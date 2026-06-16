Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Mint látható, Magyarország Európa legkevésbé korrupt államai közé tartozik.
„Van itt lejjebb egy grafikon, a Világbank adatsora látható rajta arról, hogy az adott ország cégeinek vezetői személyesen találkoztak-e az ő cégük és a közszféra – kormányintézmények és önkormányzatok – között korrupcióval, az ügyletek hány százalékában adtak ők kenőpénzt, vagy kértek tőlük ilyet. Ez az adatsor nem puszta kíváncsiságból készül, a bank fejlesztési programjainak egyik indikátora, tehát dollármilliókról, adott esetben milliárdokról szóló döntések előkészítéséhez használják.
Mint látható, Magyarország Európa legkevésbé korrupt államai közé tartozik, megelőzve többek között Ausztriát, Csehországot, Belgiumot, nagyon megelőzve Lengyelországot.
Ehhez képest mindenki az Transparency International korrupció érzékelési indexről (Corruption Perceptions Index, CPI) beszél, amely szerint az unióban valóban utolsó Magyarország. Csakhogy ez az index nem mást mutat, mint az elmúlt évek médiakampányának sikerességét. Minderről bővebben olvashatnak a Magyar Demokrata holnapi számában.”
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