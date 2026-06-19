Moszkva az ukrán célkeresztben: áttörést vagy eszkalációt jelentenek a dróntámadások?

Fordulat: és akkor az ukrán drónok lecsaptak Moszkvára (VIDEÓ)
Az ukrán hadsereg ezúttal az orosz főváros üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó létesítményt vette célba.
Kijev szerint új helyzet következhet a háborúban.
Kijevben egyre többen érzik úgy, hogy Ukrajna ismét visszaszerezte a kezdeményezést az Oroszország elleni háborúban. A Moszkvát ért dróntámadások, az európai támogatás megerősödése és az uniós csatlakozási folyamat elindulása új lendületet adott Volodimir Zelenszkijnek, miközben Donald Trump egyre inkább háttérbe szorítaná az ukrajnai konfliktust – áll a New York Times elemzésében.
Az ukrán dróntámadások nyomán lángra kapott Moszkva legnagyobb olajfinomítójának egy része, és a támadások ismét rámutattak arra, hogy az orosz hátország sem sérthetetlen. A lap szerint az ukrán vezetés abban bízik, hogy a háború „hazavitele” növelheti a Kremlre nehezedő nyomást.
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Az ukrán hadsereg ezúttal az orosz főváros üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó létesítményt vette célba.
Gitanas Nausėda litván elnök úgy fogalmazott:
Ami most Moszkvában történik, fordulópontot jelent ebben a háborúban. Az oroszok rá fognak jönni, hogy ez már nem arról szól, hogy a televízió képernyőjén nézik a háborút, hanem arról, hogy a háború a saját földjükre érkezett.”
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor gúnyosan reagált az európai vezetők nyilatkozataira:
Azt hiszik, hogy erőpozícióból kell beszélniük Oroszországgal. Az ilyen tárgyalások sehová sem vezetnek”
– jelentette ki.
A G7-csúcson az iparilag fejlett országok ismét „rendíthetetlen támogatásukról” biztosították Ukrajnát. Ezzel párhuzamosan hivatalosan is megkezdődtek Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásai, az EU pedig megerősítette, hogy még ebben a hónapban megkezdi a decemberben jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelcsomag folyósítását.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint
a helyzet egyértelműen Ukrajna javára kezd fordulni. Erős a lendület, és Európa még tovább fogja erősíteni azt.”
Volodimir Zelenszkij hasonlóan optimista hangot ütött meg:
Ukrajna erő, ebben mindenki teljes mértékben egyetért. Putyin nem akar megállni. Minden, amit a békéről mond, hazugság. Minden partnerünk, minden európai ezt érzi. De abban is biztosak, hogy együtt meg fogjuk állítani. A kulcsszó az, hogy együtt, és hogy meg fogjuk.”
Donald Trump a franciaországi G7-csúcson kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak „semmi köze” a konfliktushoz. A New York Times szerint ugyanakkor több európai vezető megkönnyebbüléssel fogadta, hogy Washington visszafogottabb szerepet vállalna, mert így Európa nagyobb befolyást szerezhet a békefolyamatban.
Kijevben eközben sokan emlékeztetnek Trump tavalyi kijelentésére, miszerint Ukrajnának „nincsenek lapjai” ebben a háborúban. Az interneten gyorsan elterjedt egy montázs, amelyen a franciaországi találkozón Zelenszkij mindkét kezében és még az öltönyén is kártyákat tart.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha pedig a Moszkvát ért támadás után ironikusan úgy fogalmazott:
Moszkvában minden a terv szerint halad. Csak éppen nem Oroszország terve szerint.”
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A Reuters szerint kapcsolatot keres a Kremllel az Európai Tanács, az olasz miniszterelnök szerint egyetlen uniós hangra lenne szükség.
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Fotó: AFP