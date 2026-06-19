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Moszkva dróntámadás Ukrajna Oroszország légvédelem

Óriásiakat hibázott az orosz légvédelem a Moszkvát ért ukrán dróntámadás alatt (VIDEÓ)

2026. június 19. 20:04

A közösségi média tele van olyan felvételekkel, amelyek a június 18-ai akció kínos jeleneteit örökítették meg.

2026. június 19. 20:04
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, június 18-án reggel az ukránok minden eddiginél sikeresebb dróntámadást hajtottak végre az orosz főváros ellen. Az akció során a Moszkva délkeleti részén található Kapotnya városrészben működő olajfinomítót is több találat érte, de nem ez volt az egyetlen érzékeny veszteség kedden Moszkvában.

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A drónok becsapódását Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere is megerősítette, az orosz védelmi minisztérium pedig azt közölte, hogy a légvédelem csaknem 200 drónt semmisített meg Moszkva térségében. A légelhárító egységekről több civil is készített videót:

A sikeresnek mondható védekező manőverek közé tartozik például az alábbi rakétatalálat:

Egy másik felvétel egy telitalálatot örökített meg:

Ezzel együtt az X-en szép számmal akadnak felvételek arról, hogy miként vétett szarvashibákat az orosz légvédelem. Ezek közül a leglátványosabb az a robbanás volt, amelyet egy indítási hiba következtében „félrement” légvédelmi rakéta okozott, és ami hatalmas lángoszlop kíséretében röpített a magasba egy tárolótartályt. Az esetről több felvétel is készült, amelyeken látszik, hogy számos drón sértetlenül jutott keresztül az elhárító tűzön:

Az alábbi felvételen hallható, ahogy a videó készítője hangosan méltatlankodik, miközben az általa filmezett ukrán drónok – dacára a hangos fegyverropogásnak – akadálytalanul repülnek a céljaik felé:

Akadt olyan eset is, amikor csak a vakszerencse semlegesítette a támadó drónok némelyikét:

Az alábbi videó készítője lelkesen biztatja a civil tömeg kellős közepén, egy autópálya felüljárójáról vállról indítható rakétarendszerekkel tüzelő katonákat, akik láthatóan kevés sikerrel próbálják semlegesíteni a Moszkva felé érkező drónokat:

Az egyik legfélelmetesebb jelenetet pedig valószínűleg a Minszk–Moszkva légi járat egyik utasának sikerült rögzítenie. A repülőgép pont az ukrán drónhullámmal egy időben érte el Moszkva légterét, és csak kevésen múlt, hogy a működésbe lépő légvédelem nem lőtte le az utasszállítót:

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Fotó: Orosz légvédelmi egység egy kormányzati épület tetején, Moszkvában / X

 

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
william-forsyth
2026. június 19. 21:17
Nem a ruszkik hibáztak, ilyen jók lettek eben a műfajban az ukránok. Pár nappal korábban volt egy kisebb támadás, akkor alig jutott át valami. Viszont megmutatta, hogy hol vannak a rések a légvédelemben.
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TJMA
2026. június 19. 20:53
Mi ez a beszámoló így? Már itt is aljas ukrán propagandát nyomnak? Orbán idejében nem engedte volna meg magának ezt a Mandiner.
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Halder_1899
•••
2026. június 19. 20:18 Szerkesztve
Az oroszban több nincs. 4 éve átkot kapott aki ezt leírta + 30 mínuszt. De nincs több ÍGY. Nem lehet így a jelenlegi harcoló állománnyal. Kevés. Persze őrlik az ukránt., de azok még évekig húzhatják és közben egyre nagyobb kárt okoznak közvetlenül és közvetve is Moszkvának. Politikai, gazdasági helyzet egyre rosszabb és ha húzódik az minden téren egyre aggodalmasabb. Most meg már hónapról hónapra egyre fájdalmasabb csapásokat kap az orosz, persze többszörösét adja Kijevnek, de a nyugat azt leszarja. Moszkvának mozgósítani kéne 300 ezer embert még, de politikai okból SEM lehet. (Meg gazdasági és más okból sem) Nehéz helyzetben Putyin. Harctéren lassan, de mennek, mint a csigák, de közben egyre több a kár. és ez nem sztálin kíméletlen pokoli terrorállama, ahol semmi és senki sem számított.
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Gubbio
2026. június 19. 20:08
Ideje lenne 4 év után a medvének kidugnia az orrát a barlangból... Putyin halogatásának egyik súlyos következménye - az oroszokre nézve is -, hogy elveszítettük Orbán Viktort.
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