Moszkva az ukrán célkeresztben: áttörést vagy eszkalációt jelentenek a dróntámadások?

Kijevben egyre többen érzik úgy, hogy Ukrajna ismét visszaszerezte a kezdeményezést az Oroszország elleni háborúban. A Moszkvát ért dróntámadások, az európai támogatás megerősödése és az uniós csatlakozási folyamat elindulása új lendületet adott Volodimir Zelenszkijnek, miközben Donald Trump egyre inkább háttérbe szorítaná az ukrajnai konfliktust – áll a New York Times elemzésében.

Az orosz főváros nem érezheti magát biztonságban

Az ukrán dróntámadások nyomán lángra kapott Moszkva legnagyobb olajfinomítójának egy része, és a támadások ismét rámutattak arra, hogy az orosz hátország sem sérthetetlen. A lap szerint az ukrán vezetés abban bízik, hogy a háború „hazavitele” növelheti a Kremlre nehezedő nyomást.