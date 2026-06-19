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tisza párt kapitány istván szily lászló magyarország kapitány hal

Szily László rápillantott egy méretes halra, és rögtön Kapitány István feje jutott eszébe – egyből klaviatúrát is ragadott

2026. június 19. 08:52

„Ukrán határőrök mentettek meg egy óriás vizát, a szájába belefért volna Kapitány István feje” – írta a 444 újságírója. Ezzel megszületett a Kapitány-skála, a halbiológia legújabb sarokköve.

2026. június 19. 08:52
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Az alaphelyzet önmagában is szép természetvédelmi hír: az ukrán–román határon, a Duna-deltában a határőrök egy igencsak méretes, 100-150 kilósra becsült vizát szabadítottak ki egy hálóból. Egy hagyományos híradás itt meg is állna, de még megválaszolásra vár az emberiség előtt álló legfontosabb kérdés:

Belefér-e Kapitány István feje a hal szájába?

A 444-es Szily László szerint a válasz határozott igen. Ráadásul ezt a létfontosságú anatómiai és közéleti információt nem bízta a véletlenre: a rövid cikkben kétszer is rögzítette – egyszer rögtön a címben –, nehogy az olvasóban kétség maradjon afelől, hogy a Shell egykori globális alelnökének, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjének, Magyarország jelenlegi gazdasági és energetikai miniszterének koponyamérete és az óriás viza szájnyílása között közvetlen, misztikus korreláció van.

Zselés tömlő és páncélinges úszás

Miután a fejkérdést megnyugtatóan tisztázta, Szily úr beavat minket a viza csodálatos, porcos belső világába is. Megtudhatjuk, hogy a vizának nincs is rendes gerince, helyette egy „zselével töltött hosszú tömlőt hord a hátában”.

A cikkből az is kiderül, hogy a halat pikkelyek helyett éles csontos vértek borítják, ezért a szerző meleg szívvel óv mindenkit attól, hogy úszás közben barátságosan megölelje ezt a ragadozót, „csak ha páncélingben úszol”. 

Fogai ugyan nincsenek, de van helyette húsos bajusza, szaporodni pedig kaviár és haltej segítségével szokott.

Szerencsére a Vaskapu erőmű miatt a vizák ma már nem tudnak felúszni Magyarországig, így Kapitány Istvánnak sem kell attól tartania, hogy a Római-parton lángosozva hirtelen elnyeli a fejét egy nosztalgiázó porcoshal.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

 

Összesen 20 komment

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Sorrend:
ariete11
2026. június 19. 12:20
Ezt úgy hívják, hogy hohol tempó! Amikor a gazdi szájába beleszarik a felmagasztalt elnyomott proli! A 444 a petykó szívecsücskéje, és ilyet írt a kedvenc miniszteréről?... :))) Nagy levegő.. lenyelni a békucit... Hiszen a mi tehenünk borja. Sicc.
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Haifisch
2026. június 19. 11:42
Óriási. Respect. Bár szerintem inkább egy nagy fehér cápába próbáljuk bele ennek a globalista mocsoknak azt az irritáló fejét.
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figyellek-4
2026. június 19. 11:31
Az ki van csukva,hogy befér a feje,az országház bejáratát is át kell építeni akkora arca van.
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cutinho
2026. június 19. 10:06
Ezt a Csépányi "írta"? Kurva nagy égés ez a Mandinernek,.
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