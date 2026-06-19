Két vonat összeütközött Angliában – többen súlyosan megsérültek

Az első adatok szerint mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras pályaudvarra tartott, amikor az egyik szerelvény műszaki hiba miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.

Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult; a baleset Bedford és Luton között történt. A Thameslink vasúttárság tájékoztatása szerint a baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt a két város között.

Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike. Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán. A Thameslink azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon.