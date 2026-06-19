Szily László rápillantott egy méretes halra, és rögtön Kapitány István feje jutott eszébe – egyből klaviatúrát is ragadott

Az alaphelyzet önmagában is szép természetvédelmi hír: az ukrán–román határon, a Duna-deltában a határőrök egy igencsak méretes, 100-150 kilósra becsült vizát szabadítottak ki egy hálóból. Egy hagyományos híradás itt meg is állna, de még megválaszolásra vár az emberiség előtt álló legfontosabb kérdés:

Belefér-e Kapitány István feje a hal szájába?

A 444-es Szily László szerint a válasz határozott igen. Ráadásul ezt a létfontosságú anatómiai és közéleti információt nem bízta a véletlenre: a rövid cikkben kétszer is rögzítette – egyszer rögtön a címben –, nehogy az olvasóban kétség maradjon afelől, hogy a Shell egykori globális alelnökének, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjének, Magyarország jelenlegi gazdasági és energetikai miniszterének koponyamérete és az óriás viza szájnyílása között közvetlen, misztikus korreláció van.