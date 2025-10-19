Amerikai recept az afrikai nyomorra: el kell hagyni az európai bűntudatpolitikát
2025. október 19. 06:08
Tömeges elvándorlás, összeomló államok, kínai aszfalt és nyugati bűntudat. Afrika egy magyar származású amerikai diplomata nézőpontjából.
Már-már közhelyszámba megy az az ettől még nagyon is igaz megállapítás, hogy Afrika a leggazdagabb kontinens, amelynek lakói mégis a legszegényebbek az egész földkerekségen. Nem véletlen, hogy az Európába irányuló tömeges illegális migráció egyik legfőbb forrása ez a vidék, és hogy a számunkra sokszor elképzelhetetlen mértékű válságok rétegzett hálózatából az emberek egy jobb élet reményére vágynak, amit az internetnek hála, már nemcsak elképzelni tudnak, hanem napi szinten láthatnak és irigyelhetnek is.
Abban a szerencsében volt részünk, hogy az Afrikát érintő problémákról egy olyan diplomatával beszélgethettünk, aki a mai napig első kézből tapasztalja, mik a problémák eredői a kontinensen, és kíméletlenül őszinte meglátásai vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen megoldásokra lenne szükség akár helyi szinten, akár a nemzetközi közösség és kifejezetten a Nyugat részéről. A Migrációkutató Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szeptember 24–25. között, Szegeden tartott konferenciánTibor Nagy, az előző Trump-adminisztráció idején az Egyesült Államok afrikai ügyekért felelős helyettes államtitkára fejtette ki a gondolatait egy érdekfeszítő panelbeszélgetésen, illetve a Mandiner számára egy négyszemközti interjúban.
Afrika szarva: cseppben a tenger
Tibor Nagy szerint az Afrika szarvának nevezett északkelet-afrikai régió valóságos laboratóriuma mindannak, ami az egész kontinensen történik. A térséghez – az ő értelmezésében – Eritrea, Etiópia, Dzsibuti, Szomália, Szomáliföld, Szudán és Dél-Szudán tartozik. Ez a zóna az afrikai történelem legjellemzőbb drámáit sűríti magába:
A régió legstabilabb, legdemokratikusabb, legkevésbé problémás országa az a Szomáliföld, amelyet a világon senki sem ismer el”
– mutatott rá a helyzet jellemző iróniájára a diplomata.
Az általa vázolt statisztikák is döbbenetesek: az egész térségben mintegy 225 millió ember él, az évi népességnövekedés 2,6 százalék, vagyis húszévente megduplázódhat a lakosság. Csak Etiópia – Afrika második legnépesebb állama – 132 millióról 294 millió főre nőhet 2100-ra. Nagy szerint a régió „India és még tizenöt Magyarország” területével vetekszik, de intézményi kapacitásai egyetlen közepes állam szintjét sem érik el.
Az afrikai helyzetkép nála nem eufemizmusokból áll. Felsorolásában a kontinens gondjai sűrű, nyers listává álltak össze:
háborúk, fegyveres konfliktusok;
éhínség, aszály;
vallási és politikai szélsőségesség;
erdőirtás, elsivatagosodás;
rossz vagy nem létező kormányzás, állami korrupció;
szegénység, kilátástalanság;
tömeges migráció (belső és külső egyaránt); és végül
az egyébként életképtelen országok létét fenntartó, a kivándorlók által küldött pénzutalások.
A volt helyettes államtitkár országonként vázolta, hogyan fonódik össze a reménytelenség és a túlélés ösztöne:
Etiópiában a pusztító északi háború után is „alacsony intenzitású konfliktus” parázslik szinte minden tartományban, a szomszédos Eritreával és Szudánnal is feszült a viszony.
Eritrea szerinte „Afrika Észak-Koreája”: egy négymilliós börtöntábor, ahol a lakosság jelentős része már elmenekült, a többiek pedig „minden áron távoznának”, de nem tehetik.
Dél-Szudánt úgy jellemezte, mint „a sikeres függetlenségi mozgalomból lett, de kormányzásra teljesen alkalmatlan katonai diktatúrát”. Az ország vezetői – Salva Kiir Mayardit elnök és Riek Machar alelnök – gyűlölik egymást, és „bármelyik pillanatban háborúba fordulhat a hatalmi viszály”.
Dzsibuti pedig – fogalmazott – „nem is ország, inkább egy hotel, ahol az elnök, Ismail Omar Guelleh, a szállodatulajdonos szerepében ügyel arra, hogy minden vendég, az amerikaiak, a kínaiak, a franciák, a németek és az olaszok, egyaránt elégedettek legyenek”.
A szétesett állam
Szomália 1991-ben omlott össze, miután a diktátor Siad Barre rendszerét megdöntötték, és az egymással szemben álló klánmilíciák polgárháborúba sodorták az országot. A központi kormány megszűnt, az állam széthullott, és azóta is hadurak, iszlamista milíciák (köztük az al-Shabaab) és regionális hatalmak befolyása alatt áll. Bár az ENSZ és az Afrikai Unió évtizedek óta próbál stabilitást teremteni, Szomália máig a világ egyik leginstabilabb, kvázi-állami területe maradt.
A régióban mintegy húszmillió ember él menekültként vagy belső menekültként, amely önmagában az egész afrikai menekülttömeg közel fele.
Képzeljék el, mekkora ország lenne ez, ha mind ugyanott élnének!”
– tette hozzá.
Elvándorlás: a kétségbeesés három útja
A fiatal afrikaiak nem szabadságot, nem demokráciát, hanem munkát akarnak. Ha van munka, maradnak; ha nincs, mennek”
– mutatott rá a népvándorlás lényegi mozgatórugójára Tibor Nagy. A kontinensről kifelé induló migráció szerinte ma három fő irányt követ, és mindhárom kockázatos, de működik:
Keletre, az Arab-félsziget felé: Etiópiából, Szomáliából, Dzsibutiból milliók próbálnak eljutni a gazdag öböl-országokba.
Északra, Szudánon és Egyiptomon keresztül Európába.
Délre, a viszonylag fejlettebb dél-afrikai gazdasági régiók irányába.
A számok önmagukért beszélnek: csak 2023-ban 300 000 etióp indult útnak Dzsibutin és Szomálián keresztül az Arab-félszigetre.
Horror ez az embereknek: útközben életveszély, megérkezve kizsákmányolás, mégis jönnek”
– fogalmazott a diplomata.
A taszító és vonzó tényezők spirálja – az ember teremtette és a természeti katasztrófák, illetve a munkalehetőségekbe vetett remény – megállíthatatlanul szívja-tolja a népességet. A folyamat paradox módon stabilizál is: a hazautalások nélkül több ország már rég csődbe ment volna.
Ezek az államok a külföldön dolgozó gyermekeik pénzén lélegeztetőgépen vannak”
– hallhattuk.
A kivándorlás mögött azonban nem csak gazdasági motivációk állnak. Sok helyen az állam hiánya az, ami elűzi az embereket: a fegyveres bandák, a korrupció és az elnyomás. Az afrikai fiatalok pedig nem hősök, hanem pragmatikusan gondolkodó realisták: ha nincs jövőképük, akkor útra kelnek.
A visszafelé elsült segélyezés
A „fejlesztési segély” kifejezés Tibor Nagy számára szinte szitokszó:
Fél év Afrikában elég volt, hogy rájöjjek: a fejlesztési segély valójában »ellenfejlesztés«.”
Tibor Nagy elmesélte, hogy az első afrikai kiküldetése idején, a '70-es évek végén Zambiában szolgált, és ott értette meg, hogy a segélyezés nem a növekedést, hanem az önkény és a korrupció újratermelését finanszírozza:
Nézzük meg, kiket fejlesztett eddig a fejlesztési segély: az NGO-kat, az afrikai elitet, a korrupciós hálózatokat, a globális fejlesztőipart. És kiket nem? Magukat a célországokat.”
A diplomata úgy látja, a nyugati adományrendszer mára önfenntartó üzletté vált: elképesztő mennyiségű pénzt hoz az érdemi munkát nem végző szervezeteknek, de nem teremt iskolát, gyárat, piacot. Szerinte
a segély egy kifogás, egy biztonsági szelep, megakadályozza, hogy a kormányok elvégezzék a saját feladatukat”.
A támogatás gyakran az államfő és a klientúra zsebében köt ki, miközben a nyugati adófizető elhiszi, hogy jót tett.
A valóban hatékony támogatás a volt helyettes államtitkár szerint csak humanitárius segélyként, akut krízishelyzetben működik:
Ha baj van, az Egyesült Államok lenne képes a leggyorsabban élelmet küldeni. Ez a mi erősségünk, és erre büszkék is lehetünk.”
A fejlesztési segélyeket viszont „le kellene építeni, mert nemcsak hatástalan, hanem kifejezetten árt”. Tibor Nagy úgy látja Európa az utóbbival a gyarmati múlt bűntudatát próbálja levezetni. A tanulság pedig világos: Afrikának nem több segélyre, hanem több befektetésre lenne szüksége. Ezt viszont nem az NGO-k, hanem a vállalatok tudják megteremteni, de csak akkor, ha van értelme kockáztatniuk.
Kína Afrikában: a vasbeton gyarmatosítás
A kínai jelenlét Tibor Nagy szemében a nyugati tétlenség következménye:
Ahol a nyugati cégek kockázatot látnak, ott a kínaiak már építkeznek.”
A diplomata szerint Peking stratégiai szempontból zseniális, erkölcsileg azonban kíméletlen politikát folytat:
a hazai acél- és cementtúltermelést exportálja afrikai infrastruktúrába, iskolák, kórházak, autópályák, vasutak és kikötők formájában.
Ha kell, leaszfaltozzák egész Afrikát, csak hogy a hazai gyárakban ne álljon meg a szalag. Mert, ha nem tudnak mihez kezdeni a feleslegükkel, az munkanélküliséghez és elégedetlenséghez vezet, ami pedig veszélyeztetné a Kínai Kommunista Párt hatalmát.”
Kína tehát korántsem önzetlenül fektet be Afrikában: a hitelek adósságcsapdát hoznak létre, a munkaerőt Kínából hozzák, a környezetvédelem és a helyi gazdaság másodlagos szempont. A látványos beruházások nyomában így gyakran függőség, természeti pusztítás és társadalmi elégedetlenség jár.
Ezzel szemben Tibor Nagy szerint a Nyugat önhibájából marad le egy hatalmas lehetőségről. Az amerikai vagy európai cégek csak akkor fektetnek be, ha jogbiztonságot, kiszámítható szabályokat és alacsony szintű korrupciót látnak egy országban. A Távol-Keleten teljesen más felfogás uralkodik:
Kínában Hszi Csin-ping elnök egyetlen parancsával bárkit elküldhet Afrikába. Amerikában, ha egy elnök megpróbálná ugyanezt, a cégvezetők kinevetnék.”
Mégis, a diplomata szerint a nyugati beruházás az egyetlen, ami valódi fejlődést hozhat a fekete kontinens számára.
Dél-Afrika: a hálátlanság ára
A kontinens gazdaságilag még mindig kiemelkedő régiójáról, a Dél-afrikai Köztársaságról szólva Tibor Nagy hangja keserűbbé válik.
Megmentettük a népességüket az AIDS-től, és mégis, ahol csak tehették, lépten-nyomon belénk rúgtak”
– fejtette ki lapunknak, utalva az amerikai PEPFAR-programra, amely több millió dél-afrikai életét mentette, illetve hosszabbította meg.
Tömeges életmentés
Az Egyesült Államok 2003-ban indította el a PEPFAR-programot, amelyet máig a világ legnagyobb globális egészségügyi segélyprogramjaként tartanak számon, több mint 26 millió életet mentve meg a HIV/AIDS elleni küzdelemben globálisan. Dél-Afrikában a támogatás milliók számára tette elérhetővé az életmentő kezelést, és döntő szerepe volt abban, hogy az ország kilábaljon a járvány legsúlyosabb szakaszából. Az amerikai segítség nélkül a szakértők szerint a dél-afrikai HIV-válság az eddigieken felül több százezer halálos áldozatot követelt volna.
A diplomata szerint Dél-Afrika évtizedeken át „játszotta ki a bűntudatkártyáját” Washingtonnal szemben: egy elképzelt morális fölényből kritizálta az Egyesült Államokat, miközben gazdaságilag és egészségügyileg is az amerikai segítségtől függött.
Hiába figyelmeztettem én is őket: eljön az a nap, amikor többé nem ti szabjátok a feltételeket. Nos, a nap elérkezett”
– mondta a diplomata Donald Trump amerikai, illetve Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök katasztrofális washingtoni találkozójára utalva, ami gyökeresen átformálta a két ország diplomáciai viszonyát: a dél-afrikai kormány most már udvarolna Washingtonnak.
Eloltották a lámpákat az Ovális Irodában – ami ezután jött, olyan még nem volt a diplomáciatörténetben.
Most már ők keresnek minket, és nem fordítva”
– árulta el Tibor Nagy, hozzátéve, hogy az amerikai külpolitika számára Dél-Afrika ma nem stratégiai, hanem taktikai kérdés. Ami a búr menekültek ügyét illeti, az Nagy szerint Elon Musknak köszönhetően került a Fehér Ház figyelmébe:
Trump elnök valószínűleg nem követte Dél-Afrika belügyeit, de amikor Musk – aki dél-afrikai születésű – felhívta a figyelmet a helyzetre, az elnök azonnal reagált.”
Ez a momentum – mondja – jól mutatja, hogy a személyes kapcsolatok és a médiában megjelenő narratívák hogyan befolyásolják ma a külpolitikai döntéseket. Ugyanakkor hozzátette, hogy Musk és Trump elhidegülése miatt már a búrok sorsa is kevesebb figyelmet kap.
Amíg a baloldal egész Európát és Észak-Amerikát is elárasztaná illegális migránsokkal, pár tucat dél-afrikai fehér menekült, akiket Trump engedett be, nagyon szúrja a szemüket.
A Dél-afrikai Köztársasság BRICS-tagságáról szólva szerinte „hatásvadász sajtófotókra jó lehet, de nem több”. A tagállamokat szerinte mély politikai és gazdasági ellentétek választják el egymástól: „Egyik oldalon India és Kína, a másikon Egyiptom és Etiópia; ez nem egy szövetség, hanem egy összevissza mozaik.”
A dél-afrikai kapcsolat így Nagy szemében kijózanító leckének bizonyult: tanulságnak a hálátlan partnerről, akin hiába segített Amerika, a világpolitikában mégis a Kína–Oroszország-tengelyhez húz, de ha az érdekei úgy kívánják, fű alatt azért üzletelne az Egyesült Államokkal is.
Washington színeváltozása: moralizáló Bidenből, pragmatikus Trump
Tibor Nagy szerint az amerikai külpolitika Afrikában az utóbbi években két ellentétes filozófia között ingadozott: az egyik a „moralizáló, kioktató” volt, a másik a „tranzakcionális, üzleti alapú”.
A Biden-adminisztráció Afrika-politikája horrorisztikus volt, a kormányok kioktatására alapult, és minden államot arra akart kényszeríteni, hogy olyan radikális társadalompolitikai változásokat vezessenek be, amelyek még az Egyesült Államokban is megosztóknak bizonyultak”
– fogalmazott a diplomata a demokrata adminisztráció LMBTQ-agendát, genderképzést, antirasszista tréningeket és hasonló woke ideológiai dogmákat exportáló külpolitikájával kapcsolatban.
Ennek viszont nagyon is kézzelfogható ára lett:
Nigerből kirakták az amerikai haderőt, pedig százmilliókat öltünk az ott épült katonai bázisba.”
Mára azonban új szelek fújnak:
Trump visszatértével az Egyesült Államok Afrika-politikája is úja az üzletről fog szólni.”
India és Pakisztán után most Afrikában könyvelhet el sikert a tengerentúli diplomácia.
Kiemelte, hogy az amerikai humanitárius segítségnyújtás annak ellenére megmarad, hogy ennek az intézményi háttere a USAID beszántásával most némileg átalakul: „Amerikaiak vagyunk, a segítségnyújtás a DNS-ünk része.” A változás annyi lesz, hogy ezentúl az amerikai külügy földrajzi irodái, nem pedig egy külön szervezet dönti el, mire ad pénzt a kormányzat pénzt.
Az 1961-ben alapított szervezet korábban mintegy 10 ezer embert foglalkoztatott, akiknek kétharmada a tengerentúlon dolgozott.
Tibor Nagy szerint a Kínával folyó afrikai versenyt az Egyesült Államoknak ott kell lefolytatnia, amiben Washington az erős: nem a betonozásban, hanem
a technológiai fejlesztésekben,
a kereskedelemben és
a védelmi együttműködésben.
Európa: bűntudatpóz és hiányzó stratégia
Az öreg kontinens Afrika-politikája kapcsán Tibor Nagy kiemelte, hogy Európa a Biden-érához hasonló moralizálás mellett, a gyarmatosításból fakadó bűntudat-politizálással is hibát követ el, holott a megoldás – a problémák helyben való kezelése és a befektetések révén való munkahelyteremtés – egyszerű lenne.
Mi, nyugatiak gyengék vagyunk, nem használjuk ki a rendelkezésünkre álló nyomásgyakorlási eszközöket és az erőnket. Sajnos az európaiak emellett naivak is”
– foglalta össze a diplomata, aki szerint az európai országok mindig együttműködésről beszélnek – ami papíron egy kölcsönös előnyökkel járó viszony – Afrikával kapcsolatban, holott Európa semmit sem profitál az oda öntött milliárdokból.
Ennek szerinte egyszer és mindenkorra véget kellene vetni, ám ehelyett az Európai Unió továbbra is tehetetlen szemlélője és elszenvedője a migrációs krízisnek.
Tibor Nagy szavaiból világosan kitűnik, hogy a teljes Nyugat sokkal jobban járna, ha Afrikát nem valamiféle megmentésre váró, tehetetlen áldozatként kezelné, akit gyámolítani kell – ez egyébként a helyiekre nézve is mélységesen degradáló –, hanem partnerként kezelné a kontinens országait, akikkel szemben ugyanúgy támaszthatók követelések és feltételek, mint a világ más országaival szemben.