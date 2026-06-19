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Moszkva dróntámadás béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

Moszkva az ukrán célkeresztben: áttörést vagy eszkalációt jelentenek a dróntámadások?

2026. június 19. 16:40

Kijev szerint új helyzet következhet a háborúban.

2026. június 19. 16:40
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Kijevben egyre többen érzik úgy, hogy Ukrajna ismét visszaszerezte a kezdeményezést az Oroszország elleni háborúban. A Moszkvát ért dróntámadások, az európai támogatás megerősödése és az uniós csatlakozási folyamat elindulása új lendületet adott Volodimir Zelenszkijnek, miközben Donald Trump egyre inkább háttérbe szorítaná az ukrajnai konfliktust – áll a New York Times elemzésében.

Az orosz főváros nem érezheti magát biztonságban

Az ukrán dróntámadások nyomán lángra kapott Moszkva legnagyobb olajfinomítójának egy része, és a támadások ismét rámutattak arra, hogy az orosz hátország sem sérthetetlen. A lap szerint az ukrán vezetés abban bízik, hogy a háború „hazavitele” növelheti a Kremlre nehezedő nyomást.

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Gitanas Nausėda litván elnök úgy fogalmazott:

Ami most Moszkvában történik, fordulópontot jelent ebben a háborúban. Az oroszok rá fognak jönni, hogy ez már nem arról szól, hogy a televízió képernyőjén nézik a háborút, hanem arról, hogy a háború a saját földjükre érkezett.”

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor gúnyosan reagált az európai vezetők nyilatkozataira:

Azt hiszik, hogy erőpozícióból kell beszélniük Oroszországgal. Az ilyen tárgyalások sehová sem vezetnek”

– jelentette ki.

Európa új lendületet adna Ukrajnának

A G7-csúcson az iparilag fejlett országok ismét „rendíthetetlen támogatásukról” biztosították Ukrajnát. Ezzel párhuzamosan hivatalosan is megkezdődtek Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásai, az EU pedig megerősítette, hogy még ebben a hónapban megkezdi a decemberben jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelcsomag folyósítását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint

a helyzet egyértelműen Ukrajna javára kezd fordulni. Erős a lendület, és Európa még tovább fogja erősíteni azt.”

Volodimir Zelenszkij hasonlóan optimista hangot ütött meg:

Ukrajna erő, ebben mindenki teljes mértékben egyetért. Putyin nem akar megállni. Minden, amit a békéről mond, hazugság. Minden partnerünk, minden európai ezt érzi. De abban is biztosak, hogy együtt meg fogjuk állítani. A kulcsszó az, hogy együtt, és hogy meg fogjuk.”

Trump már nem tekinti elsődleges ügynek az ukrajnai háborút

Donald Trump a franciaországi G7-csúcson kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak „semmi köze” a konfliktushoz. A New York Times szerint ugyanakkor több európai vezető megkönnyebbüléssel fogadta, hogy Washington visszafogottabb szerepet vállalna, mert így Európa nagyobb befolyást szerezhet a békefolyamatban.

Kijevben eközben sokan emlékeztetnek Trump tavalyi kijelentésére, miszerint Ukrajnának „nincsenek lapjai” ebben a háborúban. Az interneten gyorsan elterjedt egy montázs, amelyen a franciaországi találkozón Zelenszkij mindkét kezében és még az öltönyén is kártyákat tart.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha pedig a Moszkvát ért támadás után ironikusan úgy fogalmazott:

Moszkvában minden a terv szerint halad. Csak éppen nem Oroszország terve szerint.”

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Fotó: AFP

 

Összesen 7 komment

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hallgató
2026. június 19. 18:36
Bocs de Oroszországot Ukrajna egyedül képtelen megszállni.
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Vata Aripeit
2026. június 19. 18:14
Amikor a japánok berepültek pearl harborba..ott , azután az USA válaszolt. Nem tudom, hogy az oroszok kedvesebb emberek-e, mint az ameriakiak, viszont az oroszokat még soha senki nem kényszerítette térdre, soha nem győzte le. Se Napoleon, se hitler..lehet, hogy az ukránok majd legyőzik őket. Mondjuk én ebben kételkedem, de lehet. Remélem Isten figyel.
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Jospehe998
2026. június 19. 18:11
Olajtárolók elleni támadás a kétségbeesettség jele nem pedig “áttörés”. Csak címlapra akarnak kerülni ugyanis már jóformán csak erre képesek…
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1
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bugajozsi
2026. június 19. 17:24
Ukrajna egy lófaszt... Nato felderítés és célpont kiválasztás, üdv a 3. vh -ban
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