„Ki kell nyilvánítani, hogy a migráció nem alapvető emberi jog” – magyar származású volt amerikai helyettes államtitkár a Mandinernek
2025. október 16. 05:53
Mi mozgatja az Afrikából Európába tartó illegális bevándorlók tömegét, és hogy lehetne megálljt parancsolni nekik? Tibor Nagy válaszolt a Mandiner kérdéseire.
2025. október 16. 05:53
„Az afrikai migrációnak két nagyon fontos katalizátora van, amit mindképp érdemes ismerni, hogy megértsük, miért kelnek útra az emberek” – árulta el a fekete kontinens és Európa közötti emberáradat kiváltójelenségeiről elöljáróban Tibor Nagy.
A magyar származású diplomata az Egyesült Államok afrikai ügyekért felelős helyettes államtitkára volt az előző Trump-adminisztráció idején, így közeli rálátása volt, illetve van a mai napig arra, hogy milyen viszonyok uralkodnak a világ lehetőségekben leggazdagabb, a gyakorlatban viszont a legszegényebb földrészén.
A Migrációkutató Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szeptember 24–25. között, Szegeden tartott konferenciáján a kiváltó okok mellett a lehetséges megoldásokról is beszélgettünk a szakértővel.
Korrupció és kilátástalanság
Az egyik kiindulópont, ami ösztönzőleg hat a migrációra, az a botrányosan rossz kormányzás, sőt egyes helyeken az államvezetés teljes hiánya.”
– emelte ki a diplomata, hozzátéve:
„Ehhez társul a kiemelkedő népességrobbanás: Afrika teljes népessége 2025 és 2050 között meg fog duplázódni.”
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a rengeteg afrikai fiatal gazdasági, megélhetési lehetőséget keres magának, amiben az is közrejátszik, hogy a technológiának hála ma már látják, hogy él a korosztályuk a világ más pontjain, és ők is szeretnék maguknak ugyanazokat – az ő szempontjukból mesés gazdagságnak tűnő – életkörülményeket.
Ezen felül a természeti katasztrófák, a klímaváltozás káros hatásai, a permanens katonai konfliktusok sem könnyítik meg számukra a mindennapi életet. A szakértő külön hangsúlyozta az újabban egyre több teret hódító vallási szélsőségek szerepét a folyamatban, az ő tapasztalatai szerint ugyanis Afrikából sokan nem ezek híveiként, hanem épp ezek elől menekülnek. Rámutatott, hogy a terrorizmushoz köthető halálesetek fele pont a Száhel övben történt, ahonnan tömegével menekülnek az emberek.
Elképesztően kevés lehetőségük van arra, hogy helyben oldják meg ezeket a problémákat, ezért vállalják a kockázatos, sok esetben életveszélyes utat”
– mutatott rá Tibor Nagy, aki szerint három fő csapásiránya van az afrikai vándorlásnak:
Európa,
az arab országok és
Dél-Afrika, ahol Botswanában, Namíbiában is sokkal magasabb az életszínvonal, mint a kontinens többi részén.
A becslések szerint 45 millió afrikai volt kénytelen valamilyen módon elhagyni az otthonát, akár belső menekültként, akár Afrikából kivándorlóként”
– árulta el Tibor Nagy. A sokkoló adatnál csak az a tény megrázóbb, hogy ez az embertömeg „iszonyatos nyomást fog helyezni a világ többi részére is”.
Külön kiemelte, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, mint az Egyesült Államok és Dél-Amerika esetében, ahonnan – Donald Trump szavaival élve – a társadalom nemkívánatos elemei érkeznek a déli határon át az országba:
„Gondoljunk csak bele, egy közép-afrikai fiatal életveszélyes körülmények között átvergődik a Szaharán, nőként még azt is kockáztatja, hogy megerőszakolják és szexrabszolgaként végzi valahol, csak hogy takarító vagy bébiszitter lehessen. Ezek az emberek nem a közel-keleti bevándorlók motivációival vágnak neki az útnak, egyszerűen a megélhetést keresik.”
Nem kéne csodát művelni, mégsem sikerül
„A megoldás nagyon egyszerű lenne” – felelte kérdésünkre a diplomata, hangsúlyozva, hogy nem az a kérdés, mit kellene tenni: „Az a fő baj, hogy a jelen viszonyok között képtelenség kivitelezni a megoldásokat.”
Hozzátette: „Az Afrikában érdekelt országoknak, össze kellene fognia, és együttesen kellene rászorítani a kormányokat arra, hogy vezessenek be különféle népjóléti intézkedéseket, különben egy fillért sem fektetnek be az országaikba, nem küldenek fejlesztési támogatásokat és nem engedik megtelepedni ott a cégeiket.”
A diplomata szerint azonban erre kevés esély mutatkozik:
Európa és az Egyesült Államok kiköthetné ezt, de ha Kína és Törökország – akik nem érintettek az afrikai kivándorlás negatív hatásaiban – továbbra is öntik a pénzt Afrikába, nem beszélhetünk egységes nemzetközi álláspontról.”
Tibor Nagy attól tart, hogy amíg ez a felállás marad, semmi sem fog változni a fekete földrészen, és
„Európa lesz kénytelen megbirkózni a fiatal afrikaiak millióival, akik ide törekednek”.
Ellentétes érdekek hálója
Hozzátette, hogy az afrikai államok nemcsak képtelenek gátat szabni az elvándorlásnak, de nem is érdekeltek ebben:
Ezek a hihetetlenül korrupt rezsimek még támogatják is a folyamatot, hiszen akik elmennek, helyi viszonylatban elképesztő összegeket küldenek haza. Például Szomália vagy Eritrea jelen formájában létezni sem lenne képes államként, ha a kivándorlók nem juttatnának haza pénzt.”
A diplomata szerint tehát az elvándorlás egyfajta biztonsági szelepként szolgál az afrikai államokban egyre fokozódó nyomás „leeresztéséhez”: ha ezek az emberek nem távozhatnának, akkor még az még több forradalmat és katonai puccsot eredményezne, illetve „még több éhes szájat kellene etetni”.
Európa érdeke nyilván mást diktál, de amíg a helyi kormányok nem lesznek érdekeltek a folyamat megfékezésében, addig reálisan maradnak a mostani viszonyok.
A nagy testvér csak egy esetben segít
A volt helyettes államtitkár kíméletlenül őszinte volt azzal kapcsolatban is, hogy az Egyesült Államoknak van-e bármiféle felelőssége abban, hogy legalább csökkenteni próbálja az Európába irányuló migrációt: „Nem vagyok benne biztos. Amerika sohasem gyarmatosította Afrikát.”
Igaz Magyarország sem, épp ellenkezőleg: minket a törökök, az osztrákok és az oroszok igáztak le. De sajnos egy ország sem törhet ki a földrajzi helyzetéből.”
Meglátása szerint az Egyesült Államoknak épp elég kihívást jelent Latin-Amerika, azonban akad egy terület, amely beavatkozásra késztetheti Amerikát: „Ha az Egyesült Államokat is fenyegető terrorizmusról van szó, ebben az összefüggésben, akkor természetesen ennek megfékezésére szorosan együtt kell működjünk az európaiakkal.”
Ami biztos, hogy nem használ
Az NGO-król szólva Tibor Nagy kategorikusan kijelentette, hogy ezek a szervezetek – az ezzel szemben folytatott sikerpropaganda ellenére – egyáltalán nem segítenek az afrikai embereken. Ahogy az az elképesztő mennyiségű pénz sem, amelyet jelen formájában teljesen feleslegesen pumpál a nemzetközi közösség Afrikába:
Nézzük meg, kik is »fejlődtek« a fejlesztési támogatásokból: az afrikai elitek, néhány tudományos intézmény, professzorok, rengeteg NGO és a nemzetközi fejlesztőipar. És kik nem profitáltak belőle semmit? Azok az országok, akiknek papíron szánták ezeket.”
A szakértő szerint vannak olyan NGO-k, amelyek tényleg életeket mentenek és segítenek – ezek valóban a problémák gyökerénél tevékenykednek, nem pedig a Földközi-tengeren segítenek átkelni a bevándorlóknak –, de
„maga a nem kormányzati szervezetek koncepciója remek kifogást nyújt a kormányoknak arra, hogy ne biztosítsanak olyan szolgáltatásokat, amelyeket kötelességük lenne biztosítani”.
Létezik a jó példa, csak követni kellene
A határvédelemmel kapcsolatban Tibor Nagy hangsúlyozta, hogy Európa igenis példát vehetne a mostani Trump-kormányzatról, amelynek sikerült a déli határon megfékeznie az Egyesült Államok által eddig tapasztalt – és a Biden-adminisztráció által szabadjára engedett – legjelentősebb migrációs áradatot:
A határellenőrzés létfontosságú. Illetve, ha valaki mégis illegálisan átjut a határon, azt meg kell fosztani minden lehetőségtől arra, hogy gyökeret ereszthessen a társadalomban, hogy munkához jusson és juttatásokhoz férjen hozzá.”
Szerinte ezzel minden ösztönző tényező megszűnik, amiért egy illegális bevándorló egyáltalán útnak indul otthonról.
Ő is megerősítette, hogy a folyamatra már rengeteg, egyenként is kifizetődő, egyéb bűnözői tevékenység épült rá, az ember, a drog– és a fegyvercsempészettől a prostitúcióig. Ettől függetlenül szükségesnek tartja, hogy
ahol csak lehet, agresszíven utánanyúljunk a finanszírozó szervezeteknek és minden lehetséges módon gyengíteni kell őket”.
Kitért arra is, hogy bár személyes tapasztalata nincs a Soros-hálózat működéséről, azt teljesen reálisnak tartja, hogy az általuk képviselt globalista érdek homlok egyenest szembe menjen a nemzeti érdekekkel.
Együtt a közös célért?
A volt helyettes államtitkár szerint nagyon jó esély mutatkozik arra, hogy az Egyesült Államok és Magyarország együttműködjön a nemzetközi illegális migráció megfékezésében.
Szerinte ehhez ki kellene használni azt a kedvező csillagállást, hogy mindkét országban olyan politikai vezetés van, amely elítéli az illegális bevándorlást:
„Először világosan is ki kell nyilvánítani, hogy a migráció nem alapvető emberi jog, illetve azt, hogy minden ország maga dönthessen arról, hogy kit, milyen körülmények között enged be a saját határain.”
Elárulta, hogy egy ilyen, kölcsönösen előnyös együttműködés gyakorlati megvalósulása – papíron – nem igényel különösebb erőfeszítéseket:
a működő jó gyakorlatok, módszerek,
a gyakorlati tapasztalatok és
információk cseréje,
a jogszabályok összehangolása,
a nemzetközi fórumokon való kölcsönös támogatás és koordináció, valamint
gyakori egyeztetés szükséges hozzá.
Jogtalan pellengér
Tibor Nagy élesen elítélte a Magyarország határvédelmét és a migrációval kapcsolatos jogi intézkedéseit, illetve a migránskvótákkal szembeni ellenállását kritizáló, valamint az ezeket szankcionáló brüsszeli hozzáállást:
Magyarország volt az egyetlen, akinek kellő bátorsága volt ahhoz, hogy helyes kijelentéseket tegyen és helyesen cselekedjen.”
A diplomata egyértelműen az Európai Unió vezetését domináló globalista és baloldali befolyásban látja annak okát, hogy az EU nem nézi jó szemmel hazánk bevándorlásellenes intézkedéseit.
Az uniós intézmények rendkívül naivak, egyszerűen nem látják, hogy mi folyik a szemük előtt, és képtelenek felmérni a létüket fenyegető veszélyt, amelyet a kontrollálatlan, tömeges illegális migráció jelent az európai társadalmakra nézve.”
Kicsoda Tibor Nagy?
Tibor Nagy 76 éves, magyar származású amerikai diplomata, 2018 és 2021 között az Egyesült Államok afrikai ügyekért felelős helyettes államtitkára volt. Pályafutása során több mint három évtizedet töltött a külügyi szolgálatban, nagykövetként szolgált Etiópiában és Guineában, valamint számos más afrikai országban töltött be különféle vezető beosztásokat. Diplomáciai munkája mellett egyetemi oktatóként is tevékenykedett, és rendszeresen nyilatkozik az afrikai kontinens biztonsági, gazdasági és migrációs kihívásairól.