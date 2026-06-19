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sulyok tamás polt péter Magyar Péter alkotmánybíróság

Magyar Péter az Alkotmánybíróság döntése után: „Elnök urak, innen nincs visszaút, ideje lemondani”

2026. június 19. 19:49

A miniszterelnök nem tágít.

2026. június 19. 19:49
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„Az Alkotmánybíróság (Ab) tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és az Ab elnökének is távoznia kell” – közölte Magyar Péter kormányfő a Facebook-oldalán. 

A miniszterelnök azt írta: 

„Elnök urak, innen nincs visszaút, ideje lemondani”. 

Mint írtuk, levette az Ab teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. 

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Emiatt vette le az elnök a testület teljes ülésének napirendjéről az ügy tárgyalását – közölték. 

Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. 

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Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást – tette hozzá. 

(MTI)

Nyitókép: Illyés Tibor/ MTI/MTVA

Összesen 43 komment

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néhai Ch.Pilot
2026. június 19. 21:17
Nem ezt mondták, peti! Azt mondták ki, hogy nem függetlenek! Azt mondták ki, hogy nem mernek szembefordulni a kommunista hatalommal, mely április 12 óta pusztítja az országot. Azt mondták ki, hogy zsarolod őket, vagy lefizetted őket. Azt mondták ki, hogy ők gyáva szaremberek! Közmegvetésre méltók, leköpésre méltók.
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johannluipigus
2026. június 19. 21:16
Ennek az elmebeteg poloskának még mindig Elnök úrral vannak problémái, pedig szegény ma aláírta amit eléje tettek. Kíváncsi leszek arra, hogy mikor dobja be a törölközőt.
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ekeke1
2026. június 19. 21:11
radler Hagyjuk a hablatyot. Az alkotmánybíróság tagjai az alkotmányos rend legfőbb őrei az országban. Feladatuk a megfellebbezhetetlen és kötelező jogi állásfoglalások kibocsátása. Nem szükséges egyetérteniük, a többségi vélemény számít, de nyilvánosságra hozzák a kisebbségben maradt különvéleményeket is. De amit ez a hét takonygerincű görény művelt, hogy megalapozott jogi álláspont helyett egy ország sorsát komolyan befolyásoló kérdésben inkább OBSTRUÁLNAK, határozatképtelenné téve az Alkotmánybíróságot...nos, az elmúlt 36 évben ilyen nem fordult elő. Láttunk már mindenfélét, Gyurcsány pl. türelmetlen volt, nem bírta kivárni amíg kifutnak a 98-02 közötti fideszes kinevezettek, ezért felemelte a létszámot és feltöltötte a bregyovákkal.. szóval sok minden aljasságot láttunk, de ilyet még egyszer sem.
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apro_marosan_petergabor
2026. június 19. 21:09
Poloska, mondj le, míg nem késő! A "Zsolti bácsi" történet rossz irányba kanyarodik, úgy néz ki, nyakig benne vagy. Ne várd meg, míg vezető száron elviszik a testvéredet, utána meg téged
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