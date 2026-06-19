Két vonat összeütközött Angliában – többen súlyosan megsérültek

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Műszaki hiba miatt megállt egy vonat Bedford közelében, majd a mögötte érkező szerelvény hátulról beleütközött.
Összeütközött péntek este két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Jelentések szerint többen súlyosan megsérültek. A brit közlekedési rendőrség első, rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül.
A közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy
a vonatok személyzetének tagjai és az utasok közül többen súlyosan megsérültek.
Az első adatok szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.
Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult; a baleset Bedford és Luton között történt. A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.
Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike. Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán. A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP
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