hatalmas migrációs hullám indulhat Szudánból
A májusi előrejelzésekhez képest több mint egymillióan menekültek el a szomszédos országokba.
Másfél évnyi ostrom után a muszlim terrorista csoport elfoglalta a szudáni Dárfúr városát, egy kórházban több száz embert mészároltak le.
A szudáni polgárháború újabb borzalmas fejezete bontakozik ki Dárfúrban: a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) elfoglalták el-Fászer városát, és a túlélők szerint tömeggyilkosságokat, kínzásokat és fosztogatásokat követtek el. A BBC-nek nyilatkozó menekültek szerint az RSF harcosai válogatás nélkül mészároltak le férfiakat – különösen azokat, akiket a hadsereg tagjainak véltek.
Az egyik túlélő, Ezzeldin Hassan Musa, aki négy napig tartó gyalogmenet után érte el Tawila városát, elmondta:
Csoportokba osztottak minket, ütlegeltek, és láttuk, ahogy embereket a szemünk előtt végeznek ki. Elvették mindenünket, a ruháinktól a cipőnkig. Három napig nem ettünk semmit.”
Ezzeldin, több ezer sorstársával együtt az Orvosok Határok Nélkül által működtetett menekülttáborban próbál felépülni. A segélyszervezet szerint
több százan – főleg nők, gyerekek és idősek – súlyos sérülésekkel, amputációkkal érkeztek.
Egy másik túlélő, Ahmed Ismail Ibrahim arról számolt be, hogy az RSF katonái négy férfit a szeme láttára vertek meg és végeztek ki, őt pedig háromszor meglőtték, mielőtt el tudott menekülni.
Yusra Ibrahim Mohamed, akinek férje a szudáni hadsereg katonájaként esett el, úgy fogalmazott:
Aki ellenállt, azt megverték vagy megölték. Holttestek hevertek az utcákon.”
El-Fászerben 18 hónapig tartott az ostrom, és a város már korábban is súlyos humanitárius válsághelyzetben volt. Az RSF blokádja miatt az élelmiszer- és gyógyszerellátás gyakorlatilag megszűnt, a lakosságot éhínség és bombázások sújtották. Az ENSZ szerint a helyzet „apokaliptikus”, és a támadásokat háborús bűnök gyanúja lengi körül.
A nemzetközi segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a több százezer civilből eddig csupán mintegy ötezren jutottak el biztonságosabb területekre.
A szudáni válság miatt a héten készültségbe lépett a nemzetközi vörös félhold egyiptomi szervezete.
A többi lakos az el-Fászer és Tawila közötti útvonalon rekedt, súlyosan legyengülve, kiszolgáltatva a fegyveres bandák támadásainak.
Caroline Bouvoir, a Nemzetközi Szolidaritás segélyszervezet munkatársa szerint
a menekültek többsége valószínűleg még mindig csapdába esett, sokan éheznek és nem tudnak elmozdulni”.
Ezzeldin Hassan Musa az interjú végén kétségbeesett üzenetet fogalmazott meg:
Az utak nem biztonságosak. Az emberek nem tudnak továbbmenni, éheznek és szenvednek. Ha a világ segíteni akar, juttasson el élelmet és orvosi ellátást hozzájuk.”
A BBC beszámolója szerint Dárfúr ma ismét a világ és Afrika egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófájának helyszíne, ahol a nemzetközi közösség tétlensége a civilek ezreinek életébe kerülhet.
Tömeges elvándorlás, összeomló államok, kínai aszfalt és nyugati bűntudat. Afrika egy magyar származású amerikai diplomata nézőpontjából.
Fotó: AFP