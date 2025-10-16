„Ki kell nyilvánítani, hogy a migráció nem alapvető emberi jog” – magyar származású volt amerikai helyettes államtitkár a Mandinernek

A diplomata szerint tehát az elvándorlás egyfajta biztonsági szelepként szolgál az afrikai államokban egyre fokozódó nyomás „leeresztéséhez”: ha ezek az emberek nem távozhatnának, akkor még az még több forradalmat és katonai puccsot eredményezne, illetve „még több éhes szájat kellene etetni”.

Európa érdeke nyilván mást diktál, de amíg a helyi kormányok nem lesznek érdekeltek a folyamat megfékezésében, addig reálisan maradnak a mostani viszonyok.

Forrás: Sahin-Tóth István

A nagy testvér csak egy esetben segít

A volt helyettes államtitkár kíméletlenül őszinte volt azzal kapcsolatban is, hogy az Egyesült Államoknak van-e bármiféle felelőssége abban, hogy legalább csökkenteni próbálja az Európába irányuló migrációt: „Nem vagyok benne biztos. Amerika sohasem gyarmatosította Afrikát.”

Igaz Magyarország sem, épp ellenkezőleg: minket a törökök, az osztrákok és az oroszok igáztak le. De sajnos egy ország sem törhet ki a földrajzi helyzetéből.”

Meglátása szerint az Egyesült Államoknak épp elég kihívást jelent Latin-Amerika, azonban akad egy terület, amely beavatkozásra késztetheti Amerikát: „Ha az Egyesült Államokat is fenyegető terrorizmusról van szó, ebben az összefüggésben, akkor természetesen ennek megfékezésére szorosan együtt kell működjünk az európaiakkal.”

Ami biztos, hogy nem használ

Az NGO-król szólva Tibor Nagy kategorikusan kijelentette, hogy ezek a szervezetek – az ezzel szemben folytatott sikerpropaganda ellenére – egyáltalán nem segítenek az afrikai embereken. Ahogy az az elképesztő mennyiségű pénz sem, amelyet jelen formájában teljesen feleslegesen pumpál a nemzetközi közösség Afrikába:

Nézzük meg, kik is »fejlődtek« a fejlesztési támogatásokból: az afrikai elitek, néhány tudományos intézmény, professzorok, rengeteg NGO és a nemzetközi fejlesztőipar. És kik nem profitáltak belőle semmit? Azok az országok, akiknek papíron szánták ezeket.”

A szakértő szerint vannak olyan NGO-k, amelyek tényleg életeket mentenek és segítenek – ezek valóban a problémák gyökerénél tevékenykednek, nem pedig a Földközi-tengeren segítenek átkelni a bevándorlóknak –, de

„maga a nem kormányzati szervezetek koncepciója remek kifogást nyújt a kormányoknak arra, hogy ne biztosítsanak olyan szolgáltatásokat, amelyeket kötelességük lenne biztosítani”.

Létezik a jó példa, csak követni kellene

A határvédelemmel kapcsolatban Tibor Nagy hangsúlyozta, hogy Európa igenis példát vehetne a mostani Trump-kormányzatról, amelynek sikerült a déli határon megfékeznie az Egyesült Államok által eddig tapasztalt – és a Biden-adminisztráció által szabadjára engedett – legjelentősebb migrációs áradatot:

A határellenőrzés létfontosságú. Illetve, ha valaki mégis illegálisan átjut a határon, azt meg kell fosztani minden lehetőségtől arra, hogy gyökeret ereszthessen a társadalomban, hogy munkához jusson és juttatásokhoz férjen hozzá.”

Szerinte ezzel minden ösztönző tényező megszűnik, amiért egy illegális bevándorló egyáltalán útnak indul otthonról.

Forrás: Sahin-Tóth István

A probléma pénzügyi gyökereinél

Donald Trump a Charile Kirk-merénylet és az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása kapcsán arról beszélt, hogy tüzetesebben meg kell vizsgálni a szélsőbaloldali politikai erőszak finanszírozóit. Ez a halmaz részben Soros György és szervezetei révén pedig komoly átfedést mutat a nemzetközi tömeges illegális migráció támogatóival. Tibor Nagyot arról is kérdeztük, lehet-e esély arra, hogy az előbbi területen kilátásba helyezett intézkedések az utóbbira is kihatással lesznek: