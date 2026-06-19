Óriásiakat hibázott az orosz légvédelem a Moszkvát ért ukrán dróntámadás alatt (VIDEÓ)

Így borították lángba Moszkvát az ukrán drónok (VIDEÓ)
Lángol az orosz főváros olajfinomítója.
A közösségi média tele van olyan felvételekkel, amelyek a június 18-ai akció kínos jeleneteit örökítették meg.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, június 18-án reggel az ukránok minden eddiginél sikeresebb dróntámadást hajtottak végre az orosz főváros ellen. Az akció során a Moszkva délkeleti részén található Kapotnya városrészben működő olajfinomítót is több találat érte, de nem ez volt az egyetlen érzékeny veszteség kedden Moszkvában.
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Lángol az orosz főváros olajfinomítója.
A drónok becsapódását Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere is megerősítette, az orosz védelmi minisztérium pedig azt közölte, hogy a légvédelem csaknem 200 drónt semmisített meg Moszkva térségében. A légelhárító egységekről több civil is készített videót:
A sikeresnek mondható védekező manőverek közé tartozik például az alábbi rakétatalálat:
Egy másik felvétel egy telitalálatot örökített meg:
Ezzel együtt az X-en szép számmal akadnak felvételek arról, hogy miként vétett szarvashibákat az orosz légvédelem. Ezek közül a leglátványosabb az a robbanás volt, amelyet egy indítási hiba következtében „félrement” légvédelmi rakéta okozott, és ami hatalmas lángoszlop kíséretében röpített a magasba egy tárolótartályt. Az esetről több felvétel is készült, amelyeken látszik, hogy számos drón sértetlenül jutott keresztül az elhárító tűzön:
Az alábbi felvételen hallható, ahogy a videó készítője hangosan méltatlankodik, miközben az általa filmezett ukrán drónok – dacára a hangos fegyverropogásnak – akadálytalanul repülnek a céljaik felé:
Akadt olyan eset is, amikor csak a vakszerencse semlegesítette a támadó drónok némelyikét:
Az alábbi videó készítője lelkesen biztatja a civil tömeg kellős közepén, egy autópálya felüljárójáról vállról indítható rakétarendszerekkel tüzelő katonákat, akik láthatóan kevés sikerrel próbálják semlegesíteni a Moszkva felé érkező drónokat:
Az egyik legfélelmetesebb jelenetet pedig valószínűleg a Minszk–Moszkva légi járat egyik utasának sikerült rögzítenie. A repülőgép pont az ukrán drónhullámmal egy időben érte el Moszkva légterét, és csak kevésen múlt, hogy a működésbe lépő légvédelem nem lőtte le az utasszállítót:
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Fotó: Orosz légvédelmi egység egy kormányzati épület tetején, Moszkvában / X