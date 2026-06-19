Óriásiakat hibázott az orosz légvédelem a Moszkvát ért ukrán dróntámadás alatt (VIDEÓ)

Az alábbi felvételen hallható, ahogy a videó készítője hangosan méltatlankodik, miközben az általa filmezett ukrán drónok – dacára a hangos fegyverropogásnak – akadálytalanul repülnek a céljaik felé:

The Telegram channel “Byt Ili” conducted a detailed analysis of the performance of Russian air defense during yesterday’s Ukrainian drone raid on Moscow.



It was the first time that the operation of Russian air defense could be observed almost in real time.



Key conclusions from… pic.twitter.com/ATPbJ68KO5 — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) June 19, 2026

Akadt olyan eset is, amikor csak a vakszerencse semlegesítette a támadó drónok némelyikét: