Tovább fokozódhat a vb-láz az Egyesült Államokban – újabb feladatot pipáltak ki az amerikaiak

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Az Egyesült Államok válogatottja a második meccsét is megnyerte a világbajnokságon. Mauricio Pochettino csapata Paraguay után ezúttal Ausztráliát győzte le.
A társházigazda amerikai válogatott 2–0-ra legyőzte az ausztrál csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság pénteki játéknapján, Seattle-ben, ezzel a D-csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé. A második csoportmeccsükön is három pontot gyűjtő amerikaiak majd a törökök, míg az ausztrálok Paraguay ellen zárják a csoportküzdelmeket közép-európai idő szerint jövő péntek hajnalban.
Az amerikai együttesből vádlisérülés miatt hiányzott Christian Pulisic a győzelemmel rajtoló együttesek találkozóján. Társai nélküle is mezőnyfölényben futballoztak, a Paraguay ellen duplázó Folarin Balogun elfutása a bal oldalon és centerezése öngólból eredményezett korai vezetést (1–0).
Olykor kifejezetten kemény volt a játék, a veszélyesebben futballozó társházigazda továbbra is uralta a mérkőzést, rendre a széleken igyekezett az öt ausztrál védő mögé kerülni, egy az egyben több ízben sikeresen megverve a sárga mezes rivális játékosait. Az első félidő hajrájában az amerikai mezőnyfölény Alex Freeman révén – egy videobírós vizsgálat után megadott – gólt eredményezett, a védő egy felpattanó labdát fejelt közelről a kapuba (2–0).
A szünetben hármat cserélt az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya, Tony Popovic, a frissítések hatására pedig néhány ígéretes helyzetet tudott kialakítani együttese. A második félidő hidratációs szünete után rövid időre újra felpörgette játékát az Egyesült Államok, a hajrában viszont többször is kapuja elé szorult. Az egész mérkőzésre jellemző kemény játék a feszült végjátékban kis híján tömegjelenetet eredményezett, majd a német játékvezető kapott görcsöt a ráadás perceiben.
A társházigazda végül a második találkozóján is begyűjtötte a három pontot, és amennyiben Paraguay a kvartett másik, reggel öt órakor kezdődő találkozóján pontot szerez a törökök ellen, úgy az amerikaiak továbbjutnak a legjobb 32 közé, méghozzá csoportelsőként.
Nyitókép: MTI / AP / Lindsey Wasson