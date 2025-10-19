Amerikai recept az afrikai nyomorra: el kell hagyni az európai bűntudatpolitikát

A számok önmagukért beszélnek: csak 2023-ban 300 000 etióp indult útnak Dzsibutin és Szomálián keresztül az Arab-félszigetre.

Horror ez az embereknek: útközben életveszély, megérkezve kizsákmányolás, mégis jönnek”

– fogalmazott a diplomata.

Választások Szomáliföldön

A taszító és vonzó tényezők spirálja – az ember teremtette és a természeti katasztrófák, illetve a munkalehetőségekbe vetett remény – megállíthatatlanul szívja-tolja a népességet. A folyamat paradox módon stabilizál is: a hazautalások nélkül több ország már rég csődbe ment volna.

Ezek az államok a külföldön dolgozó gyermekeik pénzén lélegeztetőgépen vannak”

– hallhattuk.

A kivándorlás mögött azonban nem csak gazdasági motivációk állnak. Sok helyen az állam hiánya az, ami elűzi az embereket: a fegyveres bandák, a korrupció és az elnyomás. Az afrikai fiatalok pedig nem hősök, hanem pragmatikusan gondolkodó realisták: ha nincs jövőképük, akkor útra kelnek.

A visszafelé elsült segélyezés

A „fejlesztési segély” kifejezés Tibor Nagy számára szinte szitokszó:

Fél év Afrikában elég volt, hogy rájöjjek: a fejlesztési segély valójában »ellenfejlesztés«.”

Tibor Nagy elmesélte, hogy az első afrikai kiküldetése idején, a '70-es évek végén Zambiában szolgált, és ott értette meg, hogy a segélyezés nem a növekedést, hanem az önkény és a korrupció újratermelését finanszírozza:

Nézzük meg, kiket fejlesztett eddig a fejlesztési segély: az NGO-kat, az afrikai elitet, a korrupciós hálózatokat, a globális fejlesztőipart. És kiket nem? Magukat a célországokat.”

A diplomata úgy látja, a nyugati adományrendszer mára önfenntartó üzletté vált: elképesztő mennyiségű pénzt hoz az érdemi munkát nem végző szervezeteknek, de nem teremt iskolát, gyárat, piacot. Szerinte

a segély egy kifogás, egy biztonsági szelep, megakadályozza, hogy a kormányok elvégezzék a saját feladatukat”.

A támogatás gyakran az államfő és a klientúra zsebében köt ki, miközben a nyugati adófizető elhiszi, hogy jót tett.

A valóban hatékony támogatás a volt helyettes államtitkár szerint csak humanitárius segélyként, akut krízishelyzetben működik:

Ha baj van, az Egyesült Államok lenne képes a leggyorsabban élelmet küldeni. Ez a mi erősségünk, és erre büszkék is lehetünk.”

A fejlesztési segélyeket viszont „le kellene építeni, mert nemcsak hatástalan, hanem kifejezetten árt”. Tibor Nagy úgy látja Európa az utóbbival a gyarmati múlt bűntudatát próbálja levezetni. A tanulság pedig világos: Afrikának nem több segélyre, hanem több befektetésre lenne szüksége. Ezt viszont nem az NGO-k, hanem a vállalatok tudják megteremteni, de csak akkor, ha van értelme kockáztatniuk.

Kína Afrikában: a vasbeton gyarmatosítás

A kínai jelenlét Tibor Nagy szemében a nyugati tétlenség következménye:

Ahol a nyugati cégek kockázatot látnak, ott a kínaiak már építkeznek.”

A diplomata szerint Peking stratégiai szempontból zseniális, erkölcsileg azonban kíméletlen politikát folytat:

a hazai acél- és cementtúltermelést exportálja afrikai infrastruktúrába, iskolák, kórházak, autópályák, vasutak és kikötők formájában.

Ha kell, leaszfaltozzák egész Afrikát, csak hogy a hazai gyárakban ne álljon meg a szalag. Mert, ha nem tudnak mihez kezdeni a feleslegükkel, az munkanélküliséghez és elégedetlenséghez vezet, ami pedig veszélyeztetné a Kínai Kommunista Párt hatalmát.”

Kína tehát korántsem önzetlenül fektet be Afrikában: a hitelek adósságcsapdát hoznak létre, a munkaerőt Kínából hozzák, a környezetvédelem és a helyi gazdaság másodlagos szempont. A látványos beruházások nyomában így gyakran függőség, természeti pusztítás és társadalmi elégedetlenség jár.

Ezzel szemben Tibor Nagy szerint a Nyugat önhibájából marad le egy hatalmas lehetőségről. Az amerikai vagy európai cégek csak akkor fektetnek be, ha jogbiztonságot, kiszámítható szabályokat és alacsony szintű korrupciót látnak egy országban. A Távol-Keleten teljesen más felfogás uralkodik:

Kínában Hszi Csin-ping elnök egyetlen parancsával bárkit elküldhet Afrikába. Amerikában, ha egy elnök megpróbálná ugyanezt, a cégvezetők kinevetnék.”

Mégis, a diplomata szerint a nyugati beruházás az egyetlen, ami valódi fejlődést hozhat a fekete kontinens számára.

Dél-Afrika: a hálátlanság ára

A kontinens gazdaságilag még mindig kiemelkedő régiójáról, a Dél-afrikai Köztársaságról szólva Tibor Nagy hangja keserűbbé válik.

Megmentettük a népességüket az AIDS-től, és mégis, ahol csak tehették, lépten-nyomon belénk rúgtak”

– fejtette ki lapunknak, utalva az amerikai PEPFAR-programra, amely több millió dél-afrikai életét mentette, illetve hosszabbította meg.

Tömeges életmentés Az Egyesült Államok 2003-ban indította el a PEPFAR-programot, amelyet máig a világ legnagyobb globális egészségügyi segélyprogramjaként tartanak számon, több mint 26 millió életet mentve meg a HIV/AIDS elleni küzdelemben globálisan. Dél-Afrikában a támogatás milliók számára tette elérhetővé az életmentő kezelést, és döntő szerepe volt abban, hogy az ország kilábaljon a járvány legsúlyosabb szakaszából. Az amerikai segítség nélkül a szakértők szerint a dél-afrikai HIV-válság az eddigieken felül több százezer halálos áldozatot követelt volna.

A diplomata szerint Dél-Afrika évtizedeken át „játszotta ki a bűntudatkártyáját” Washingtonnal szemben: egy elképzelt morális fölényből kritizálta az Egyesült Államokat, miközben gazdaságilag és egészségügyileg is az amerikai segítségtől függött.

Cyril Ramaphosa és Donald Trump szerencsétlen kimenetelű májusi találkozója

Hiába figyelmeztettem én is őket: eljön az a nap, amikor többé nem ti szabjátok a feltételeket. Nos, a nap elérkezett”

– mondta a diplomata Donald Trump amerikai, illetve Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök katasztrofális washingtoni találkozójára utalva, ami gyökeresen átformálta a két ország diplomáciai viszonyát: a dél-afrikai kormány most már udvarolna Washingtonnak.