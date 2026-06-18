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moszkva dróntámadás orosz-ukrán háború Oroszország

Így borították lángba Moszkvát az ukrán drónok (VIDEÓ)

2026. június 18. 16:41

Lángol az orosz főváros olajfinomítója.

2026. június 18. 16:41
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Csütörtök pirkadatkor sűrű, fekete füstoszlop emelkedett Moszkva fölé, miután rég nem látott intenzitású dróntámadás érte az orosz fővárost. A kapotnyjai olajfinomítóban nagy robbanás rázta meg a komplexumot, több drón csapódott be a létesítménybe. 

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Max üzenetküldő alkalmazásban erősítette meg, hogy több drónnak sikerült elérnie a finomítót. Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban is. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem csaknem 200 drónt semmisített meg Moszkva térségében, ami jelentősen magasabb a korábbi, jellemzően 100 alatti számoknál – írja a Meduza.

A TASZSZ szerint a csütörtöki volt az elmúlt két év legnagyobb dróntámadása a főváros ellen. Szobjanyin közlése szerint közép-európai idő szerint reggel fél nyolcig mintegy 180 drónt lőttek le. A támadási hullámban 17 ember sérült meg, halálos áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés.

Azonban súlyosan megrongálódtak a Moszkva délkeleti részén található, kulcsfontosságú olajfinomító egységek. A robbanásokról több, videó is elterjedt az interneten: az egyik felvételen jól látható, amint sűrű fekete füst gomolyog, majd egy újabb robbanás a levegőbe repíti egy nagy üzemanyagtartály tetejét.

A támadások miatt átmeneti repülési korlátozásokat vezettek be a Seremetyjevo, Domogyedovo és Zsukovszkij reptereken. Egyéb térségekben is történtek áldozatok: A rosztovi régióban, Gukovóban egy civil meghalt, ketten megsebesültek. Megsérült egy mozdony és két kereskedelmi épület. Belgorod megyében Rakitnojéban egy férfi, Novaja Tavolzsankában egy nő sérült meg.

Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán drónt lőttek le 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi médiában reagált az eseményekre. Közölte, hogy a támadások egy mintegy 1000 drónt felvonultató, összehangolt művelet részei voltak, amelyek Rosztov régiót és az oroszok által megszállt donbászi területeket is érintették. „Ez egy teljesen jogos válasz azokra az orosz támadásokra, amelyek városainkat és közösségeinket érték” – írta. 

Zelenszkij szerint ideje véget vetni a háborúnak, Oroszországnak diplomáciai lépéseket kell tennie. Hozzátette, hogy az utóbbi időben Ukrajna szándékosan viszi közel a háborút az orosz polgárok mindennapjaihoz, hogy megtörje azt a Kreml-propaganda által terjesztett képet, miszerint a harcok távol zajlanak az ország szívétől.

Nyitókép forrása: AFP

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Összesen 82 komment

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magyar-1977
2026. június 18. 18:10
magyar-1977 hauptrichter 2026. június 18. 18:09 Kiírtjuk a ruszkináci féreg fajtádat bukott cigány, Európa a NÁTO az USA és még temérdek ország segítségével! Vége van ork patkány!:DDDD
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magyar-1977
2026. június 18. 18:04
magyar-1977 Canadian 2026. június 18. 18:04 Azt már tudjuk, hogy az egyfogú anyád miből él és azt is, hogy hányféle matróz geciből készültél vén szaros migráncs szolga!:DDDDD
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johannluipigus
2026. június 18. 18:04
@Canadianjohannluipigus "Aki ezeket a tetveket anyácskázza, az hazaáruló." Pofád lapos, csicskamigránycs! Otthon ugassál, hontalan jöttment!
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Canadian
2026. június 18. 17:47
Orosz szopók, magyarázza már el egyikőtök logikus érvekkel, hogy Ukrajnának miért nincs joga az önmeghatározáshoz? Miért nincs joguk szabadon élni, úgy ahogy nekik tetszik?
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