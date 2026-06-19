Tovább fokozódhat a vb-láz az Egyesült Államokban – újabb feladatot pipáltak ki az amerikaiak

A társházigazda amerikai válogatott 2–0-ra legyőzte az ausztrál csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság pénteki játéknapján, Seattle-ben, ezzel a D-csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé. A második csoportmeccsükön is három pontot gyűjtő amerikaiak majd a törökök, míg az ausztrálok Paraguay ellen zárják a csoportküzdelmeket közép-európai idő szerint jövő péntek hajnalban.

Az amerikai együttesből vádlisérülés miatt hiányzott Christian Pulisic a győzelemmel rajtoló együttesek találkozóján. Társai nélküle is mezőnyfölényben futballoztak, a Paraguay ellen duplázó Folarin Balogun elfutása a bal oldalon és centerezése öngólból eredményezett korai vezetést (1–0).