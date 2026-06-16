„Van itt lejjebb egy grafikon, a Világbank adatsora látható rajta arról, hogy az adott ország cégeinek vezetői személyesen találkoztak-e az ő cégük és a közszféra – kormányintézmények és önkormányzatok – között korrupcióval, az ügyletek hány százalékában adtak ők kenőpénzt, vagy kértek tőlük ilyet. Ez az adatsor nem puszta kíváncsiságból készül, a bank fejlesztési programjainak egyik indikátora, tehát dollármilliókról, adott esetben milliárdokról szóló döntések előkészítéséhez használják.

Mint látható, Magyarország Európa legkevésbé korrupt államai közé tartozik, megelőzve többek között Ausztriát, Csehországot, Belgiumot, nagyon megelőzve Lengyelországot.