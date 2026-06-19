Szily László rápillantott egy méretes halra, és rögtön Kapitány István feje jutott eszébe – egyből klaviatúrát is ragadott

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„Ukrán határőrök mentettek meg egy óriás vizát, a szájába belefért volna Kapitány István feje” – írta a 444 újságírója. Ezzel megszületett a Kapitány-skála, a halbiológia legújabb sarokköve.
Az alaphelyzet önmagában is szép természetvédelmi hír: az ukrán–román határon, a Duna-deltában a határőrök egy igencsak méretes, 100-150 kilósra becsült vizát szabadítottak ki egy hálóból. Egy hagyományos híradás itt meg is állna, de még megválaszolásra vár az emberiség előtt álló legfontosabb kérdés:
Belefér-e Kapitány István feje a hal szájába?
A 444-es Szily László szerint a válasz határozott igen. Ráadásul ezt a létfontosságú anatómiai és közéleti információt nem bízta a véletlenre: a rövid cikkben kétszer is rögzítette – egyszer rögtön a címben –, nehogy az olvasóban kétség maradjon afelől, hogy a Shell egykori globális alelnökének, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjének, Magyarország jelenlegi gazdasági és energetikai miniszterének koponyamérete és az óriás viza szájnyílása között közvetlen, misztikus korreláció van.
Miután a fejkérdést megnyugtatóan tisztázta, Szily úr beavat minket a viza csodálatos, porcos belső világába is. Megtudhatjuk, hogy a vizának nincs is rendes gerince, helyette egy „zselével töltött hosszú tömlőt hord a hátában”.
A cikkből az is kiderül, hogy a halat pikkelyek helyett éles csontos vértek borítják, ezért a szerző meleg szívvel óv mindenkit attól, hogy úszás közben barátságosan megölelje ezt a ragadozót, „csak ha páncélingben úszol”.
Fogai ugyan nincsenek, de van helyette húsos bajusza, szaporodni pedig kaviár és haltej segítségével szokott.
Szerencsére a Vaskapu erőmű miatt a vizák ma már nem tudnak felúszni Magyarországig, így Kapitány Istvánnak sem kell attól tartania, hogy a Római-parton lángosozva hirtelen elnyeli a fejét egy nosztalgiázó porcoshal.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet