Így borították lángba Moszkvát az ukrán drónok (VIDEÓ)

Csütörtök pirkadatkor sűrű, fekete füstoszlop emelkedett Moszkva fölé, miután rég nem látott intenzitású dróntámadás érte az orosz fővárost. A kapotnyjai olajfinomítóban nagy robbanás rázta meg a komplexumot, több drón csapódott be a létesítménybe.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Max üzenetküldő alkalmazásban erősítette meg, hogy több drónnak sikerült elérnie a finomítót. Károk keletkeztek a fővárosi Szadovod bevásárlóközpontban is. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem csaknem 200 drónt semmisített meg Moszkva térségében, ami jelentősen magasabb a korábbi, jellemzően 100 alatti számoknál – írja a Meduza.